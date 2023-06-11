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«В ближайшие несколько лет это изменит мир»: экс-директор Google заявил, что развитие искусственного интеллекта станет катастрофой для человечества

«В ближайшие несколько лет это изменит мир»: экс-директор Google заявил, что развитие искусственного интеллекта станет катастрофой для человечества

Автор:
11 июня 2023 21:51
Сообщество : Наука
Метки: google   ИИ   Искусственный интеллект   Нейросети   будущее   видео   директор   нейронки   опасность   человечество   
2724
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Всё начнётся с повальной безработицы. А чем закончится - никто не знает.

До недавнего времени искусственный интеллект был забавной фишкой из книг, фильмов и компьютерных игрушек. В теории интересно, но с реальной жизнью не пересекается. От слова совсем.

Сейчас многое изменилось: появились нейросети, возник ChatGPT, который становится всё умнее, об ИИ заговорили на высшем уровне.

По всей видимости, не просто так.

Об ИИ высказался и экс-директор американского научно-исследовательского центра Google X Мо Гавдат Он считает, что многое изменится, людей ждёт массовая безработица и ворох других проблем:

В ближайшие несколько лет это изменит мир в беспрецедентных формах. Это неизбежно. Это перемены. Мы говорим не о 2040, а о 2025-2026 годах.

Предположим, что машины будут в миллиард раз умнее или они станут значительно умнее нас. Давайте представим это в перспективе. ChatGPT сегодня моделирует IQ 155. У Эйнштейна было 160. У самого умного человека на планете IQ 208-210, если я правильно помню. Но мы сравниваем Эйнштейна с машиной.

Я вам открыто скажу, эксперты по ИИ говорят, что это только очень-очень-очень маленькая верхушка айсберга. ChatGPT-4 стал в 10 раз умнее, чем несколько месяцев назад. И если сейчас не будет изменений, это означает, что ChatGPT-5 в течение следующих нескольких месяцев может иметь IQ 1600.

Я прошу правительства, я кричу, не ждите, пока появится первый пациент. Начните что-то делать сейчас. Мы собираемся увидеть массовые потери рабочих мест. Мы собираемся увидеть замену категорий рабочих мест в целом. Это может занять год, это может занять несколько лет, не имеет значения, сколько времени это займет. Но это вот-вот произойдет. Вы готовы?

И у меня есть очень четкий призыв к действию для правительств. Я предлагаю обложить налогами предприятия, работающие на ИИ, на 98%. Таким образом, вы сделаете то, что пытались сделать в открытом письме, немного замедлив их развитие, и в то же время получите достаточно денег для оплаты труда всех тех людей, которые будут выведены из строя этой технологией.

Потому что эта глупость человечества затрагивает людей, которые не сделали ничего плохого. Наша жадность затрагивает невинных. Реальность в том, что эта гонка вооружений не заинтересована в том, что получит от нее обычный человек. Все дело в том, что каждая строчка кода, написанная сегодня в ИИ, направлена на то, чтобы победить соперника. Это не для того, чтобы улучшить жизнь третьей стороны.

А так это или нет - увидим в ближайшее время. Сейчас мнение общество разделилось на несколько частей: одни считают, что ничего хорошего нас не ждёт, другие уверены, что это очередной «хайп» и вскоре об ИИ все забудут, ну а третьим всё равно. Но характерно, что всё больше экспертов и людей «в теме» говорят об опасности искусственного интеллекта.

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Метки: google   ИИ   Искусственный интеллект   Нейросети   будущее   видео   директор   нейронки   опасность   человечество   
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53  комментария
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10k
au3 3 часа назад
"это означает, что ChatGPT-5 в течение следующих нескольких месяцев может иметь IQ 1600."

