«Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити

В этом деле разбирается полиция.
Асхаб Тамаев - блогер и основатель поп-MMA промоушена Hype Fighting Championship. Считается, что ему 21 год, хотя он сам признавался, что ему 26 лет.
Стал известен после боя с Филиппом Марвиным, тот поединок набрал больше 19 миллионов просмотров на Youtube.
На личном канале Тамаева больше 3 миллионов подписчиков - так что блогер довольно известный.
Он уже попадал в сомнительные истории. В прошлом году Тамаев припарковал машину у торгового центра в Махачкале, организовал пробку и ушёл по своим делам. Когда вернулся к авто, его с нетерпением ждала группа мужчин, чтобы «побеседовать». Разговоры переросли в драку и один из мужиков (чемпион мира по грэпплингу Дибир Махмудов) врезал блогеру по лицу.
Источник:
Источник:
На этом приключения Тамаева не закончились. На этот раз он схлестнулся с хейтером в Москва-Сити. Блогер ждал своего друга на первом этаже башни «Нева», а рядом стоял парень. Он якобы говорил по телефону и нелестно высказался о Тамаеве. Блогер этого не стерпел, началась перепалка, а потом и драка. По словам потерпевшего, Тамаев ударил его в лицо, повалил на пол, затем отобрал и разбил телефон. Он уже написал заявление в полицию. Ну а боец утверждает, что парень вёл себя дерзко и считал, что в людном месте ему ничего не сделают.
Источник:
Кто тут виновен - установят силовики.
Источник:
- В столичном парке группа подростков избила незнакомого мужчину
- Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире
- "У меня в жизни есть всё!": суд арестовал бойца ММА по делу об изнасиловании
- "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских