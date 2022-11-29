На турнире ММА в Хабаровске боец из Средней Азии кинулся на судью, а потом его группа поддержки попыталась устроить массовую драку

В Хабаровске проходил турнир «Strelka». Собралось много неплохих бойцов и они мерялись силами в октагоне. Правила у соревнований довольно щадящие: лежачего бить нельзя, удушающие запрещены.

Такой вот ММА в облегчённом варианте. Но одна из схваток чуть не закончилась массовым побоищем.

Отобек Музаев бился со Станиславом Балашкиным. В какой-то момент Музаев взял соперника на удушающий, судья стал их разнимать потому что такой приём запрещён. Ну а в ответ Музаев попытался его ударить. Следом подключилась и его группа поддержки.