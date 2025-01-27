Хотели красивых фото, но что-то пошло не так: беременная блогер из Великобритании чуть не погибла на вечеринке с сухим льдом

Модное гендер-пати (вечеринка, на которой узнают пол будущего ребёнка) в Великобритании едва не закончилась трагедией. Эми и Брэд Хаймер использовали сухой лёд в закрытом помещении. Когда повалил розовый "дым", все сначала обрадовались, поняв, что пара ждёт девочку, а потом собравшиеся стали задыхаться.

Чтобы выветрить вредоносные пары, открыли дверь, но впечатление от праздника было испорчено. А самой Эми врачи диагностировали ожоги слизистой.

«Это ваш знак, что не стоит устраивать вечеринку по случаю оглашения пола ребенка с помощью сухого льда в вашем прекрасном доме», — подписала она видео в своём аккаунте в Тик-Ток.



