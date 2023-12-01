Длинные ноги мешают детёнышу жирафа попить воды

В зоопарке Окленда (Калифорния, США) посетитель запечатлел забавную сцену. Юная самка жирафа решила напиться воды, но длинные ноги помешали ей это сделать.
Наблюдать за детёнышами животных бывает интересно, трогательно, и забавно. Например, недавно люди полюбовались на маленького жирафа по кличке Кенди, появившегося на свет в зоопарке Окленда (Калифорния, США). Правда, Кенди наверняка не посчитала, что случившееся с ней "происшествие" является смешным.
Юная самка жирафа, которой всего месяц, пыталась напиться воды и не смогла этого сделать из-за длинных ног — они просто не позволили ей опуститься к поверхности водоёма.
Некоторые добросердечные зрители даже пожалели Кенди, но всех может утешить то, что страдания животного временны. Очень скоро детёныш всему научится.
Источник:
- Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей
- Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак
- В зоопарке в Санкт-Петербурге родился очаровательный детёныш манулов
- Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов
- В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем