Медведь пришёл на порог дома американки

В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем

Медведь стащил пачку мармелада из магазина

Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей

На Аляске выбирают самого толстого медведя

Овцы сбежали от хозяина и решили погулять по городу