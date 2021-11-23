Слабоумие и отвага: два омича за деньги подожгли входную дверь и сняли происходящее на видео

Два великовозрастных балбеса в Омске решили подзаработать и нашли в Сети заказ на поджог квартиры. В переписке они уточнили детали и получили адрес квартиры, у двери которой нужно было поджечь покрышку. Сказано-сделано. Чтобы заказчик был уверен, что его не обманули, "сверхразумы" записали видео о проделанной работе.