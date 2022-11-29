На турнире ММА в Хабаровске боец из Средней Азии кинулся на судью, а потом его группа поддержки попыталась устроить массовую драку

Как заявили организаторы соревнований: «Это из-за языкового барьера». Спортсмен не понял, что ему говорят.
В Хабаровске проходил турнир «Strelka». Собралось много неплохих бойцов и они мерялись силами в октагоне. Правила у соревнований довольно щадящие: лежачего бить нельзя, удушающие запрещены.
Такой вот ММА в облегчённом варианте. Но одна из схваток чуть не закончилась массовым побоищем.
Отобек Музаев бился со Станиславом Балашкиным. В какой-то момент Музаев взял соперника на удушающий, судья стал их разнимать потому что такой приём запрещён. Ну а в ответ Музаев попытался его ударить. Следом подключилась и его группа поддержки.
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Как заявил один из организаторов турнира Юрий Кожайкин, всё обошлось парой ссадин. Серьёзно никто не пострадал. К тому же он указал, что действия рефери адекватные - потому что у Музаева это второе нарушение, первое просто не попало в запись.
«Второе нарушение — уже на видео. Он схватил на удушающий. Рефери говорил, это слышно, — тот не реагировал. А то, что за рингом, — все вылезли, но с организаторами никто не дрался. Просто потолкались, покричали, на этом все и закончилось».
«Проблема в языковом барьере бывает. Они не предупреждают, что не понимают язык. Потом, нарушая правила, говорят: «Не наша вина». Хотя мы, оглашая правила, спрашиваем: «Всем все понятно?». Всем все понятно. Переводчик нужен? Переводчик не нужен. Хотя, оказывается, нужен. Но это не к нам претензия — мы же не можем каждому индивидуально подсказать».
По его словам, участие этого бойца в турнире закончено.
«Он занимается у более профессионального промоушена — пусть там и выступает. Я не думаю, что они там позволят так себя вести».
А соперник Музаева Станислав Балашкин прокомментировал это так:
«Все это произошло из-за того, что группа поддержки моего соперника подумала, что рефери позволяет себе лишнее в тот момент, когда оттаскивал моего соперника от меня. Рефери сказал моему сопернику отпустить меня из удушающего, но тот продолжал душить, так как не понимал правила. По итогу рефери применил силу, в чем был прав, и после этого поддержка моего соперника побежала к клетке и они начали буянить и пытаться зайти в клетку. Но организаторы все это предотвращали и пытались держать все под контролем».
Чтобы в будущем таких инцидентов не было, организаторы решили сократить число бойцов из Средней Азии и больше не пускать к октагону такую большую группу поддержки.
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это нормально.
- Все понял?
- Да, все понял.
- Объясни как понял.
- Я не понял.