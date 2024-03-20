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Как Япония не дает мужчинам лишиться девственности

Как Япония не дает мужчинам лишиться девственности

Автор:
20 марта 2024 09:26
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Япония   в мире   девственность   люди   мужчины   отношение   факты   фото   
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По статистике Япония бьет рекорды по числу мужчин-девственников (исследование на основе опросов). И если поголовная девственность до 20 еще как-то понятна, то например, парни студенты в возрасте от 20 до 24 лет тут девственники на 40%.

Что странного, скажете вы. Во многих странах принято не заниматься сексом до брака, например, в Индии мужчина может впервые заняться сексом после свадьбы, в среднем в 22 года.

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А странно то, что японцы так девственниками и остаются. Потому что это не социально-культурная норма, а ловушка, в которую Япония загнала своих же мужчин. Примерно четверть гетеросексуальных японцев от 18 до 40 лет никогда не занималась сексом.

Почему мужчина в Японии остается девственником

Первая причина – нет денег на свидания. После оплаты всех счетов за проживание, проезда на работу, у среднестатистического японцы остается очень мало «свободных» денег. Парадокс, что живет он комфортно, но не может позволить себе любые траты сверх.

А ведь свидания – это угостить девушку в кафе, купить игрушку, шоколадку. Японцу очень стыдно, если он не может позволить себе ухаживания. Потому большая часть мужчин с ограниченным доходом даже не пытаются заводить отношения.

Что интересно, у бедных девушек такой беды нет. Ведь они ходят на свидания и принимают угощения от мужчин. И поэтому девственниц среди женщин с низким доходом гораздо меньше – над ними не довлеет финансовое бремя ухаживающего.

Как стоило ожидать от японцев, они возводят все в абсолют, а потом парятся по этому делу, как ни одна другая нация.

Вторая причина – нереалистичные представления о женщинах. Япония – родина аниме, и по мультфильмам там фанатеют так, как нигде в мире. Мужчины влюбляются в 2д девушек, покупают себе дакимакуры (подушки в полный рост с изображением возлюбленной, чтобы обнимать ее во сне) с аниме-девушками.

Стандарт красоты, покладистости характера аниме-девочек остается для реальных девушек недостижим.

Прибавьте в этому, что в Японии бывают сугубо женские и мужские гимназии, в последних мальчики взрослеют в полном непонимании, как общаться с девочками, и что те тоже обычные люди, как и они.

Третья причина – плохая репутация у секса. Это тоже могли придумать только японцы. В стране одна из самых развитых порноиндустрии, а в хентае вообще можно увидеть соитие с любыми созданиями и животными, что даже европейцу на ум не придет.

А вот обычный бытовой секс – это грязно, пошло, не возвышенно. Культура вбивает это в головы японцев подспудно. Табуированное отношение приводит к тому, что даже если парню нравится девушка, он сам себя отругает, если подумает про нее такую гадость, как заняться с ней сексом.

«Травоядные мужчины»

Феномен японской культуры. Сосеку данши – это мужчины, отказавшиеся от социального конкурирования, в частности – борьбы за женщину.

Они предпочитают заниматься своим уединенным хобби, не контактировать лишний раз с миром, как можно меньше «социально отсвечивать». У них просто нет внутреннего стремления участвовать в мужской конкуренции, добиваться амбициозных целей.

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Метки: Япония   в мире   девственность   люди   мужчины   отношение   факты   фото   
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6  комментариев
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вкалывать до сдоху, сутками напролёт жить на работе, чтобы не иметь возможности и желания сводить девушку в кафе. И какой смысл в их жизни?
Статистика по самоубийствам в Японии со мной согласна...
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54k
Андрей 15 минут назад
Первая причина – нет денег на свидания. После оплаты всех счетов за проживание, проезда на работу, у среднестатистического японцы остается очень мало «свободных» денег. Парадокс, что живет он комфортно, но не может позволить себе любые траты сверх. А ведь свидания – это угостить девушку в кафе, купить игрушку, шоколадку.
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Ой, а как это жить комфортно, но при этом нельзя позволить купить игрушку, шоколадку или сходить в кафе? Объясните пожалуйста кто может.
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20k
Robin Hood 19 минут назад
Как бЭ перевести на японский ...
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42k
Сергей 43 минуты назад
Руки этих травоядных девственников после занятия своим уединенным хобби.
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6k
TirAn 2 часа назад
Вот почему не получат они ни когда наши Курильские острова.
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689
Quantimus 2 часа назад
>>Они предпочитают заниматься своим уединенным хобби, не контактировать лишний раз с миром, как можно меньше «социально отсвечивать». У них просто нет внутреннего стремления участвовать в мужской конкуренции, добиваться амбициозных целей.<<

Мой идеал... но, к сожалению, не могу похвастаться, что живу комфортно - столько денег я не зарабатываю.
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