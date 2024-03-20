Как Япония не дает мужчинам лишиться девственности

А странно то, что японцы так девственниками и остаются. Потому что это не социально-культурная норма, а ловушка, в которую Япония загнала своих же мужчин. Примерно четверть гетеросексуальных японцев от 18 до 40 лет никогда не занималась сексом.

Почему мужчина в Японии остается девственником

Первая причина – нет денег на свидания. После оплаты всех счетов за проживание, проезда на работу, у среднестатистического японцы остается очень мало «свободных» денег. Парадокс, что живет он комфортно, но не может позволить себе любые траты сверх.