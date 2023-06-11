«В ближайшие несколько лет это изменит мир»: экс-директор Google заявил, что развитие искусственного интеллекта станет катастрофой для человечества

Всё начнётся с повальной безработицы. А чем закончится - никто не знает.
До недавнего времени искусственный интеллект был забавной фишкой из книг, фильмов и компьютерных игрушек. В теории интересно, но с реальной жизнью не пересекается. От слова совсем.
Сейчас многое изменилось: появились нейросети, возник ChatGPT, который становится всё умнее, об ИИ заговорили на высшем уровне.
По всей видимости, не просто так.
Об ИИ высказался и экс-директор американского научно-исследовательского центра Google X Мо Гавдат Он считает, что многое изменится, людей ждёт массовая безработица и ворох других проблем:
В ближайшие несколько лет это изменит мир в беспрецедентных формах. Это неизбежно. Это перемены. Мы говорим не о 2040, а о 2025-2026 годах.
Предположим, что машины будут в миллиард раз умнее или они станут значительно умнее нас. Давайте представим это в перспективе. ChatGPT сегодня моделирует IQ 155. У Эйнштейна было 160. У самого умного человека на планете IQ 208-210, если я правильно помню. Но мы сравниваем Эйнштейна с машиной.
Я вам открыто скажу, эксперты по ИИ говорят, что это только очень-очень-очень маленькая верхушка айсберга. ChatGPT-4 стал в 10 раз умнее, чем несколько месяцев назад. И если сейчас не будет изменений, это означает, что ChatGPT-5 в течение следующих нескольких месяцев может иметь IQ 1600.
Я прошу правительства, я кричу, не ждите, пока появится первый пациент. Начните что-то делать сейчас. Мы собираемся увидеть массовые потери рабочих мест. Мы собираемся увидеть замену категорий рабочих мест в целом. Это может занять год, это может занять несколько лет, не имеет значения, сколько времени это займет. Но это вот-вот произойдет. Вы готовы?
И у меня есть очень четкий призыв к действию для правительств. Я предлагаю обложить налогами предприятия, работающие на ИИ, на 98%. Таким образом, вы сделаете то, что пытались сделать в открытом письме, немного замедлив их развитие, и в то же время получите достаточно денег для оплаты труда всех тех людей, которые будут выведены из строя этой технологией.
Потому что эта глупость человечества затрагивает людей, которые не сделали ничего плохого. Наша жадность затрагивает невинных. Реальность в том, что эта гонка вооружений не заинтересована в том, что получит от нее обычный человек. Все дело в том, что каждая строчка кода, написанная сегодня в ИИ, направлена на то, чтобы победить соперника. Это не для того, чтобы улучшить жизнь третьей стороны.
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А так это или нет - увидим в ближайшее время. Сейчас мнение общество разделилось на несколько частей: одни считают, что ничего хорошего нас не ждёт, другие уверены, что это очередной «хайп» и вскоре об ИИ все забудут, ну а третьим всё равно. Но характерно, что всё больше экспертов и людей «в теме» говорят об опасности искусственного интеллекта.
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Ой смачно пернул .... А этот чатгп решил хоть какую проблему? Изобрел хоть что-то? А то пе.с.деть - это не мешки ворочать
а вот всякие "тренеры личностного развития", "сценаристы", композиторы, интернет-художники-фотографы, всевозможные инфоцыгане и прочая шелупень - да, этот контингент ссыцца и среццца
Врача в операционной сильно заменят ?
Слесаря на автобазе ?
.
покуй
пляшем
"Вот взять любую программу на производстве, ну почти любую. Как говорил знакомый программист, который делал такие, 10% времени занимает написание кода а 90% внедрение. Потому что при внедрении всплывает множество не типичных, специализированных и уникальных задач, которые нет смысла автоматизировать. Сейчас так же многие программные продукты желательно оптимизировать под конкретного пользователя, например, бухгалтерию. Это резко повышает производительность труда, и здесь же опять нейросеть может выполнять лишь вспомогательную функцию. Давайте все же определимся, в чем проблема нейросети. Проблема у нее в том, что она решает лишь определенную задачу, пусть и хорошо решает. Нейросеть проигрывает человеку в универсальности, очень сильно проигрывает. Соответственно согласование работ этих самых нейросетей уже является проблемным. Теперь по поводу самообучения. На самом деле это тоже проблемное место нейросети. Дело в том, что практически в любой профессии идет прогресс, то есть меняются методы оценки деятельности, материалы и тому подобное. Что было хорошо ранее потом перестает быть хорошим. И это является огромной проблемой для нейросети в долгосрочном плане. В принципе, и для людей не все так просто, но как себя поведет в этом случае нейросеть сложно представить, пока прогнозы негативные. Следующей проблемой для нейросети является адекватность представления материалов при обучении. Например, если рассматривать интернет, то вряд ли на основе данных из интернета можно обучить хорошего врача. Для выборки данных и приведения их в нужному формату может потребоваться довольно много времени и сил. Ну и немного положительного для нейросетей, для вас не все так плохо. Возможно распространение нейросетей есть благо. Ведь по факту множество услуг станет гораздо доступнее в этом случае а их стоимость станет символической. Это повысит качество жизни людей."
