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Авария дня. В центре Москвы машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила женщину

Авария дня. В центре Москвы машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила женщину (4 фото + 3 видео)

Автор:
22 января 2021 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   такси   
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В центре Москвы на улице улица Воздвиженка водитель автомобиля такси Kia, совершая поворот из среднего ряда, столкнулся с Audi. Немецкий седанй вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате инцидента пострадала женщина.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   такси   
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14  комментариев
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6k
SSD 3 часа назад
ПС: У актрисы диагностировали перелом седалищной и лобковой костей. Состояние Загорской удовлетворительное, травмы мозга нет.
...водитель пояснил, что двигался прямо, а таксист начал маневр неожиданно. Мужчина собирался уйти от столкновения но не успел. При этом, источник добавил, что водитель иномарки был трезв и соблюдал разрешённую скорость в 60 км в час.
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11k
Serg2001 SSD 2 часа назад
Есть такое понятие "врачебная тайна". Лично я бы не хотел, чтобы делали достоянием общественности где и какие кости у меня сломаны.
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3k
Владимир 5 минут назад
вчера по тел.этот сюжет показали.типа вроде как таксист виноват,но у ауди более 300 не оплаченных штрафов.так и не понял к чему это приплели.
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1k
мега гон 38 минут назад
таксисты на дороге думают что они у себя дома в тапках ходят! самые неодекватные водители, вчера ночью одному через 3 полосы на разворот надо было (из двора выезжал), еле еле от него отвернуть успел по скользкой дороге!
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Таксист однозначно виноват. Но Audi неслась по заснеженной проезжей части непозволительно быстро. Кроме того водитель Audi, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль влево, в сторону тротуара, я понимаю, что он это сделал на рефлексе, но именно поэтому он вылетел на тротуар!
Я вчера ночью (около 23 часов) на нечищеной дороге (как на видео), на шипованной резине (нокиан хака, износ 25%) для пробы решил резко затормозить (убедившись что проезжая часть была пуста), так я на сработавшей АБС скользил метров 10... после этого я ехал уже не выше 40 км/ч и держал дистанцию метров 5-7.

ИТОГО: таксист нарушитель + Audi торопыга = покалеченная женщина...
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12k
Совранский Юрьевич 52 минуты назад
8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
Всё остальное - лирика!
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20k
Юрьевич Совранский 9 минут назад
Во-первых, внимательно прочти то что я написал, а я однозначно утверждал, что таксист нарушил правила.

Во-вторых: 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Это очень коварный пункт правил, про который многие забывают, а тут есть очень важные слова: "Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства". Опытные водители, те кто в курсе меня поймут. На основании этого пункта при подобной аварии на разборе часто выписывают обоюдку. Один нарушил правила, а другой ехал с такой скоростью, что не смог остановить транспортное средство чтобы избежать аварии. Внимательно второе видео посмотрите - киа выскочила перед ауди, а не толкнула его в бок при перестроении, просто водитель ауди не смог затормозить чтобы избежать столкновения.

Совранский, у меня стаж вождения более 30 лет и меня очень хорошо учили в автошколе.
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62
Orange Rabbit 2 часа назад
Сраные таксисты, каждый третий - не на авто права получал а на ишака.
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9k
Seledochnik 2 часа назад
За рулем такси очередной Узурбек? Который как и все его земляки из Азии чуханом немытым "Приехал в сталиса паступать на таксиса?"
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Когда же научатся тормозить в своей полосе?!!!
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5k
кот базилий 3 часа назад
А кто у нас водитель КИЯ? Угадали - киргиз с национальными правами купленными на родине за ишака.
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6k
SSD 3 часа назад
Таксист слепошарый, со второго ряда поворачивает, а на ауди - меньше рулем крутить надо... Не выворачивал бы руль, не улетел бы на тротуар...
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884
Шурман SSD 2 часа назад
У Ауди другие варианты были ? . Ну можно было правый ряд бить , сделал как сделал . Он здесь не причем . Вот такси пускай и отвечает .
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