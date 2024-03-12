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Момент взрыва вейпа рядом с ребёнком

Момент взрыва вейпа рядом с ребёнком

Автор:
12 марта 2024 10:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вейп   взрыв   опасность   ребёнок   электронная сигарета   
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Камера запечатлела страшный момент, когда Elf Bar взорвался всего в полуметре от малышки. Электронная сигарета вспыхнула во время зарядки.

По словам матери, она пошла в кладовку, когда услышала громкий звук и увидела огонь, вырвавшийся из вейпа. Девочка, похоже, не пострадала, но сильно испугалась.

Видео было снято в штате Орегон в прошлом году, но только сейчас появилось в сети.

Elf Bar, как и большинство электронных сигарет, содержит литиевую батарею, которая может взорваться при перегреве в результате зарядки или воздействия прямых солнечных лучей.

На кадрах мальчик проходит по комнате, а его младшая сестра сидит в стульчике для кормления на кухне. Затем раздается хлопок, а со столешницы в сторону девочки начинают лететь искры.

"Что происходит?" - кричит Саманта Хамфри и вбегает в комнату.

Женщина тут же берёт дочь на руки, осматривает её.

"О, Боже!" - восклицает мать и тушит пламя.

Хотя инцидент длился всего несколько секунд, он стал ярким напоминанием о том, что вейпы несут смертельную опасность.

Электронные сигареты работают от аккумулятора, питающего спираль, которая, в свою очередь, нагревает жидкость, превращая её в пар.

Почти во всех электронных сигаретах используются литий-ионные батареи, потому что они лёгкие и могут вместить много энергии.

Первый прототип современной электронной сигареты разработал китайский фармацевт Хон Лик в 2003 году.


Вейпы появились на рынке США в 2007 году, но потребовалось ещё семь лет, чтобы устройства стали популярными, и именно тогда начали появляться сообщения о взрывах.

В 2019 году житель Техаса умер от взрыва вейпа, осколки которого перерезали сонную артерию.

Уильям Браун купил устройство в магазине Smoke & Vape DZ в Форт-Уорте 27 января. Сев в автомобиль, мужчина решил опробовать вейп, но тот практически мгновенно взорвался. Осколки пробили левую сонную артерию.

В прошлом году женщина по имени Марин также стала жертвой Elf Bar.

Она рассказала, что купила новый вейп и поставила его на зарядку, оставив на своей кровати.

"Примерно через полчаса я легла спать и выдернула вилку из розетки. Попробовала покурить, но на вкус он был как рвота", - написала Марин на форуме.

"По какой-то глупой причине я снова поставила его на зарядку, а через 5 минут он взорвался и начал сильно дымить. Он прожёг дыру глубиной 15 см в новом матрасе".

Elf Bar - самая популярная электронная сигарета в мире, которая за последний год принесла производителю более 271 млн долларов.

Всемирная организация здравоохранения выступила за "скорейшее принятие мер" по защите населения от вреда электронных сигарет. Врачи опровергают утверждение о том, что вейпы являются более безопасной альтернативой традиционному курению табака. Вейпинг приводит к проблемам со здоровьем, включая повреждение лёгких и заболевания сердца.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   вейп   взрыв   опасность   ребёнок   электронная сигарета   
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1  комментарий
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PtDragon Полчаса назад
Любой девайс с литиевым аккумом может так сделать.
От здоровенного аккума в тесле до маленького в вейпе или телефоне.
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