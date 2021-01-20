— 31-летний водитель, управлял автомобилем Nissan Almera, двигаясь со стороны Москвы в сторону Санкт-Петербурга, при возвращении в левую полосу после совершения маневра опережения транспортного средства по средней полосе не учёл дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, — прояснили причину аварии в УГИБДД по Тверской области.