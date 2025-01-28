Мужчина стал "серьезным преступником", чтобы власти признали его живым

40-летний мужчина Бабурам Бхил из села Митора в штате Раджастан в Индии избил нескольких учителей и взял в заложники учеников местной школы, чтобы власти признали его живым.

Сначала мужчина долгое время пытался исправить ошибку и убедить власть, что он все еще жив, обращаясь к старейшинам села и государственным органам. Однако это не принесло никаких результатов.

Опасаясь, что все его имущество будет конфисковано правительством после его "смерти", Бабурам пришел к выводу, что стать серьезным преступником — лучший способ привлечь внимание к своей проблеме.

Он взял нож и бутылку с бензином и начал терроризировать местную школу.

Когда он зашел в помещение школы, то нанес тяжкие телесные повреждения нескольким учителям, а также одному из родителей.