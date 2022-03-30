Ближайшие два месяца Максим Новосёлов проведёт в СИЗО.
Максима Новосёлова обвиняют в изнасиловании 18-летней студентки, с которой он познакомился в баре Подмосковья. Боец ММА отдыхал с друзьями в мытищинском баре "Руки вверх". Компания познакомилась с девушками. Дальнейшие события вечера и ночи в показаниях самого бойца и пострадавшей выглядят по-разному.
Девушка рассказывает, что через несколько часов из бара вся компания решила переместиться в караоке-клуб, где по словам пострадавшей, Новосёлов потащил ее в туалет, где стал приставать.
Девушка вырывается и пытается вызвать такси, чтобы уехать домой, но Новосёлов решает сам отвезти ее в Мытищи. Как поясняет студентка, она заснула в машине на заднем сидении, а проснулась уже в Химках. Далее, со слов девушки, Новосёлов ее бьет и насилует, о чем она пишет в заметках и показывает подруге. Та набирает 112, и около пяти утра машину бойца останавливает полиция.
Издание LIFE SHOT даже составило примерную схему перемещения Новосёлова в тот злополучный вечер и ночь.
Отец пострадавшей студентки с ее слов тоже говорит об изнасиловании
При задержании Новосёлов отказался от процедуры медосвидетельствования и настаивал на том, что скорее всего ему что-то подмешали в алкоголь, поэтому он не помнит подробностей того вечера. Позднее боец ММА согласился пройти экспертизу прямо в отделе полиции.
Свою вину ранее судимый Новосёлов категорически отрицает.
28 марта Тушинский суд Москвы арестовал Новосёлова до 27 мая 2022 года. Под стражей бойцу придется провести два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нет, конечно. Интеллигентный юноша, победитель химических олимпиад, любитель Бродского, волонтёр из лепрозория, водитель электросамоката - максимум. Ломброзо был шарлатаном, это факт.
Девушки, б.л.я.д.и и шлюхи, вот скажите мне пожалуйста, с какой целью вы садитесь в машину к человеку, который насильно вас тащил в туалет, приставал и от которого вы вырвались? Почему не на такси? А может всё не так было? Может чесалось?
Есл бы насильник был нерусским, каждый комментарий был бы по поводу национальности! 1000%!!!!
Так что логично, когда общество возмущается нравам приезжих.
Так что студентка может и шалава, но и этот чел нихрена не дружок-пирожок.
Кобель не вскочет!
Мутная история.
Предполагают, что он надругался над 18-летней девушкой.