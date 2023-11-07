Медведь пришёл на порог дома американки

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Жительница США запечатлела медведя на пороге своего дома. Косолапый зверь явно не хотел причинить женщине вреда и желал лишь внимания с её стороны.
Жительница небольшого населённого пункта Вернон (округ Сассекс, штат Нью-Джерси, США) запечатлела, как медведь попытался проникнуть в её жилище. Зверь, судя по меткам на ушах, ранее имел близкое знакомство с людьми.
Женщина явно не боялась косолапого хищника, который не стал вторгаться в жилище и улёгся на пороге, продолжая слушать речь хозяйки дома.
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А то так есть хочется, что прям переночевать негде...."