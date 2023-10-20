«Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити

На этом приключения Тамаева не закончились. На этот раз он схлестнулся с хейтером в Москва-Сити. Блогер ждал своего друга на первом этаже башни «Нева», а рядом стоял парень. Он якобы говорил по телефону и нелестно высказался о Тамаеве. Блогер этого не стерпел, началась перепалка, а потом и драка. По словам потерпевшего, Тамаев ударил его в лицо, повалил на пол, затем отобрал и разбил телефон. Он уже написал заявление в полицию. Ну а боец утверждает, что парень вёл себя дерзко и считал, что в людном месте ему ничего не сделают.