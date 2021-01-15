В Ярославле агрессивный водитель улетел в отбойник, а затем напал на чужой автомобиль и сломал зеркало

12 января, в самом центре Ярославля мужчина из поврежденной «Мазды» набросился на водителя «Фольксвагена» с регистратором и сломал ему боковое зеркало. Агрессор утверждал, что именно по его вине он разбил свой автомобиль.
«Этот чудо-житель напал на машину, за рулем которой находился мой муж. Также в салоне были я и наш 3-летний сын. Ехали с соблюдением скоростного режима. Никого не подрезали и перестроение было с включением поворотников. На площади Богоявления начался какой-то ад, особенно для ребенка, который, сидя в своём кресле, слышал и видел этого чудака на букву «М». Чудак орал и показывал на свою битую машину со словами «посмотри, что ты сделал!», – рассказала Оксана Ильичёва.
Когда супруги попытались уехать, мужчина бросился на капот. Нападавший еще и разбил на их автомобиле зеркало заднего вида. Пострадавшие написали заявление в полицию.
Когда супруги попытались уехать, мужчина бросился на капот. Нападавший еще и разбил на их автомобиле зеркало заднего вида. Пострадавшие написали заявление в полицию.
Позже, в распоряжении редакции 76.RU появилось видео ДТП, которое стало причиной этих дорожных разборок. На кадрах видно, что на мосту через Которосль легковой «Фольксваген» перестраивается перед «Маздой» в правый ряд, сразу после этого «Мазду» начинает заносить и она улетает в отбойник.
— Зеркало разбито, мы готовы возместить ущерб, — рассказала пассажирка «Мазды». — От полиции не скрываемся. Мы не бандиты и не мошенники, готовы ответить за содеянное.
Степень вины водителей обеих легковушек теперь предстоит определить правоохранительным органам.
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Там от Мазды до впередиидущего Фолькса было как до Пекина раком. Скорость невысокая.
Маздовод с чего-то перессал и даванул на тормоз.
А по моему идиоту в Мазде надо за своими тормозами ухаживать и резину нормальную иметь.
Фольц в километре был от него. С телкой небось болтал и профукал