FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 12511 постов • 1501 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Индийские мужчины сожгли свои трусы

Индийские мужчины сожгли свои трусы

Автор:
29 января 2025 08:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Люди   в мире   мужчины   новости   сожгли трусы   
836
6

В прошлом веке феминистки жгли лифчики в знак освобождения женщин. Пришла пора мужчин восстать! Теперь с той же целью индийские мужчины яростно жгут свои трусы!

Не ненавидят, конечно. Просто так группа протестует против «антимужской политики» и «женских гендерно-предвзятых законов», которые, как им кажется, делают мужчин уязвимыми.

Мало того, что Совет по делам мужчин Индии сжег свои трусы, так еще и отправил обугленные тряпки местным политикам, чтобы теперь они точно все поняли!

×

Совет по делам мужчин говорит, что положения Закона о защите женщин от домашнего насилия 2005 года, законодательство об изнасиловании, законы об алиментах и ​​содержании перегибают планку прав в сторону женщин, отбирая их несправедливо у мужчин.

Да, закон о домашнем насилии угнетает мужчин (жен бить нельзя). Вот на таком уровне находится сейчас индийское общество.

Они считают, что законы не гендерно-нейтральны, а защищают только женщин. Как следствие - «только женщины могут быть жертвами, а мужчины — только угнетателями» (как говорят они в своих лозунгах). Хотя многие законы написаны теоретически гендерно-нейтрально, особенно закон об алиментах, но часто их присуждают женщинам.

Потому что они не работают, а сидят с детьми, конечно, им не с чего выплачивать алименты. Из реальных привилегий в Индии у женщин есть отдельные вагоны и купе в поездах, чтобы сократить жалобы на приставания.

Но главное требование сжигальщиков трусов правильное: пусть все законы звучат максимально гендерно-нейтрально.

Последние законы просто пытаются размыть позорную статистику преступлений против женщин, которой славится Индия. Вообще это крайне небезопасная страна для молодых туристок, да и для девушек из местных, в Индии крайне распространены почему-то групповые изнасилования (не ясно, почему именно такая склонность).

Число преступлений против женщин с годами только растет в 2020 году их было 371 тысяча, а в 2022 году уже 445 тысяч. Треть этих преступлений – семейное насилие от мужа или его родственников в сторону жены. 19,2 % похищения девушек (ради свадьбы в том числе), 18,7 % — домогательства (часто под этим подразумевается, что кто-то публично удовлетворял себя, глядя на вас), а 7,1%— изнасилования.

Связано это еще и с тем, что выходя замуж женщина покидает свой дом и теряет связь с родней, становясь собственностью семьи мужа. Тогда многие чувствуют власть над молодой невесткой и тиранят ее всей семьей. Власти пытаются сломать эту порочную практику безнаказанности.

При этом Совет мужчин говорит, что новые законы позволяют женщинам бежать по любому вопросу в полицию и даже врать о насилии, ложно обвиняя мужей. И никто их не защищает!

И в знак этой беспомощности они и сожгли трусы! Действие глупое, но зато какое эффектное, все оценили.

Мне это видится просто как нытье, что теперь нельзя безнаказанно бить жену, теперь за это наказывают. И протест такой же инфантильный, как и сама акция. Ну просто не бей и все!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Индия   Люди   в мире   мужчины   новости   сожгли трусы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2367 постов (2338 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

484426



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут депортированы из России
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут...
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Китай#Люди#ДТП#кот#полиция#Автовсячина#Санкт-Петербург#Пёс
#в мире#автомир#Юмор#новости#аварии#конфликт#история#интересно#забавно#электромобиль
#животные#автомобили#Прикол#позитив#авто аварии#кошка#собака#нападение#улыбнуло#дети
В Балтийском море оборвали ещё один интернет-кабель В Балтийском море оборвали ещё один интернет-кабель Отцы и братья по всей Индии штурмуют стены Отцы и братья по всей Индии штурмуют стены Девушка покинула турнир по карточной игре из-за того, что от игроков-мужчин плохо пахло Девушка покинула турнир по карточной игре из-за того, что от игроков-мужчин плохо пахло Быть мужчиной непросто... очень непросто Быть мужчиной непросто... очень непросто Как Япония не дает мужчинам лишиться девственности Как Япония не дает мужчинам лишиться девственности В Зимбабве группы женщин похищают мужчин на 2 дня с одной безумной целью В Зимбабве группы женщин похищают мужчин на 2 дня с одной безумной целью

На что жалуетесь?

Вернуться