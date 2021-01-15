В Ярославле агрессивный водитель улетел в отбойник, а затем напал на чужой автомобиль и сломал зеркало

«Этот чудо-житель напал на машину, за рулем которой находился мой муж. Также в салоне были я и наш 3-летний сын. Ехали с соблюдением скоростного режима. Никого не подрезали и перестроение было с включением поворотников. На площади Богоявления начался какой-то ад, особенно для ребенка, который, сидя в своём кресле, слышал и видел этого чудака на букву «М». Чудак орал и показывал на свою битую машину со словами «посмотри, что ты сделал!», – рассказала Оксана Ильичёва.



Когда супруги попытались уехать, мужчина бросился на капот. Нападавший еще и разбил на их автомобиле зеркало заднего вида. Пострадавшие написали заявление в полицию.