Что происходит за дверьми в испанских смешанных тюрьмах, где вместе сидят мужчины и женщины?

Мало кто знает, что в районе Тьерра-де-Кальделас, входящего в провинцию Оренсе на северо-западе Испании, с 2021 года работает довольно необычная тюрьма "смешанного типа", где вместе с преступниками (мужчинами) свой срок отбывают и женщины (преступницы), нарушившие закон.
Примечательно в этом то, что с тех пор (всего за 3 года) в Испании открылось ещё 20 подобных тюремных блоков. А из-за того, что преступников мужчин статистически больше, в смешанных блоках всегда существует сильный перекос в их сторону.
И тут любой здравомыслящий человек может задаться вопросом: "А зачем нужны такие тюрьмы? Разве это не опасно? Как вообще работает подобная тюрьма и что происходит за её дверьми?"
Для чего была нужна подобная испанская тюремная реформа?
В Испании вот уже несколько лет правительство активно проводит эксперименты с тюрьмами смешанного типа. На данный момент по всей стране открыто около 20 смешанных тюремных блоков, где совместно своё наказание отбывают свыше 200 женщин и 900 мужчин.
Но конечно же в подобных блоках свои сроки отбывает очень малый процент от общего числа всех заключенных в Испании, в общем превышающий число в 50 тысяч человек.
Председатель Правительства Испании, Педро Санчес, с 2023 года активно призывает свою страну модернизировать и расширять подобные смешанные тюремные блоки и дальше. Поскольку они показали свою эффективность.
"Людям отбывающим свой срок в тюрьме многие годы, часто бывает сложно подготовиться к жизни на свободе, где сосуществуют как мужчины, так и женщины. Когда эти люди выйдут на волю, то они должны быть безопасно интегрированы в наше общество", — рассказала в интервью прессе, наблюдатель смешанной тюрьмы, Ана Суарез.
То есть ключевая цель подобных тюрем состоит в том, чтобы сделать заключенных (долгие годы пребывающих) за решёткой, более подготовленными к возвращению в общество после их освобождения.
С 2021 по 2024 год в подобных тюремных смешанных блоках пока не случалось «никаких серьезных инцидентов» между заключёнными и чиновники утверждают, что многие люди сидящие в обычных тюрьмах желают, чтобы их перевели в подобный блок.
Что происходит за дверьми в подобных тюрьмах?
В разных тюремных блоках может быть разное количество мужчин и женщин, но (как мы уже писали выше), статистически мужчин-преступников больше.
Поэтому и количество женщин в разных блоках сильно варьируется:
- Например, в подобном блоке на северо-западе Испании всего 1 женщина отбывает свой срок сразу с 20 мужчинами и в свободное время даже играет с ними в футбол.
- А в тюремном блоке недалеко от Ла-Коруньи содержатся 50 заключенных, лишь 20 из которых — это женщины.
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В подобных блоках заключенные мужского и женского пола вместе занимаются повседневными делами. Они вместе работают, посещают столовую, а в свободное время на прогулке могут делать практически всё, что захотят.
- В столовой нередко можно увидеть, как заключенные мужчины и женщины вместе готовят еду, а в спортзале можно понаблюдать за тем, как женщины занимаются спортом вместе с мужчинами.
И да, иногда заключенные мужчины и женщины могут даже yeдинятьcя в дyшевых, если между кем-то появилась cимпaтия или влeчeниe, однако, подобное в тюрьме не одобряется.
И хотя этим людям разрешено проводить время в общем тюремном крыле и взаимодействовать друг с другом, в остальное время охранники разводят мужчин и женщин по отдельным камерам.
Жить в совместных камерах им запрещено.
Как люди попадают в подобную тюрьму?
Заключенные в смешанные блоки отбираются строго на основе их персональных данных, тюремного срока, тяжести наказания и различных нарушений. Лица, лишенные свободы за ceкcyaльнoe нacилиe, не имеют возможности попасть в смешанный блок. Также подобный запрет действует на мужчин, которые провоцировали других на драки, устраивали поножовщины или нападали на охрану.
Бандит по имени Фернандо, несколько лет просидевшийй в обычной тюрьме, в интервью журналу Channels TV рассказал, что отнёсся с подозрением к предложению начальника тюрьмы перевестись в тестовый смешанный тюремный блок, потому что он «проводил много времени с мужчинами, которые часто задирали его».
Посидев несколько месяцев в смешанном блоке Фернандо заявил, что это отличное место для неконфликтных людей, поскольку здесь нет тяжёлой атмосферы в воздухе и угрозы для жизни и здоровья.
«В обычном тюремном блоке вам постоянно приходится отстаивать свою мужественность, а также уважение и всего один неправильный взгляд может привести к драке с использованием ножей. В смешанном блоке подобное не может произойти, люди здесь спокойнее и разумнее», подвёл итог 47-летний мужчина.
Женщины точно также попадают в подобные блоки, исключительно по собственному желанию, но часто указывают на то, что нередко их общение мужчины в смешанных блоках интерпретируют как poмaнтический интерес и всё в таком духе.
Так или иначе, но в целом сидеть в подобных тюремных блоках — это привилегия (в особенности для мужчин), которую мало кто захочет потерять. Поэтому между мужчинами не возникает конфликтов даже из-за женщин, которых на всех явно не хватает.
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