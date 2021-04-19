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Спаслись просто чудом: папа с дочкой делали селфи у водопада

Спаслись просто чудом: папа с дочкой делали селфи у водопада (2 фото)

Автор:
19 апреля 2021 17:38
Метки: видео   водопад   казахстан   опасность   отцы и дети   селфи   
2144
2
Всё началось довольно обычно: в выходные семья выехала на природу. А вот видео того, что случилось с этими жителями города Кокшетау потом, быстро разлетелось по соцсетям...

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Метки: видео   водопад   казахстан   опасность   отцы и дети   селфи   
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Девочку нужно было спасти,а мужика оставить
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13k
KOSTELLO Час назад
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Идиёт
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−161
не надо мне отвечать 2 часа назад
О я знаю такую семейку ипланов ....Ему дураку 46 лет а он все *селфиками* С дочкой мерятся .Хотя там вся семейка заряжена .
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3k
Ваник 2 часа назад
Ну как хотели , кадры хорошие вышли.
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733
Миша 2 часа назад
Повезло дураку, что прохожие помогли, а не все для ютуб фильм снимали.
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31k
Alex 2 часа назад
Дол**бы
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2k
andrey morozov 2 часа назад
Претендент на звание " отец года 2021"
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46k
Нанук Паналык 2 часа назад
Мама была против а папа был бухой...
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Belka_16

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