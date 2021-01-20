19 января, на автодороге Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли в Чекмагушевском районе 29-летний водитель Volkswagen Jetta в условиях плохой видимости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Nexia, за рулём которой находился 50-летний мужчина.
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На месте погиб 50-летний водитель Nexia. Его пассажиры, 53-летний мужчина и 54-летняя женщина, госпитализированы с различными травмами. Также помощь врачей потребовалась пассажиркам Jetta 24 и 66 лет.
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