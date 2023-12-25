FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3442 поста • 445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Мигранты закидали бутылками российского бойца ММА после его поражения

Мигранты закидали бутылками российского бойца ММА после его поражения

Автор:
25 декабря 2023 14:19
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Михаил Мохнаткин   Фаридун Одилов   боец   мма   оскорбления   ринг   
2185
3
4

Болельщики пытались спровоцировать спортсмена, когда он покидал ринг.

В столице проходит турнир ACA 168. В нём участвовал боец ММА Михаил Мохнаткин. На счету атлета 16 побед, пять поражений и две ничьи.

Михаил мерялся силами со спортсменом из Таджикистана Фаридуном Одиловым, самбистом и бойцом смешанного стиля. Последний победил техническим нокаутом в третьем раунде и вышел в финал. Теперь у него 17 побед, два поражения и две ничьи.

Когда российский спортсмен уходил в подтрибунное помещение, его начали закидывать бутылками и оскорблять. Прилетело и секундантам Михаила.

По одной из версий инцидента - так граждане Таджикистана среагировали на скандирование «Русские вперёд!» По другой - группа поддержки Одилова среагировала на помощника Михаила, который после боя чуть не сцепился с Фаридуном.

Хотя таджикский самбист тоже отличился: залез на ограждение и показал болельщикам всем известный жест.

Провокация с закидыванием бутылками не сработала - Мохнаткин спокойно покинул ринг. А организаторы турнира пообещали усилить охрану и пресекать все попытки некорректного отношения к спортсменам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Михаил Мохнаткин   Фаридун Одилов   боец   мма   оскорбления   ринг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Александр Час назад
Не понял, а как насчет дисквалифицировать таджика, а всех его болельщикуов направить на историческую родину, предварительно вставив эти бутылки им туда, что они левой рукой вытирают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
jnkbxybr 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Roi.ru 7 минут назад
А где видео с культурной и дисциплинированной северной трибуны ???
РУССКИЕ ВПЕРЁД!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 15 минут назад
И в спорте дикие дикари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Shtoppi Час назад
макаки хотят своими провокациями добиться чтобы их еще больше презирали что ли? ну так это дело бесполезное, их уже и так на дух никто в России, кроме самых гнусных у36ков, не переносит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владимир Час назад
Просто в клетке должны находится не спортсмены, а таджики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

267138



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как-то так выглядит обычная жизнь на корабле в Северном море
Как-то так выглядит обычная жизнь на корабле в Северном море
"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков"
"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в...
Набирающие популярность в сообществах
Резник и Паулс: "Мы создали Вайкуле назло Пугачевой"
Резник и Паулс: "Мы создали Вайкуле назло Пугачевой"
Осторожно: икра
Осторожно: икра
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#автомир#аварии#Прикол#Юмор#Еда#Китай#фильм
#факты#в мире#автомобили#собака#ДТП#кино#Россия#забавно#милота#кот
#животные#люди#СССР#машина#новый год#авто аварии#конфликт#искусство#сарказм#школа
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками «Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США»: глава UFC заявил, что в Америке выросло поколение трусов «Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США»: глава UFC заявил, что в... "Мы все русские!": дагестанский боец прокомментировал лозунг "Русские, вперёд!" "Мы все русские!": дагестанский боец прокомментировал лозунг "Русские, вперёд!" "Маленький вонючий вырожденец": Макгрегор ответил дагестанскому блогеру Хасбику на видео с петухом "Маленький вонючий вырожденец": Макгрегор ответил дагестанскому блогеру Хасбику на видео с петухом Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного оправдания терроризма Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного оправдания терроризма «Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити «Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити

На что жалуетесь?

Вернуться