Опоссум залез в дом американки и спрятался в ветвях ёлки

В Техасе женщина вернулась с работы и услышала подозрительные звуки, доносившиеся со стороны праздничной ёлки.
Исследовав дерево, женщина поняла, что на ветвях появилась «игрушка», которой она и не думала украшать ёлку — это был живой опоссум. При этом домовладелица понятия не имеет, как зверёк пробрался в дом, ведь все двери и окна были закрыты.
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Надев перчатки, дама сумела изловить опоссума, но не сразу. Будучи снятым с ёлки, он принялся носиться по комнате и прятаться под мебелью. Но визитёра, который был не агрессивен, но пуглив, всё-таки удалось выдворить. Женщина добавила, что она любит животных и, возможно, позволила бы опоссуму остаться, но уж больно отвратительно от него пахло.
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