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В Ярославле агрессивный водитель улетел в отбойник, а затем напал на чужой автомобиль и сломал зеркало

В Ярославле агрессивный водитель улетел в отбойник, а затем напал на чужой автомобиль и сломал зеркало (3 фото + 2 видео)

Автор:
15 января 2021 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   конфликт на дороге   подрезал   разборки   
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12 января, в самом центре Ярославля мужчина из поврежденной «Мазды» набросился на водителя «Фольксвагена» с регистратором и сломал ему боковое зеркало. Агрессор утверждал, что именно по его вине он разбил свой автомобиль.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   конфликт на дороге   подрезал   разборки   
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29  комментариев
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6k
SSD 3 часа назад
Что то я не понял, где он его "подрезал"?
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8k
Агент Безопасной Национальности Полминуты назад
"в распоряжении редакции 76.RU появилось видео ДТП, которое стало причиной этих дорожных разборок. На кадрах видно, что на мосту через Которосль легковой «Фольксваген» перестраивается перед «Маздой» в правый ряд, сразу после этого «Мазду» начинает заносить и она улетает в отбойник."
====================
Там от Мазды до впередиидущего Фолькса было как до Пекина раком. Скорость невысокая.
Маздовод с чего-то перессал и даванул на тормоз.
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705
Moon24 Полчаса назад
Неадекватный нищеброд . Таких скотов нужно лишать прав пожизненно
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24k
Jackson-Motor 55 минут назад
Ярославец такой...типичный.
Ярославец такой...типичный.
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4k
кот базилий 58 минут назад
Не хочешь какать- не мучай попу. Дурачек без ума и опыта!
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36k
Элек Мек 59 минут назад
Маздюку не помешает сделать укол от бешенства.
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−11
Анатолий Сергеевич Час назад
Е.Б.Л.А.Н. года
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5k
mr.Poher Час назад
Хороший коммент о лишении прав, за разборки на дорогах. Поддерживаю!
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10k
_Aleks_ 2 часа назад
Умение признать свою вину отсутствует напрочь. Все виноваты кругом но только не сам.
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10k
KOSTELLO 2 часа назад
Подрезал?
А по моему идиоту в Мазде надо за своими тормозами ухаживать и резину нормальную иметь.
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205
Алексей 2 часа назад
Чудак на мазде явно переигрывает. Автомобиль свой не чувствует, ни габаритов, ни руль, ни тормоза. Зато на газ при этом давит. Не умеешь ездить - ковыляй потихонечку!
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8k
Kostick 2 часа назад
зеркало на цеце сколько стоит? тыр 20, не меньше.
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6k
SSD Kostick 2 часа назад
Больше... А у официалов, с заменой/покраской в цвет, так под сотку выйдет...
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8k
Kostick SSD 2 часа назад
не, глянул уже, 3C8857508CF9B9 сотку это очень грубо) но до полтоса официалы точно распедалят.
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12k
Совранский Kostick 2 часа назад
это корпус )) + ЗЭлемент+ крышка + повторитель + покраска + работы = руб на 60-70 натянут
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10k
_Aleks_ Совранский Час назад
+ моральный вред + еще хулиганку могут пришить
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8k
Kostick Совранский 56 минут назад
точно.
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11k
Kazanzaki 2 часа назад
Места и времени у маздовода было запредельно. Незачем было резко дёргаться. Сильно впечатлительный.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Боевой гомосек
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32k
kalinser 2 часа назад
За разборки на дорогах,нужно лишать прав и ставить на психиатрический учет!
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31k
Опаньки 2 часа назад
Очконул на ровном месте и быкует, да еще и с места ДТП уехал.
Фольц в километре был от него. С телкой небось болтал и профукал
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998
Алексей Заг 2 часа назад
Если чувак на Мазде считает, что его подрезали, то ему не место на дорошах.
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604
Tevet Алексей Заг Час назад
дороша дороше рознь )))
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4k
кот базилий Tevet 55 минут назад
На дороше надо следить за дорошей, а не дрочить.
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