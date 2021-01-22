15 января, в деревне Дубровичи Рязансккого района автомобилистка, 1990 года рождения, за рулем Hyundai Getz столкнулась со встречный военным КамАЗом. Пассажир легковушки, 25-летний рязанец, от полученных травм скончался на месте.
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Виновница аварии с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер попала в больницу
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Но, как говорится, благими намерения выложена дорога в ад. Ведь в данном случае, всего лишь стоило соблюсти ПДД, тормозить, а не крутить рулем, и все были бы живы, да и ДТП бы не было.