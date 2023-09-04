В Мексике разбился самолет, который должен был объявить паре пол будущего ребёнка

Самолет упал на глазах у семейной пары, заказавшей его для мероприятия, на котором раскрывается пол будущего ребенка.
Семья из Мексики арендовала легкомоторный самолет, который должен был выпустить цветной дым и показать пол их будущего ребенка. Пролетая над семейной парой, самолет начал крутиться и разваливаться в воздухе, но дымом показал, что у молодоженов будет дочь.
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На кадрах видно, что люди начали радоваться и обниматься, а в это время пролетевший над ними самолет упал на землю.
32-летний пилот Луис Анхель, управлявший самолетом, был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.
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