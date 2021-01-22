В центре Москвы на улице улица Воздвиженка водитель автомобиля такси Kia, совершая поворот из среднего ряда, столкнулся с Audi. Немецкий седанй вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате инцидента пострадала женщина.
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"Пострадавшей в ДТП оказалась заслуженная артистка России Лилия Мачулка", - об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, актриса получила легкие травмы и была госпитализирована.
По его словам, актриса получила легкие травмы и была госпитализирована.
Видео опубликовано в группе LIFE.ru
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Последствия ДТП
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...водитель пояснил, что двигался прямо, а таксист начал маневр неожиданно. Мужчина собирался уйти от столкновения но не успел. При этом, источник добавил, что водитель иномарки был трезв и соблюдал разрешённую скорость в 60 км в час.
Я вчера ночью (около 23 часов) на нечищеной дороге (как на видео), на шипованной резине (нокиан хака, износ 25%) для пробы решил резко затормозить (убедившись что проезжая часть была пуста), так я на сработавшей АБС скользил метров 10... после этого я ехал уже не выше 40 км/ч и держал дистанцию метров 5-7.
ИТОГО: таксист нарушитель + Audi торопыга = покалеченная женщина...
Всё остальное - лирика!
Во-вторых: 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Это очень коварный пункт правил, про который многие забывают, а тут есть очень важные слова: "Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства". Опытные водители, те кто в курсе меня поймут. На основании этого пункта при подобной аварии на разборе часто выписывают обоюдку. Один нарушил правила, а другой ехал с такой скоростью, что не смог остановить транспортное средство чтобы избежать аварии. Внимательно второе видео посмотрите - киа выскочила перед ауди, а не толкнула его в бок при перестроении, просто водитель ауди не смог затормозить чтобы избежать столкновения.
Совранский, у меня стаж вождения более 30 лет и меня очень хорошо учили в автошколе.