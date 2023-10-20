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«Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити

«Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити

Автор:
20 октября 2023 17:10
Сообщество : Криминал
Метки: Асхаб Тамаев   Видео   Москва   блогер   боец   драка   избиение   мма   москва-сити   полиция   
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В этом деле разбирается полиция.

Асхаб Тамаев - блогер и основатель поп-MMA промоушена Hype Fighting Championship. Считается, что ему 21 год, хотя он сам признавался, что ему 26 лет.

Стал известен после боя с Филиппом Марвиным, тот поединок набрал больше 19 миллионов просмотров на Youtube.

На личном канале Тамаева больше 3 миллионов подписчиков - так что блогер довольно известный.

Он уже попадал в сомнительные истории. В прошлом году Тамаев припарковал машину у торгового центра в Махачкале, организовал пробку и ушёл по своим делам. Когда вернулся к авто, его с нетерпением ждала группа мужчин, чтобы «побеседовать». Разговоры переросли в драку и один из мужиков (чемпион мира по грэпплингу Дибир Махмудов) врезал блогеру по лицу.

На этом приключения Тамаева не закончились. На этот раз он схлестнулся с хейтером в Москва-Сити. Блогер ждал своего друга на первом этаже башни «Нева», а рядом стоял парень. Он якобы говорил по телефону и нелестно высказался о Тамаеве. Блогер этого не стерпел, началась перепалка, а потом и драка. По словам потерпевшего, Тамаев ударил его в лицо, повалил на пол, затем отобрал и разбил телефон. Он уже написал заявление в полицию. Ну а боец утверждает, что парень вёл себя дерзко и считал, что в людном месте ему ничего не сделают.

Кто тут виновен - установят силовики.

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Метки: Асхаб Тамаев   Видео   Москва   блогер   боец   драка   избиение   мма   москва-сити   полиция   
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19  комментариев
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 2 часа назад
Задолбали. 21 век, 23 год, уже нейросети умнее людей становятся. А эти всё по-старинке, не то сказал, те так смотрел, сразу в мордобой.
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3k
Χάρων Час назад
Странно: в Чечне 1,5 млн. населения, откуда у него 3 млн. подписчиков??
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47
pilot52 Χάρων 54 минуты назад
От туда же, от куда у них голосуют за одного из кандидатов со статистикой в 120 %
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311
danieldewitte Час назад
Ну типичный КЖИ из романа Ефремова Час Быка.
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3k
poбт Час назад
у него че гланды воспаленные?
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77
sir.dawidow2018 poбт Полчаса назад
нет, это яйца всплыли.
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5k
Alex Час назад
Очередная тупая обезьяна.
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Мясо, Гелики... Умом выделяться надо!
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
отправить этого кабанчика на передок СВО. Только оружие на давать - он кулаками будет хохлов "уговаривать"
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148
Kostiantyn Yeryhin 2 часа назад
одним словом - чурки
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11k
kaboza 2 часа назад
ебтэ, в роднои ауле пюзденок отхватил, пошел в Москва-Сити утверждатся...чурка..
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Извинится, выплатит компенсацию и все успокоится...
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August

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