19 января, на автодороге Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли в Чекмагушевском районе 29-летний водитель Volkswagen Jetta в условиях плохой видимости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Nexia, за рулём которой находился 50-летний мужчина.