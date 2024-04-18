Что происходит за дверьми в испанских смешанных тюрьмах, где вместе сидят мужчины и женщины?

В Испании вот уже несколько лет правительство активно проводит эксперименты с тюрьмами смешанного типа. На данный момент по всей стране открыто около 20 смешанных тюремных блоков, где совместно своё наказание отбывают свыше 200 женщин и 900 мужчин.

Но конечно же в подобных блоках свои сроки отбывает очень малый процент от общего числа всех заключенных в Испании, в общем превышающий число в 50 тысяч человек.

Председатель Правительства Испании, Педро Санчес, с 2023 года активно призывает свою страну модернизировать и расширять подобные смешанные тюремные блоки и дальше. Поскольку они показали свою эффективность.

"Людям отбывающим свой срок в тюрьме многие годы, часто бывает сложно подготовиться к жизни на свободе, где сосуществуют как мужчины, так и женщины. Когда эти люди выйдут на волю, то они должны быть безопасно интегрированы в наше общество", — рассказала в интервью прессе, наблюдатель смешанной тюрьмы, Ана Суарез.

То есть ключевая цель подобных тюрем состоит в том, чтобы сделать заключенных (долгие годы пребывающих) за решёткой, более подготовленными к возвращению в общество после их освобождения.

С 2021 по 2024 год в подобных тюремных смешанных блоках пока не случалось «никаких серьезных инцидентов» между заключёнными и чиновники утверждают, что многие люди сидящие в обычных тюрьмах желают, чтобы их перевели в подобный блок.

Что происходит за дверьми в подобных тюрьмах?