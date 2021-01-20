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Авария дня. Смертельное ДТП под Тверью

Авария дня. Смертельное ДТП под Тверью (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   смертельное дтп   
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19 января под Тверью на 170 километре трассы М-10 водитель Nissan Almera не справился с управлением, опережая автомобиль по правой полосе, зацепил фуру, а затем влетел в мачту искусственного освещения. Виновник аварии погиб на месте ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   смертельное дтп   
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5  комментариев
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Alex ASK 2 часа назад
Так выпилиться на ровном месте сможет далеко не каждый
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Макарыч Полчаса назад
Авария дня. Смертельное ДТП под Тверью
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58k
Viktor Час назад
Хренас гонять, ежели рулём крутить не умеешь!?
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13k
Ligov 2 часа назад
Полку торопыг того света прибыло...(
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Frank Borman 2 часа назад
Стритсракер получил то, что заслужил. Хорошо, что никого не забрал с собой.
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