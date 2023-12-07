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Опоссум залез в дом американки и спрятался в ветвях ёлки

Опоссум залез в дом американки и спрятался в ветвях ёлки

Автор:
07 декабря 2023 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   в мире   животные   новогодняя ёлка   опоссум   
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В Техасе женщина вернулась с работы и услышала подозрительные звуки, доносившиеся со стороны праздничной ёлки.

Исследовав дерево, женщина поняла, что на ветвях появилась «игрушка», которой она и не думала украшать ёлку — это был живой опоссум. При этом домовладелица понятия не имеет, как зверёк пробрался в дом, ведь все двери и окна были закрыты.

Надев перчатки, дама сумела изловить опоссума, но не сразу. Будучи снятым с ёлки, он принялся носиться по комнате и прятаться под мебелью. Но визитёра, который был не агрессивен, но пуглив, всё-таки удалось выдворить. Женщина добавила, что она любит животных и, возможно, позволила бы опоссуму остаться, но уж больно отвратительно от него пахло.

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Метки: Видео   США   в мире   животные   новогодняя ёлка   опоссум   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Teodor Час назад
Опоссум весьма осторожен, живет на деревьях, падла...
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