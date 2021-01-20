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Авария дня. Смертельное ДТП во время снегопада в Башкирии

Авария дня. Смертельное ДТП во время снегопада в Башкирии (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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19 января, на автодороге Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли в Чекмагушевском районе 29-летний водитель Volkswagen Jetta в условиях плохой видимости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Nexia, за рулём которой находился 50-летний мужчина.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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1k
Заряд бодрости 2 часа назад


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7k
Владимир 6 минут назад
Идиот загубил несколько жизней. При такой видимости и хреновой дороге надо ехать максимум 50-60 км.ч, а то и все 40. Надо вообще к вождению допускать только откатавших с инструктором часов 150-200 в разных погодных условиях, не меньше.
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9k
Буратино... Час назад
Термин, недостаточная видимость
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9k
Буратино... Час назад
в условия не достаточной видимости водитель обязан?
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3k
aed 2 часа назад
Вваливать сотку в условиях когда нихрена не видно... Просто слов нет.
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2k
Максим 2 часа назад
Видимость никакая, скорость 90, съезжаешь на встречку.
Казалось бы, что может пойти не так?
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12k
Пумба Максим Час назад
Жаль, что этот водятел не сдох сам, а только невиновного убил. Сука, там 100% было видно, что выезжает на встречку! Он сознательно выехал, а не "не справился с управлением"!
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Johnny

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