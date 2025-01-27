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Хотели красивых фото, но что-то пошло не так: беременная блогер из Великобритании чуть не погибла на вечеринке с сухим льдом

Хотели красивых фото, но что-то пошло не так: беременная блогер из Великобритании чуть не погибла на вечеринке с сухим льдом

Автор:
27 января 2025 09:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Amy Hamer   Видео   Екатерина Диденко   гендер-пати   ожог слизистой   опасность   слабоумие и отвага   сухой лед   
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Его использовали, чтобы цветом показать пол будущего ребёнка.

Модное гендер-пати (вечеринка, на которой узнают пол будущего ребёнка) в Великобритании едва не закончилась трагедией. Эми и Брэд Хаймер использовали сухой лёд в закрытом помещении. Когда повалил розовый "дым", все сначала обрадовались, поняв, что пара ждёт девочку, а потом собравшиеся стали задыхаться.


Чтобы выветрить вредоносные пары, открыли дверь, но впечатление от праздника было испорчено. А самой Эми врачи диагностировали ожоги слизистой.


«Это ваш знак, что не стоит устраивать вечеринку по случаю оглашения пола ребенка с помощью сухого льда в вашем прекрасном доме», — подписала она видео в своём аккаунте в Тик-Ток.



Как тут не вспомнить Екатерину Диденко - еще одного блогера, устроившего похожую вечеринку с сухим льдом.


После того вечера погибли три человека, включая мужа Диденко, еще семь участников праздника пострадали.


Компания праздновала день рождения в банном комплексе, и сухой лёд бросили в бассейн. По задумке блогера лёд должен был превратиться в эффектный пар - такой, как на сценах знаменитостей, но что-то пошло не так.


К этой вечеринке пара готовилась заранее - судя по соцсетям, ребята были теми еще затейниками...

Говорят, что мудрые учатся на чужих ошибках (если уж своего ума не хватает постичь элементарные вещи). Но всегда останутся те, кто действует вопреки здравому смыслу. Правда, не все из них выживают, но кто задумывается об этом, мечтая об эффектном контенте?

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Метки: Amy Hamer   Видео   Екатерина Диденко   гендер-пати   ожог слизистой   опасность   слабоумие и отвага   сухой лед   
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22  комментария
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13k
Отвратительный Мужик 5 часов назад
Кому всё это надо? Какой в этом смысл?
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10k
Павел Час назад
Да и х... с ними.
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6k
Артур 2 часа назад
Вот что значит - прогуливать уроки физики и химии в школе!
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291
Александр Пушкин 2 часа назад
Иногда кажется что в блогеры инфлюэнсеры идут те ,кто в школе плохо учился. Тупее инфлюэнсеров только те, кто их смотрит.
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27k
Михаил Сметанкин 3 часа назад
На сценах знаменитостей используется пропиленгликоль, а не сухой лед. А сухой лед это углекислый газ в чистом виде, в закрытом помещении смертелен.
Эти блогеры зарабатывают сотни бабок в интернетах, но не могут погуглить в этом же самом интернете!
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10k
МБР 4 часа назад
"Модное гендер-пати" -- это когда собираются пид...сы и долбят друг друга в половую жо...у.

При чём тут пол ребёнка.
Гендеры -- пид...сы, у людей пол.
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2k
DuckTales 4 часа назад
Опасная штука ...
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7k
newegg 4 часа назад
Интересно, а как делают цвет?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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