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Косметическая процедура стала причиной сильно распухшего лица и губ

Косметическая процедура стала причиной сильно распухшего лица и губ

Автор:
29 января 2025 08:56
Метки: Люди   Реакция   в мире   внешность   губы   косметическая процедура   фото   
940
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Женщина по имени Таш решила сделать полуперманентный макияж губ — было весьма соблазнительно получить красивые губы и на какое-то время забыть о губной помаде.


Конечно, Таш слышала о том, что красота требует жертв, но она не знала, что жертвы могут быть чрезмерными. По крайней мере, для неё. Итак, уже на следующее утро после косметической процедуры дама проснулась, посмотрела в зеркало и ужаснулась. На неё глядела какая-то незнакомка с опухшим лицом. А несчастные губы раздулись настолько, что стали выглядеть по-настоящему уродливо.


Пользователи интернета сочувствуют героине и успокаивают её тем, что отёк не вечен. Немало женщин написали в комментариях, что видят минус полуперманентного макияжа именно в этом: результат красив, но перед красотой нужно несколько дней походить с ужасным лицом.


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Метки: Люди   Реакция   в мире   внешность   губы   косметическая процедура   фото   
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5  комментариев
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5k
Glory to Urine! Полчаса назад
У этой свиньи и до лоботомии (извините, накачивания губ) харя жирная была.
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12k
Алексей Полчаса назад
После процедуры она стала лучше
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13k
Отвратительный Мужик 39 минут назад
Это жирное епало а не опухшее лицо
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30k
ЦСКА 51 минуту назад
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545
GAS1973 Час назад
Ну эту страшилу даже это не испортит)))
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2367 постов (2338 в горячем)

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