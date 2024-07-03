Пять крупных акул окружили пару в США

Муж и жена наткнулись на пять семиметровых акул во время ловли омаров с лодки у берегов штата Массачусетс.
Первую акулу Перри и Кармел Лонг первоначально приняли за кита. Ошибка стала ясна лишь после того, как рыба подплыла к поверхности и стал виден ее характерный плавник.
В течение следующих 20 минут лодку окружили еще четыре акулы. Все пять рыб были примерно одного размера. Их длина превышала 7,5 метра и была на два метра больше длины лодки, на которой находились люди. «Они плавали кругом в считанных сантиметрах от борта», — рассказывает Перри Лонг.
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