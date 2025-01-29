Индийские мужчины сожгли свои трусы

Не ненавидят, конечно. Просто так группа протестует против «антимужской политики» и «женских гендерно-предвзятых законов», которые, как им кажется, делают мужчин уязвимыми.

Мало того, что Совет по делам мужчин Индии сжег свои трусы, так еще и отправил обугленные тряпки местным политикам, чтобы теперь они точно все поняли!