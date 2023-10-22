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Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного оправдания терроризма

Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного оправдания терроризма

Автор:
22 октября 2023 20:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ильяс Якубов   Москва   Шамиль Басаев   боец   задержание   мма   
1967
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Столичный СК хочет арестовать борцуху до выяснения всех обстоятельств.

Ильяс Якубов - боец поп-ММА, самбист. Выступает в разных шоу и дерётся за хорошие деньги.

Он попал в скандальную историю с этим видео:

К нему он добавил изречение Шамиля Басаева (признан террористом в РФ. В том числе ответственен за нападение на школу в Беслане). Пост он скоро удалил, но интернет помнит всё.

И как только Якубов вернулся из ОАЭ - его приняли.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в в столичном Следственном комитете.

31-летнему бойцу грозит до 7 лет тюрьмы.

Источник:

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Метки: Видео   Ильяс Якубов   Москва   Шамиль Басаев   боец   задержание   мма   
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16  комментариев
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28k
AzuveR Час назад
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alex 3 минуты назад
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 5 минут назад
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697
Серга 7 минут назад
ща Кадыров выступит, что его взломали... и всё закончится
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29k
Alex 15 минут назад
А нафуя чурки палец постоянно вверх держат?
От ковыряния в жопе не сгибается больше?
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48
r3mba4 16 минут назад
Воевать они умеют, хвала всевышнему. С больными в Буденовске, со школярами в Беслане, с театралами на Дубровке и т.д., в метро, на рынках. А уж как в ВОВ воевали, всем известно, Народ победитель всё помнит и не даст переписать историю ни Кадырову , ни кому другому. Пусть это для них позорная страница, но она история.
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18k
Shtoppi 24 минуты назад
если кто-то наивно полагал, что террористы и бандиты в/из чечни куда-то магическим образом исчезли, после подписания каких-то там "мирных" договоров и т. п., то этих дебилов ждет сильное разочарование.
они никуда не исчезли, а как и все террористы и преступники просто затаились в ожидании подходящего момента, чтобы выскочить из засады, подобно грязным, подлым зверькам.
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6k
HUBLOT Полчаса назад
Кадыров не допустит такого.
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2k
Сергей Викторович 43 минуты назад
что у него с указательными пальцами?
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2k
Максим Макашев 46 минут назад
Столичный СК хочет арестовать
*****************
хотеть - не вредно, а у академика спросили разрешение на арест?
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3k
Василий Афиногенов 55 минут назад
в военкомат отвезли,не???
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390k
Алексей Час назад
ибо некуй
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52k
Андрей Час назад
В России поясилось новое правило, по которому его помещают в СИЗО, ночью туда заходят люди, избивают его, всё снимают на видео, выкладывают виде в инет, а через неделю эти люди получают звание Героев России.
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55
pilot52 Андрей 50 минут назад
Не совсем так, только если этот заключенный не какой надо национальности и веры.
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57k
Опиум для народа Час назад
А вот это сборище "Наше дело" не стоит ли проверить на экстремизм?
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August

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