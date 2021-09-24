Астраханец решил показать фокус с проглатыванием змеи, но перепутал ужа с гадюкой

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Фокусник вполне может оказаться лидером среди претендентов на премию Дарвина.
Местные жители, демонстрируя свою храбрость, иногда перед туристами выполняют трюк с заглатыванием змеи. При этом вылавливается безобидный ужик, который и сам до смерти боится происходящего. Но в этот раз что-то пошло не так.
55-летний житель села Заволжского Харабалинского района решил развлечь работяг, работавших на поле и провернул фокус с заглатыванием змейки, однако в этот раз взял маленькую гадюку. Трюк удалось повторить дважды, а на третий раз рассерженное пресмыкающееся укусила своего мучителя прямо в язык.
Осторожно! Слабонервным и беременным смотреть не рекомендуется!
Вечером он обратился в местную клинику, однако отек Квинке был так силен, что спасти храбреца не удалось.
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