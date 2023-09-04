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В Мексике разбился самолет, который должен был объявить паре пол будущего ребёнка

В Мексике разбился самолет, который должен был объявить паре пол будущего ребёнка

Автор:
04 сентября 2023 08:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   гендер-пати   крушение   падение   самолет   
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Самолет упал на глазах у семейной пары, заказавшей его для мероприятия, на котором раскрывается пол будущего ребенка.

Семья из Мексики арендовала легкомоторный самолет, который должен был выпустить цветной дым и показать пол их будущего ребенка. Пролетая над семейной парой, самолет начал крутиться и разваливаться в воздухе, но дымом показал, что у молодоженов будет дочь.

На кадрах видно, что люди начали радоваться и обниматься, а в это время пролетевший над ними самолет упал на землю.

32-летний пилот Луис Анхель, управлявший самолетом, был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.

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Метки: Видео   в мире   гендер-пати   крушение   падение   самолет   
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11  комментариев
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6k
livaneth Час назад
Левое крыло оторвало у самого фюзеляжа. Теоретически, даже в таком положении шансы у пилота есть. Вот, к примеру
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183
Patiot Полчаса назад
Это плохой знак. По всей видимости, ребёнок умрёт при родах...
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37k
russger 56 минут назад
Не донёс аист
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7k
Умница-красавица Час назад
Дикие люди. Для определения пола будущего ребёнка давно уже узи используют
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
скорее всего усталось металла и слишком резко взял на себя штурвал..
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16k
куджо 2 часа назад
вот это поворооот
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