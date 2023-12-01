Длинные ноги мешают детёнышу жирафа попить воды

Юная самка жирафа, которой всего месяц, пыталась напиться воды и не смогла этого сделать из-за длинных ног — они просто не позволили ей опуститься к поверхности водоёма.

Некоторые добросердечные зрители даже пожалели Кенди, но всех может утешить то, что страдания животного временны. Очень скоро детёныш всему научится.