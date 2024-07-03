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Пять крупных акул окружили пару в США

Пять крупных акул окружили пару в США

Автор:
03 июля 2024 07:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Размер   США   акула   в мире   животные   
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Муж и жена наткнулись на пять семиметровых акул во время ловли омаров с лодки у берегов штата Массачусетс.

Первую акулу Перри и Кармел Лонг первоначально приняли за кита. Ошибка стала ясна лишь после того, как рыба подплыла к поверхности и стал виден ее характерный плавник.

В течение следующих 20 минут лодку окружили еще четыре акулы. Все пять рыб были примерно одного размера. Их длина превышала 7,5 метра и была на два метра больше длины лодки, на которой находились люди. «Они плавали кругом в считанных сантиметрах от борта», — рассказывает Перри Лонг.

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Метки: Видео   Размер   США   акула   в мире   животные   
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2  комментария
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762
Nevad Black 24 минуты назад
у меня от одного просмотра мурашки побежали, боюсь представить, что со мной было бы на их месте
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24k
Слепой Пью Минуту назад
Ну, если б они омаров без лодки ловили...
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4077 постов (4078 в горячем)

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