Индийские мужчины сожгли свои трусы

В прошлом веке феминистки жгли лифчики в знак освобождения женщин. Пришла пора мужчин восстать! Теперь с той же целью индийские мужчины яростно жгут свои трусы!
Не ненавидят, конечно. Просто так группа протестует против «антимужской политики» и «женских гендерно-предвзятых законов», которые, как им кажется, делают мужчин уязвимыми.
Мало того, что Совет по делам мужчин Индии сжег свои трусы, так еще и отправил обугленные тряпки местным политикам, чтобы теперь они точно все поняли!
Совет по делам мужчин говорит, что положения Закона о защите женщин от домашнего насилия 2005 года, законодательство об изнасиловании, законы об алиментах и содержании перегибают планку прав в сторону женщин, отбирая их несправедливо у мужчин.
Да, закон о домашнем насилии угнетает мужчин (жен бить нельзя). Вот на таком уровне находится сейчас индийское общество.
Они считают, что законы не гендерно-нейтральны, а защищают только женщин. Как следствие - «только женщины могут быть жертвами, а мужчины — только угнетателями» (как говорят они в своих лозунгах). Хотя многие законы написаны теоретически гендерно-нейтрально, особенно закон об алиментах, но часто их присуждают женщинам.
Потому что они не работают, а сидят с детьми, конечно, им не с чего выплачивать алименты. Из реальных привилегий в Индии у женщин есть отдельные вагоны и купе в поездах, чтобы сократить жалобы на приставания.
Но главное требование сжигальщиков трусов правильное: пусть все законы звучат максимально гендерно-нейтрально.
А как на самом деле в Индии с правами мужчин и женщин
Последние законы просто пытаются размыть позорную статистику преступлений против женщин, которой славится Индия. Вообще это крайне небезопасная страна для молодых туристок, да и для девушек из местных, в Индии крайне распространены почему-то групповые изнасилования (не ясно, почему именно такая склонность).
Число преступлений против женщин с годами только растет в 2020 году их было 371 тысяча, а в 2022 году уже 445 тысяч. Треть этих преступлений – семейное насилие от мужа или его родственников в сторону жены. 19,2 % похищения девушек (ради свадьбы в том числе), 18,7 % — домогательства (часто под этим подразумевается, что кто-то публично удовлетворял себя, глядя на вас), а 7,1%— изнасилования.
Связано это еще и с тем, что выходя замуж женщина покидает свой дом и теряет связь с родней, становясь собственностью семьи мужа. Тогда многие чувствуют власть над молодой невесткой и тиранят ее всей семьей. Власти пытаются сломать эту порочную практику безнаказанности.
При этом Совет мужчин говорит, что новые законы позволяют женщинам бежать по любому вопросу в полицию и даже врать о насилии, ложно обвиняя мужей. И никто их не защищает!
И в знак этой беспомощности они и сожгли трусы! Действие глупое, но зато какое эффектное, все оценили.
Мне это видится просто как нытье, что теперь нельзя безнаказанно бить жену, теперь за это наказывают. И протест такой же инфантильный, как и сама акция. Ну просто не бей и все!
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