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Медведь пришёл на порог дома американки

Медведь пришёл на порог дома американки

Автор:
07 ноября 2023 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Прикол   США   в мире   животные   
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Жительница США запечатлела медведя на пороге своего дома. Косолапый зверь явно не хотел причинить женщине вреда и желал лишь внимания с её стороны.

Жительница небольшого населённого пункта Вернон (округ Сассекс, штат Нью-Джерси, США) запечатлела, как медведь попытался проникнуть в её жилище. Зверь, судя по меткам на ушах, ранее имел близкое знакомство с людьми.

Женщина явно не боялась косолапого хищника, который не стал вторгаться в жилище и улёгся на пороге, продолжая слушать речь хозяйки дома.

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Метки: Видео   Медведь   Прикол   США   в мире   животные   
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6  комментариев
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58k
alertol 38 минут назад
Он просто пришёл горем поделиться, ни говорит балалайки нет, ни атомного реактора, даже водку пить не с кем...
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8k
vasilykopkov 5 минут назад
"Тёть, а тёть, дай водички попить.
А то так есть хочется, что прям переночевать негде...."
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14k
MrForstd 22 минуты назад
Да видео наверно медведь выложил, сейчас в её доме живёт пока хозяйку бывшую доедает
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1k
Валерий Полчаса назад
Кто-то из них явно болен.Или оба...
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Ум на уровне канарейки! Либо нас всех разводят!
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