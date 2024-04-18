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Что происходит за дверьми в испанских смешанных тюрьмах, где вместе сидят мужчины и женщины?

Что происходит за дверьми в испанских смешанных тюрьмах, где вместе сидят мужчины и женщины?

Автор:
18 апреля 2024 09:35
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Испания   в мире   женщины   заключенные   люди   мужчины   срок   тюрьма   фото   
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Мало кто знает, что в районе Тьерра-де-Кальделас, входящего в провинцию Оренсе на северо-западе Испании, с 2021 года работает довольно необычная тюрьма "смешанного типа", где вместе с преступниками (мужчинами) свой срок отбывают и женщины (преступницы), нарушившие закон.

Примечательно в этом то, что с тех пор (всего за 3 года) в Испании открылось ещё 20 подобных тюремных блоков. А из-за того, что преступников мужчин статистически больше, в смешанных блоках всегда существует сильный перекос в их сторону.


И тут любой здравомыслящий человек может задаться вопросом: "А зачем нужны такие тюрьмы? Разве это не опасно? Как вообще работает подобная тюрьма и что происходит за её дверьми?"

Для чего была нужна подобная испанская тюремная реформа?

В Испании вот уже несколько лет правительство активно проводит эксперименты с тюрьмами смешанного типа. На данный момент по всей стране открыто около 20 смешанных тюремных блоков, где совместно своё наказание отбывают свыше 200 женщин и 900 мужчин.

Но конечно же в подобных блоках свои сроки отбывает очень малый процент от общего числа всех заключенных в Испании, в общем превышающий число в 50 тысяч человек.

Председатель Правительства Испании, Педро Санчес, с 2023 года активно призывает свою страну модернизировать и расширять подобные смешанные тюремные блоки и дальше. Поскольку они показали свою эффективность.

"Людям отбывающим свой срок в тюрьме многие годы, часто бывает сложно подготовиться к жизни на свободе, где сосуществуют как мужчины, так и женщины. Когда эти люди выйдут на волю, то они должны быть безопасно интегрированы в наше общество", — рассказала в интервью прессе, наблюдатель смешанной тюрьмы, Ана Суарез.

То есть ключевая цель подобных тюрем состоит в том, чтобы сделать заключенных (долгие годы пребывающих) за решёткой, более подготовленными к возвращению в общество после их освобождения.

С 2021 по 2024 год в подобных тюремных смешанных блоках пока не случалось «никаких серьезных инцидентов» между заключёнными и чиновники утверждают, что многие люди сидящие в обычных тюрьмах желают, чтобы их перевели в подобный блок.

Что происходит за дверьми в подобных тюрьмах?

В разных тюремных блоках может быть разное количество мужчин и женщин, но (как мы уже писали выше), статистически мужчин-преступников больше.

Поэтому и количество женщин в разных блоках сильно варьируется:

  • Например, в подобном блоке на северо-западе Испании всего 1 женщина отбывает свой срок сразу с 20 мужчинами и в свободное время даже играет с ними в футбол.
  • А в тюремном блоке недалеко от Ла-Коруньи содержатся 50 заключенных, лишь 20 из которых — это женщины.

В подобных блоках заключенные мужского и женского пола вместе занимаются повседневными делами. Они вместе работают, посещают столовую, а в свободное время на прогулке могут делать практически всё, что захотят.

  • В столовой нередко можно увидеть, как заключенные мужчины и женщины вместе готовят еду, а в спортзале можно понаблюдать за тем, как женщины занимаются спортом вместе с мужчинами.

И да, иногда заключенные мужчины и женщины могут даже yeдинятьcя в дyшевых, если между кем-то появилась cимпaтия или влeчeниe, однако, подобное в тюрьме не одобряется.

И хотя этим людям разрешено проводить время в общем тюремном крыле и взаимодействовать друг с другом, в остальное время охранники разводят мужчин и женщин по отдельным камерам.

Жить в совместных камерах им запрещено.

Как люди попадают в подобную тюрьму?

Заключенные в смешанные блоки отбираются строго на основе их персональных данных, тюремного срока, тяжести наказания и различных нарушений. Лица, лишенные свободы за ceкcyaльнoe нacилиe, не имеют возможности попасть в смешанный блок. Также подобный запрет действует на мужчин, которые провоцировали других на драки, устраивали поножовщины или нападали на охрану.

Бандит по имени Фернандо, несколько лет просидевшийй в обычной тюрьме, в интервью журналу Channels TV рассказал, что отнёсся с подозрением к предложению начальника тюрьмы перевестись в тестовый смешанный тюремный блок, потому что он «проводил много времени с мужчинами, которые часто задирали его».

Посидев несколько месяцев в смешанном блоке Фернандо заявил, что это отличное место для неконфликтных людей, поскольку здесь нет тяжёлой атмосферы в воздухе и угрозы для жизни и здоровья.

«В обычном тюремном блоке вам постоянно приходится отстаивать свою мужественность, а также уважение и всего один неправильный взгляд может привести к драке с использованием ножей. В смешанном блоке подобное не может произойти, люди здесь спокойнее и разумнее», подвёл итог 47-летний мужчина.

Женщины точно также попадают в подобные блоки, исключительно по собственному желанию, но часто указывают на то, что нередко их общение мужчины в смешанных блоках интерпретируют как poмaнтический интерес и всё в таком духе.

Так или иначе, но в целом сидеть в подобных тюремных блоках — это привилегия (в особенности для мужчин), которую мало кто захочет потерять. Поэтому между мужчинами не возникает конфликтов даже из-за женщин, которых на всех явно не хватает.

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Метки: Испания   в мире   женщины   заключенные   люди   мужчины   срок   тюрьма   фото   
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4k
Сидор Ковпак Полчаса назад
Баба на корабле не к добру.
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16k
Ivan 4 минуты назад
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67
Dmitry Полчаса назад
Вы сначала проблему равноправия решите. Мужчины получают гораздо большие сроки чем женщины за те же преступления , несмотря на то, что по конституции все должны быть равны перед законом. Мужчины поражены в очень многих правах (семья и дети, армия, насилие), а наказания для женщин (в том числе за убийство детей, коих женщины совершают в три раза больше чем мужчины) - вообще смехотворны.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Женщины из таких тюрем выходят миллионершами.....за просто так никто давать не будет, особенно в тюрьме.))
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6k
Нуи Хусим 43 минуты назад
Даже и не знаю, что написать...
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2979 постов (2888 в горячем)

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