Ой смачно пернул .... А этот чатгп решил хоть какую проблему? Изобрел хоть что-то? А то пе.с.деть - это не мешки ворочать
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74
Посейдон 8 минут назад
Возможно заменит много людей, возможно вместе с работами очень много, но не всех. Хотя если будут миллионные сокращения, будут масштабные проблемы. Либо решение найдется простое и гуманное, либо простое и негуманное. В любом варианте меня не спросят.
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
В книге антиутопии Зиновьева "Глобальный Человейник" была расписана одна из возможных моделей сосуществования человека и ИИ - у главного героя (офисного хомячка невысокого полёта) есть свой собственный ИИ, который вполне уверенно имитирует работу героя, только ошибок меньше совершает, подобные индивидуальные ИИ есть почти у всех его коллег. Так почему же ГГ и его коллег не увольняют с работы? Да потому, что более высокое командование понимает, что следующими на увольнение будут они, вот и держатся за места.
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2k
Сергей Шляхтов 40 минут назад
Подкину еще информации из предыдущего обсуждения ИИ (кому интересно):
"Вот взять любую программу на производстве, ну почти любую. Как говорил знакомый программист, который делал такие, 10% времени занимает написание кода а 90% внедрение. Потому что при внедрении всплывает множество не типичных, специализированных и уникальных задач, которые нет смысла автоматизировать. Сейчас так же многие программные продукты желательно оптимизировать под конкретного пользователя, например, бухгалтерию. Это резко повышает производительность труда, и здесь же опять нейросеть может выполнять лишь вспомогательную функцию. Давайте все же определимся, в чем проблема нейросети. Проблема у нее в том, что она решает лишь определенную задачу, пусть и хорошо решает. Нейросеть проигрывает человеку в универсальности, очень сильно проигрывает. Соответственно согласование работ этих самых нейросетей уже является проблемным. Теперь по поводу самообучения. На самом деле это тоже проблемное место нейросети. Дело в том, что практически в любой профессии идет прогресс, то есть меняются методы оценки деятельности, материалы и тому подобное. Что было хорошо ранее потом перестает быть хорошим. И это является огромной проблемой для нейросети в долгосрочном плане. В принципе, и для людей не все так просто, но как себя поведет в этом случае нейросеть сложно представить, пока прогнозы негативные. Следующей проблемой для нейросети является адекватность представления материалов при обучении. Например, если рассматривать интернет, то вряд ли на основе данных из интернета можно обучить хорошего врача. Для выборки данных и приведения их в нужному формату может потребоваться довольно много времени и сил. Ну и немного положительного для нейросетей, для вас не все так плохо. Возможно распространение нейросетей есть благо. Ведь по факту множество услуг станет гораздо доступнее в этом случае а их стоимость станет символической. Это повысит качество жизни людей."

