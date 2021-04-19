Спаслись просто чудом: папа с дочкой делали селфи у водопада

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Всё началось довольно обычно: в выходные семья выехала на природу. А вот видео того, что случилось с этими жителями города Кокшетау потом, быстро разлетелось по соцсетям...
Дело было в Акмолинской области Казахстана. Как рассказывают очевидцы ЧП, отец захотел сфотографироваться с дочкой у красивого водопада. Мама была против, да и многие из присутствовавших в том месте людей предупреждали мужчину об опасности этой затеи. Так всё и вышло...
"Девочка упала с камня, папа или прыгнул за ней, или его увлекла за собой дочь. Мужчину с ребенком вытащили из воды", - сообщает Sputnik-Казахстан.
На видео попал самый момент, когда мужчину с девочкой несет бурным потоком воды, за кадром кричат испуганные очевидцы. Просто чудом отец сумел ухватиться за большой камень - и тут уже прохожие помогли им с дочкой выбраться из воды.
В администрации Зерендинского района сообщили, что к вечеру в местную больницу привезли шестилетнюю девочку. В ходе осмотра врачи обнаружили у нее ушибы легкой степени и после оказания медпомощи отпустили домой. Никто из взрослых в результате полета в водопад не пострадал...
"Девочка упала с камня, папа или прыгнул за ней, или его увлекла за собой дочь. Мужчину с ребенком вытащили из воды", - сообщает Sputnik-Казахстан.
На видео попал самый момент, когда мужчину с девочкой несет бурным потоком воды, за кадром кричат испуганные очевидцы. Просто чудом отец сумел ухватиться за большой камень - и тут уже прохожие помогли им с дочкой выбраться из воды.
В администрации Зерендинского района сообщили, что к вечеру в местную больницу привезли шестилетнюю девочку. В ходе осмотра врачи обнаружили у нее ушибы легкой степени и после оказания медпомощи отпустили домой. Никто из взрослых в результате полета в водопад не пострадал...
Не повторяйте, не надо так шутить с силами природы
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