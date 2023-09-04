В Мексике разбился самолет, который должен был объявить паре пол будущего ребёнка

Семья из Мексики арендовала легкомоторный самолет, который должен был выпустить цветной дым и показать пол их будущего ребенка. Пролетая над семейной парой, самолет начал крутиться и разваливаться в воздухе, но дымом показал, что у молодоженов будет дочь.