Источник: https://fishki.net/profile/comments/1794551#listhttps://fishki.net/profile/comments/1794551#list © Fishki.net
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372
grigorenko vladislav 55 минут назад
Проблема не в ИИ, а в тех, кто и как его использует и продвигает. Общественно-политический строй и общая современная система ценностей...
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2k
Сергей Шляхтов Час назад
IQ это лишь способность решать логические задачи, то есть давать ответы. Интеллект на самом деле определяется способностью задавать вопросы. Могу начать с банальном, что в самом вопросе уже кроется ответ. Можно зайти с точки зрения объема информации, что в вопросе информации намного больше чем в ответе. Поэтому данный тест совершенно не корректен для определения интеллекта. Применяется лишь потому, что все же есть связь с интеллектом и умением отвечать на вопросы, но эта связь будет совершенно разная для ИИ и человека. Ну и еще, оценка вопросов субъективна, в отличии от ответов. Поэтому необходимы иные мерила сравнений между человеком и ИИ.
Далее хотел бы уточнить, что мозг многофункционален, а ИИ специализирован. До многофункциональных ИИ так и не дошли, в общем-то остановились на возрасте 5-6 лет (если сравнивать с человеком), кстати, некоторые животные тоже обладают таким интеллектом. Преодоление этого порога связано с качественными характеристиками и по сути сейчас невозможна. В связи с этим можно считать, что сильная сторона человека именно в интеграционных способностях, то есть узкие специалисты могут быть вытеснены ИИ.
Третьей проблемой является то, что возможности человека существующая система труда использует минимально. Человек там работает в основном как винтик, в рамках инструкций и тому подобное. Чтобы не было незаменимых людей. То есть люди могут быть незаменимыми и это приведет к росту качества и количества товаров и услуг, а по сути сделает внедрение ИИ не рентабельным. Именно такое положение работников в крупных компаниях, когда они винтики, приводит к тому, что 90% инноваций (изобретений и т.п.) создаются в мелких компаниях, хотя финансирование в крупных на порядки больше.
Ну и еще напоследок, ИИ может заменить человека довольно широко лишь в существующих экономических отношениях (когда человек винтик и большинство производств сосредоточено у крупного капитала). Точнее можно уверенно сказать, что попытка широкой замены человека ИИ приведет к изменению самой экономической модели общества и резкого снижения влияния крупного бизнеса на экономику.
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14k
Мистер Фикс Час назад
Где-то читал, один сценарист попросил этот гпт написать сценарий фильма.
"Интеллект" выпустил полную ересь, смешав в кучу сюжеты из предыдущих сценариев.
Воображения у него нет.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Какие они же все ублюдки. Ведь и это письмо и «крик души» этого ушлепка не что иное, как попытка загасит чатжпт, чтобы была возможность успеть сделать свой конкурирующий продукт. И Маск и Гугл и остальные подписанты прекрасно понимают, что чатжпт им никогда не догнать, если только не затормозить с помощью государства. Причём они даже не скрывают этого!
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66k
Варакин Алексей Час назад
Все эти танцы с бубнами вокруг ИИ,специально кем то надуманы. Мне 70 лет ,и я с детства слышу грустную ,нудную песню-" Скоро суда,самолеты,машины будет водить автопилот!!! Мы так же далеки от создания ИИ как и в 50 е годы прошлого века. Если считать ИИ как раньше-программа ,которая пишет программы без участия человека. Но тупым людишкам обьяснили -что тупой подбор оптимального результата из большой базы данных это нейросеть, это и есть ИИ !!! Нынешнее поколение настолько тупое, что не видит подмены.
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3k
Aristarx 2 часа назад
Кому поуй, тот неуязвим.
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1k
Хаим Каценеленбоген 2 часа назад
если куча голодных бездельников подадутся, например, в сельское хозяйство, это точно решит продовольственную проблему в мире.
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209
thrashbox 2 часа назад
Адский тупак.
Кого действительно ИИ заменит - тут уже писали, добавлю только, что действительно промышленный пример применения ИИ - это магазины Амазон.
То есть не будет "Галя, у нас отмена !!!111"
Пичальбида.
Зато будет 100500 профессий и бизнесов около и вокруг ИИ.
Как и всегда с такими вещами происходило.
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6k
ManRox 2 часа назад
з.ы. Вон как компании рьяно развивают автопилоты у автомобилей... через лет 10 покупает компания такие автомобили сертифицированные и т.д. и делает из них такси, и таксистам людям становится грустно, потому как робот таксист будет выгодней чем они
Вон Яндекс уже испытывает такую технику.
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251
Liberman 2 часа назад
не нужны будут юристы и вся бюрократия. банковские работники тоже нафиг.биржевые ребята - туда же(там уже все на роботах сидят), государственная экономика - тоже не надо, правительство - тоже не нужно. Мультимедиа - тоже нафиг.
будут только копы, которые будут следовать указкам ИИ. и то если мы будем нужны этому ИИ. а уж если ИИ увидит угрозу своему существованию.... - Матрицу все смотрели? Остается Армия - она неподвластна ИИ.Ну и обслуживающий персонал по ремонту электроники и машин.
Нынешнего уровня технологий хватит для существования мира по таким принципам.
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2k
Vovan Petroff 2 часа назад
"Богатство государства определяется наличием свободного времени у его граждан" (К.Маркс).
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6k
ManRox 2 часа назад
Я много раз писал, что все эти ИИ означает лишь то, что человек станет не нужен, зачем нужны программисты, художники, дизайнеры, копирайтеры и даже писатели. Если их всех можно заменить нейросетью или ИИ. Зачем капиталисту тратить деньги к примеру на колл центр если можно всю ораву заменить нейросетью которая будет общаться с клиентами. Зачем нужны программисты если можно обучить ИИ писать софт, он это будет делать быстрее и без ошибок. И так далее. А всё к чему, к тому, что бы убрать людишек, которым нужна зарплата, деньги что бы есть и жить... а капиталисту нужна прибыль и всё, всё! Люди ему не нужны, ну или как рабы. Работало в компании 1000 человек, а останется работать 100, куда пойдут выкинутые 900...

Уже сейчас везде где можно используют роботов, даже на складах. В итоге роль для людей останется в узких нишах, сантехники, строители... там где пока роботам не дотянутся.

И наступит то самое завтра про которое так писали фантасты, когда "впахивают роботы а не человек" (с). А что останется людям, а людям останется гнить так как люди не нужны. Они сейчас в большинстве своём не нужны... а потом и подавно. И наступит тот самый рай, для власть имущих когда в их руках будет вообще всё, а люди станут чисто товаром. Уныло это всё на самом деле. Тот случай когда прогресс хоронит человечество
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50
Тонк ManRox 9 минут назад
Конечно в близлежащей перспективе, кто-то останется без работы. Когда появились пароходы, сотни тысяч бурлаков остались не удел и таких примеров тысячи. Так что прогресс скорее облегчает человечеству жизнь, исчезнут одни профессии, появятся другие. Кстати, как робот на складе решит проблему с пересортицей?
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
ИИ пока и 1% не может от человека. Дефекты на фото убирает, ну ок. Дайте проф.фотошоперу фото с дефектами, он вручную все замажет. А как ученого ИИ заменит? ИИ изобретать не умеет, это даже не ИИ. Просто база знаний, которая умеет переводить текст голосом например.
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7k
sedoisever 3 часа назад
А свой IQ этот балабол не оценивал? Как то, что ИИ поумнеет в охрелиард раз отменит рабочие места в промышленности и сельском хозяйстве? Как этот ИИ решит проблемы с водой, продовольствием и энергией?
Максимум, что будет, так это новый айфон с запредельной графикой и очередным "прорывом" типа часов на тумбочке...
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