Источник: https://fishki.net/profile/comments/1794551#listhttps://fishki.net/profile/comments/1794551#list © Fishki.net
Далее хотел бы уточнить, что мозг многофункционален, а ИИ специализирован. До многофункциональных ИИ так и не дошли, в общем-то остановились на возрасте 5-6 лет (если сравнивать с человеком), кстати, некоторые животные тоже обладают таким интеллектом. Преодоление этого порога связано с качественными характеристиками и по сути сейчас невозможна. В связи с этим можно считать, что сильная сторона человека именно в интеграционных способностях, то есть узкие специалисты могут быть вытеснены ИИ.
Третьей проблемой является то, что возможности человека существующая система труда использует минимально. Человек там работает в основном как винтик, в рамках инструкций и тому подобное. Чтобы не было незаменимых людей. То есть люди могут быть незаменимыми и это приведет к росту качества и количества товаров и услуг, а по сути сделает внедрение ИИ не рентабельным. Именно такое положение работников в крупных компаниях, когда они винтики, приводит к тому, что 90% инноваций (изобретений и т.п.) создаются в мелких компаниях, хотя финансирование в крупных на порядки больше.
Ну и еще напоследок, ИИ может заменить человека довольно широко лишь в существующих экономических отношениях (когда человек винтик и большинство производств сосредоточено у крупного капитала). Точнее можно уверенно сказать, что попытка широкой замены человека ИИ приведет к изменению самой экономической модели общества и резкого снижения влияния крупного бизнеса на экономику.
"Интеллект" выпустил полную ересь, смешав в кучу сюжеты из предыдущих сценариев.
Воображения у него нет.
Кого действительно ИИ заменит - тут уже писали, добавлю только, что действительно промышленный пример применения ИИ - это магазины Амазон.
То есть не будет "Галя, у нас отмена !!!111"
Пичальбида.
Зато будет 100500 профессий и бизнесов около и вокруг ИИ.
Как и всегда с такими вещами происходило.
А если вот так - мне до Ступино, браток, и там надо подождать ещё. Слушай, а через двор давай подъедем, там надо два чемодана принять. Всё это как? Возникнет потребность в человеческом такси.
будут только копы, которые будут следовать указкам ИИ. и то если мы будем нужны этому ИИ. а уж если ИИ увидит угрозу своему существованию.... - Матрицу все смотрели? Остается Армия - она неподвластна ИИ.Ну и обслуживающий персонал по ремонту электроники и машин.
Нынешнего уровня технологий хватит для существования мира по таким принципам.
Уже сейчас везде где можно используют роботов, даже на складах. В итоге роль для людей останется в узких нишах, сантехники, строители... там где пока роботам не дотянутся.
И наступит то самое завтра про которое так писали фантасты, когда "впахивают роботы а не человек" (с). А что останется людям, а людям останется гнить так как люди не нужны. Они сейчас в большинстве своём не нужны... а потом и подавно. И наступит тот самый рай, для власть имущих когда в их руках будет вообще всё, а люди станут чисто товаром. Уныло это всё на самом деле. Тот случай когда прогресс хоронит человечество
Даже языку высокого уровня нужно долго учиться (меня фортрану, мой первый язык, чуть не месяц обучали), как и теме того что ты там хочешь накодить.
Тема кодирования - ну вот вроде русские буковки знаю, но без обучения по теме, они как то фиговенько складываются в дипломный проект.
Возможно что ИИ упростит написание программы (надеюсь), но едва ли ты накодишь прогу сравнения матмодели Кларка-Райта и СЗ_Угла с ранее неиспользоваемой в линейном программировании матмоделью Монте-Карло причём просто по той причине, что ты сейчас тупо нифига не понял в моём описании проблемы (кстати, в том дипломе я полностью накрыл лопухом традиционные матмодели, выдав гипотетическую эффективность бесконечно стремящуюся к 4/3, а в дипломных реалиях добился 3%).
Максимум, что будет, так это новый айфон с запредельной графикой и очередным "прорывом" типа часов на тумбочке...
Так что заскринь и сохрани свой комментарий, а через 10 лет его прочти!
Заскринь. )
Так про это и без ИИ можно бредить. )