Момент взрыва вейпа рядом с ребёнком

Камера запечатлела страшный момент, когда Elf Bar взорвался всего в полуметре от малышки. Электронная сигарета вспыхнула во время зарядки.
По словам матери, она пошла в кладовку, когда услышала громкий звук и увидела огонь, вырвавшийся из вейпа. Девочка, похоже, не пострадала, но сильно испугалась.
Видео было снято в штате Орегон в прошлом году, но только сейчас появилось в сети.
Elf Bar, как и большинство электронных сигарет, содержит литиевую батарею, которая может взорваться при перегреве в результате зарядки или воздействия прямых солнечных лучей.
На кадрах мальчик проходит по комнате, а его младшая сестра сидит в стульчике для кормления на кухне. Затем раздается хлопок, а со столешницы в сторону девочки начинают лететь искры.
Источник:
"Что происходит?" - кричит Саманта Хамфри и вбегает в комнату.
Женщина тут же берёт дочь на руки, осматривает её.
"О, Боже!" - восклицает мать и тушит пламя.
Хотя инцидент длился всего несколько секунд, он стал ярким напоминанием о том, что вейпы несут смертельную опасность.
Электронные сигареты работают от аккумулятора, питающего спираль, которая, в свою очередь, нагревает жидкость, превращая её в пар.
Почти во всех электронных сигаретах используются литий-ионные батареи, потому что они лёгкие и могут вместить много энергии.
Первый прототип современной электронной сигареты разработал китайский фармацевт Хон Лик в 2003 году.
Вейпы появились на рынке США в 2007 году, но потребовалось ещё семь лет, чтобы устройства стали популярными, и именно тогда начали появляться сообщения о взрывах.
В 2019 году житель Техаса умер от взрыва вейпа, осколки которого перерезали сонную артерию.
Уильям Браун купил устройство в магазине Smoke & Vape DZ в Форт-Уорте 27 января. Сев в автомобиль, мужчина решил опробовать вейп, но тот практически мгновенно взорвался. Осколки пробили левую сонную артерию.
Источник:
В прошлом году женщина по имени Марин также стала жертвой Elf Bar.
Она рассказала, что купила новый вейп и поставила его на зарядку, оставив на своей кровати.
"Примерно через полчаса я легла спать и выдернула вилку из розетки. Попробовала покурить, но на вкус он был как рвота", - написала Марин на форуме.
"По какой-то глупой причине я снова поставила его на зарядку, а через 5 минут он взорвался и начал сильно дымить. Он прожёг дыру глубиной 15 см в новом матрасе".
Elf Bar - самая популярная электронная сигарета в мире, которая за последний год принесла производителю более 271 млн долларов.
Всемирная организация здравоохранения выступила за "скорейшее принятие мер" по защите населения от вреда электронных сигарет. Врачи опровергают утверждение о том, что вейпы являются более безопасной альтернативой традиционному курению табака. Вейпинг приводит к проблемам со здоровьем, включая повреждение лёгких и заболевания сердца.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Яркая вспышка и взрыв: в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом
- В Мелитополе во время детских спортивных соревнований сработал заряженный гранатомёт
- 18 человек пострадали при взрыве в котельной в тувинском городе Шагонар
- В Екатеринбурге родители усадили за руль семимесячного малыша, «чтобы он не плакал»
- «Мы думали - ну хрустит, всякое бывает»: в Подмосковье яжемать сломала ребёнку руку и рёбра, когда пыталась надеть на него зимний комбинезон
От здоровенного аккума в тесле до маленького в вейпе или телефоне.