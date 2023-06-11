«В ближайшие несколько лет это изменит мир»: экс-директор Google заявил, что развитие искусственного интеллекта станет катастрофой для человечества

До недавнего времени искусственный интеллект был забавной фишкой из книг, фильмов и компьютерных игрушек. В теории интересно, но с реальной жизнью не пересекается. От слова совсем.

Сейчас многое изменилось: появились нейросети, возник ChatGPT, который становится всё умнее, об ИИ заговорили на высшем уровне.

По всей видимости, не просто так.