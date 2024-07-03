Пять крупных акул окружили пару в США

Первую акулу Перри и Кармел Лонг первоначально приняли за кита. Ошибка стала ясна лишь после того, как рыба подплыла к поверхности и стал виден ее характерный плавник.

В течение следующих 20 минут лодку окружили еще четыре акулы. Все пять рыб были примерно одного размера. Их длина превышала 7,5 метра и была на два метра больше длины лодки, на которой находились люди. «Они плавали кругом в считанных сантиметрах от борта», — рассказывает Перри Лонг.