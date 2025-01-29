"Злодей по найму": мужчине платят, чтобы он преследовал и домогался чужих женщин

Сулейман объяснил, что клиентам просто нужно указать время и место, и он появится, чтобы "преследовать" их партнера и дать им возможность доказать свою силу, защитив от него "жертву".

Рядом со своей бизнес-рекламой он разместил свое фото со взъерошенными волосами и незажженной сигаретой, чтобы подчеркнуть личный образ крутого парня.

Услуга "злодей по найму" стоит около 22 долларов в будни и около 35 долларов — в выходные, а для клиентов за пределами города взимается дополнительная плата.

Отмечается, что Сулейман, уже имел первые заказы, во время которых делал вид будто "домогается" девушку клиента, пока тот отходил в туалет.