Мигранты закидали бутылками российского бойца ММА после его поражения

Болельщики пытались спровоцировать спортсмена, когда он покидал ринг.
В столице проходит турнир ACA 168. В нём участвовал боец ММА Михаил Мохнаткин. На счету атлета 16 побед, пять поражений и две ничьи.
Михаил мерялся силами со спортсменом из Таджикистана Фаридуном Одиловым, самбистом и бойцом смешанного стиля. Последний победил техническим нокаутом в третьем раунде и вышел в финал. Теперь у него 17 побед, два поражения и две ничьи.
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Когда российский спортсмен уходил в подтрибунное помещение, его начали закидывать бутылками и оскорблять. Прилетело и секундантам Михаила.
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По одной из версий инцидента - так граждане Таджикистана среагировали на скандирование «Русские вперёд!» По другой - группа поддержки Одилова среагировала на помощника Михаила, который после боя чуть не сцепился с Фаридуном.
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Хотя таджикский самбист тоже отличился: залез на ограждение и показал болельщикам всем известный жест.
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Провокация с закидыванием бутылками не сработала - Мохнаткин спокойно покинул ринг. А организаторы турнира пообещали усилить охрану и пресекать все попытки некорректного отношения к спортсменам.
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РУССКИЕ ВПЕРЁД!!!