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Слабоумие и отвага: два омича за деньги подожгли входную дверь и сняли происходящее на видео

Слабоумие и отвага: два омича за деньги подожгли входную дверь и сняли происходящее на видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 08:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Поджог   видео   омск   поджигатели   полиция   слабоумие и отвага   тупые   
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Тот самый случай, когда полиции не пришлось собирать доказательства.

Два великовозрастных балбеса в Омске решили подзаработать и нашли в Сети заказ на поджог квартиры. В переписке они уточнили детали и получили адрес квартиры, у двери которой нужно было поджечь покрышку. Сказано-сделано. Чтобы заказчик был уверен, что его не обманули, "сверхразумы" записали видео о проделанной работе.


Удивительно, но после выполнения "секретного задания" работодатель почему-то перестал выходить на связь (и не заплатил), а бравыми "пироманами" заинтересовались правоохранительные органы.


Полицейские оказались очень довольны: доказательства вины в наличии, даже бегать не пришлось! Задержанным парням 20 и 24 лет (кстати, старший был уже судим за подобные преступления) предъявлены обвинения в умышленном уничтожении или порче имущества, предусматриващие санкции в виде лишения свободы на срок до пяти лет).

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Метки: Ynews   Поджог   видео   омск   поджигатели   полиция   слабоумие и отвага   тупые   
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1k
Walther 2 часа назад
Мэтры криминального мира, наверное в гробах переворачиваются, глядя на нынешних клоунов...
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985
metrolog 9 минут назад
Два дебила - это сила
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2k
Sergius SPb Час назад
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6k
Николай Час назад
Вот они ска блогеры начинающие...пока не посадят, не дойдет что какой то не нормальной херней занимались...
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14
Сервис Час назад
ума палата. сами, небось, заяву пришли писать, дескать кинули с оплатой(а случаи такие были)..
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж сказочные дебилы. Работать не пробовали , всё лёгкие пути ищем ?
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123
Akabushkin Petr 2 часа назад
А если бы один поджигал, то срок был бы меньше, а гонорар - больше.
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37k
Alex 2 часа назад
Какая порча имущества? Тут налицо покушение на убийство. Сколько людей сгореть могли
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108k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
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350
комнатный сибиряк 2 часа назад
Это не только порча имущества , но и покушение на убийство
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1k
Бич Бичовский 3 часа назад
Пацаны к успеху шли, че)
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