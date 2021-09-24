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Астраханец решил показать фокус с проглатыванием змеи, но перепутал ужа с гадюкой

Астраханец решил показать фокус с проглатыванием змеи, но перепутал ужа с гадюкой (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 07:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Астрахань   видео   гадюка   премия дарвина   слабоумие и отвага   укус змеи   
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Фокусник вполне может оказаться лидером среди претендентов на премию Дарвина.

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Метки: Астрахань   видео   гадюка   премия дарвина   слабоумие и отвага   укус змеи   
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17  комментариев
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749
Ksenia2 2 часа назад
Идиот.
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EvilHomer 6 минут назад
То есть он не сразу к врачу обратился?
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19k
shevanez Полчаса назад
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1k
閃光 Полчаса назад
Астраханец решил показать фокус с проглатыванием змеи, но перепутал ужа с гадюкойПосмотреть
Астраханец решил показать фокус с проглатыванием змеи, но перепутал ужа с гадюкой
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ишты Полчаса назад
Да какие тут комментарии...
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432
Mazter Полчаса назад
В стетье жесткая опечатка, надо же было так перепутать буквыч что из слова "идиот" получилось "храбрец"
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2k
Сергей 43 минуты назад
Вроде из младенческого возраста вышел когда всё в в рот.
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5k
Roninsamuray 46 минут назад
Природа очищается.
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4k
Димыч Час назад
Безумству "храбрых" - венки со скидкой..
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5k
newegg Час назад
Если дети есть, премию Дарвина не получит.
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5k
ZiDAN10 Час назад
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8k
Кенвуд Час назад
Идиоту идиотский конец. Всё логично
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Чё за пи.дорская мания в рот все подряд пихать
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1k
Аарон Чупа 2 часа назад
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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1k
Radugananebe 2 часа назад
А как себя при этом чувствует змея?
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