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Авария дня. Под Рязанью автомобилистка столкнулась с военным КамАЗом

Авария дня. Под Рязанью автомобилистка столкнулась с военным КамАЗом (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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15 января, в деревне Дубровичи Рязансккого района автомобилистка, 1990 года рождения, за рулем Hyundai Getz столкнулась со встречный военным КамАЗом. Пассажир легковушки, 25-летний рязанец, от полученных травм скончался на месте.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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14k
Alex ASK 3 часа назад
А Камазист - молодец. Тормозил строго в своей полосе
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Aqueronte 9 минут назад
Ехал бы прямо, обошлось бы. Но девка тоже молодец, такую дичь исполнить.
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9k
Karelian 22 минуты назад
Угандошила парня на ровном месте...
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3k
Горожанин 3 часа назад
Уж сколько раз твердили миру - не виляй, не уходи, жми на тормоз, не юли.

Но, как говорится, благими намерения выложена дорога в ад. Ведь в данном случае, всего лишь стоило соблюсти ПДД, тормозить, а не крутить рулем, и все были бы живы, да и ДТП бы не было.
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6k
SSD 3 часа назад
Честно говоря, думал военный что нибудь отчебучит, т.к солдатики на камазах вообще отмороженные, их за километр надо объезжать... Самые отбитые водители, это военные, хачики и мужики в очках и с усами...
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1k
Иван SSD 2 часа назад
Дело говоришь! Минусуют те, кто в армии не служил!
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2k
Frank Borman SSD 2 часа назад
А с бородой? Бородатые, они тоже опасные.
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Karelian SSD 22 минуты назад
Я с бородой и в очках и что???
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