Опоссум залез в дом американки и спрятался в ветвях ёлки

Надев перчатки, дама сумела изловить опоссума, но не сразу. Будучи снятым с ёлки, он принялся носиться по комнате и прятаться под мебелью. Но визитёра, который был не агрессивен, но пуглив, всё-таки удалось выдворить. Женщина добавила, что она любит животных и, возможно, позволила бы опоссуму остаться, но уж больно отвратительно от него пахло.