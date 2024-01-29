Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора

Ученые называют этот процесс брумацией. Аллигаторы — рептилии, то есть холоднокровные существа, которые адаптируются к температуре окружающей среды. Во время брумации рептилии переходят в состояние низкого метаболизма, в этот период почти не активны, но все же время от времени просыпаются, чтобы утолить жажду.