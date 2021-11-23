Слабоумие и отвага: два омича за деньги подожгли входную дверь и сняли происходящее на видео

Тот самый случай, когда полиции не пришлось собирать доказательства.
Два великовозрастных балбеса в Омске решили подзаработать и нашли в Сети заказ на поджог квартиры. В переписке они уточнили детали и получили адрес квартиры, у двери которой нужно было поджечь покрышку. Сказано-сделано. Чтобы заказчик был уверен, что его не обманули, "сверхразумы" записали видео о проделанной работе.
Удивительно, но после выполнения "секретного задания" работодатель почему-то перестал выходить на связь (и не заплатил), а бравыми "пироманами" заинтересовались правоохранительные органы.
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Полицейские оказались очень довольны: доказательства вины в наличии, даже бегать не пришлось! Задержанным парням 20 и 24 лет (кстати, старший был уже судим за подобные преступления) предъявлены обвинения в умышленном уничтожении или порче имущества, предусматриващие санкции в виде лишения свободы на срок до пяти лет).
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