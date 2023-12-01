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Длинные ноги мешают детёнышу жирафа попить воды

Длинные ноги мешают детёнышу жирафа попить воды

Автор:
01 декабря 2023 08:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   в мире   животные   жираф   зоопарк   милота   ноги   
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В зоопарке Окленда (Калифорния, США) посетитель запечатлел забавную сцену. Юная самка жирафа решила напиться воды, но длинные ноги помешали ей это сделать.

Наблюдать за детёнышами животных бывает интересно, трогательно, и забавно. Например, недавно люди полюбовались на маленького жирафа по кличке Кенди, появившегося на свет в зоопарке Окленда (Калифорния, США). Правда, Кенди наверняка не посчитала, что случившееся с ней "происшествие" является смешным.

Юная самка жирафа, которой всего месяц, пыталась напиться воды и не смогла этого сделать из-за длинных ног — они просто не позволили ей опуститься к поверхности водоёма.

Некоторые добросердечные зрители даже пожалели Кенди, но всех может утешить то, что страдания животного временны. Очень скоро детёныш всему научится.

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Метки: Видео   США   в мире   животные   жираф   зоопарк   милота   ноги   
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1  комментарий
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Марсианин 5 минут назад
Утро нужно начинать с гимнастики, разминки. Нагибаемся, касаемся руками пола!
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