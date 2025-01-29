Косметическая процедура стала причиной сильно распухшего лица и губ

Конечно, Таш слышала о том, что красота требует жертв, но она не знала, что жертвы могут быть чрезмерными. По крайней мере, для неё. Итак, уже на следующее утро после косметической процедуры дама проснулась, посмотрела в зеркало и ужаснулась. На неё глядела какая-то незнакомка с опухшим лицом. А несчастные губы раздулись настолько, что стали выглядеть по-настоящему уродливо.



