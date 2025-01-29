Косметическая процедура стала причиной сильно распухшего лица и губ

Женщина по имени Таш решила сделать полуперманентный макияж губ — было весьма соблазнительно получить красивые губы и на какое-то время забыть о губной помаде.
Конечно, Таш слышала о том, что красота требует жертв, но она не знала, что жертвы могут быть чрезмерными. По крайней мере, для неё. Итак, уже на следующее утро после косметической процедуры дама проснулась, посмотрела в зеркало и ужаснулась. На неё глядела какая-то незнакомка с опухшим лицом. А несчастные губы раздулись настолько, что стали выглядеть по-настоящему уродливо.
Пользователи интернета сочувствуют героине и успокаивают её тем, что отёк не вечен. Немало женщин написали в комментариях, что видят минус полуперманентного макияжа именно в этом: результат красив, но перед красотой нужно несколько дней походить с ужасным лицом.
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