Девушка рассказывает, что через несколько часов из бара вся компания решила переместиться в караоке-клуб, где по словам пострадавшей, Новосёлов потащил ее в туалет, где стал приставать.

Девушка вырывается и пытается вызвать такси, чтобы уехать домой, но Новосёлов решает сам отвезти ее в Мытищи. Как поясняет студентка, она заснула в машине на заднем сидении, а проснулась уже в Химках. Далее, со слов девушки, Новосёлов ее бьет и насилует, о чем она пишет в заметках и показывает подруге. Та набирает 112, и около пяти утра машину бойца останавливает полиция.