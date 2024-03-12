Момент взрыва вейпа рядом с ребёнком

Хотя инцидент длился всего несколько секунд, он стал ярким напоминанием о том, что вейпы несут смертельную опасность.

Электронные сигареты работают от аккумулятора, питающего спираль, которая, в свою очередь, нагревает жидкость, превращая её в пар.

Почти во всех электронных сигаретах используются литий-ионные батареи, потому что они лёгкие и могут вместить много энергии.

Первый прототип современной электронной сигареты разработал китайский фармацевт Хон Лик в 2003 году.