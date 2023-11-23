Тробрианцы верят, что ямс обладает формой "мужского opгaна" именно поэтому для того, чтобы каждый год они получали богатый урожай ямса, племя устраивает пышный фестиваль батата (ямса), дабы задобрить богов.

Во время этого фестиваля женщинам официально «разрешается» устраивать засаду на незнакомых мужчин из других племён, дабы напасть на них и против воли заняться с ними ceкcoм. Якобы, если какой-нибудь женщине удастся зaбepeменеть, то значит она получит благословение от богов и урожай ямса в её племени в следующем году будет высоким. Если мужчина не может или сопротивляется, то женщины должны отгрызть ему брови и ресницы.

Забавно также и то, что ямс, который едят жители Тробрианских островов, содержит естественные гормоны, которые препятствуют зачатию детей. Поэтому тробрианские девушки очень редко беременеют во время фестиваля Ямса.

Например, один австралиец Ник Нолан путешествующий по этим островам сообщил, что во время этого фестиваля на него дважды напала группа женщин и (фактически) изнacилoвaлa против его воли. Когда это произошло впервые, Ник написал, что это был ужасающий опыт, хотя после второго раза он пришёл к выводу, что для него это было не так уж и плохо.