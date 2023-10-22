Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного оправдания терроризма

Столичный СК хочет арестовать борцуху до выяснения всех обстоятельств.
Ильяс Якубов - боец поп-ММА, самбист. Выступает в разных шоу и дерётся за хорошие деньги.
Он попал в скандальную историю с этим видео:
К нему он добавил изречение Шамиля Басаева (признан террористом в РФ. В том числе ответственен за нападение на школу в Беслане). Пост он скоро удалил, но интернет помнит всё.
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И как только Якубов вернулся из ОАЭ - его приняли.
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в в столичном Следственном комитете.
31-летнему бойцу грозит до 7 лет тюрьмы.
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От ковыряния в жопе не сгибается больше?
они никуда не исчезли, а как и все террористы и преступники просто затаились в ожидании подходящего момента, чтобы выскочить из засады, подобно грязным, подлым зверькам.
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хотеть - не вредно, а у академика спросили разрешение на арест?