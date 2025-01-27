Хотели красивых фото, но что-то пошло не так: беременная блогер из Великобритании чуть не погибла на вечеринке с сухим льдом

Его использовали, чтобы цветом показать пол будущего ребёнка.
Модное гендер-пати (вечеринка, на которой узнают пол будущего ребёнка) в Великобритании едва не закончилась трагедией. Эми и Брэд Хаймер использовали сухой лёд в закрытом помещении. Когда повалил розовый "дым", все сначала обрадовались, поняв, что пара ждёт девочку, а потом собравшиеся стали задыхаться.
Чтобы выветрить вредоносные пары, открыли дверь, но впечатление от праздника было испорчено. А самой Эми врачи диагностировали ожоги слизистой.
«Это ваш знак, что не стоит устраивать вечеринку по случаю оглашения пола ребенка с помощью сухого льда в вашем прекрасном доме», — подписала она видео в своём аккаунте в Тик-Ток.
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Как тут не вспомнить Екатерину Диденко - еще одного блогера, устроившего похожую вечеринку с сухим льдом.
После того вечера погибли три человека, включая мужа Диденко, еще семь участников праздника пострадали.
Компания праздновала день рождения в банном комплексе, и сухой лёд бросили в бассейн. По задумке блогера лёд должен был превратиться в эффектный пар - такой, как на сценах знаменитостей, но что-то пошло не так.
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К этой вечеринке пара готовилась заранее - судя по соцсетям, ребята были теми еще затейниками...
Говорят, что мудрые учатся на чужих ошибках (если уж своего ума не хватает постичь элементарные вещи). Но всегда останутся те, кто действует вопреки здравому смыслу. Правда, не все из них выживают, но кто задумывается об этом, мечтая об эффектном контенте?
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Эти блогеры зарабатывают сотни бабок в интернетах, но не могут погуглить в этом же самом интернете!
При чём тут пол ребёнка.
Гендеры -- пид...сы, у людей пол.
Гендер выдуманная социальная роль, не привязанная к полу.
Пол определяет роль в деле деторождения. "Гендер" оправдывает существование пид...сов.
Не понимать это могут либо только пид...сы, либо идиоты.
В английском языке, для обозначения слова пол есть слово "SEX", и всегда было.
А "гендер", это на новопид...ском, для обозначения гниложопых пид...сов.
В помещениях, так же, кстати, как и сухой лёд, по правилам ТБ использовать запрещено.