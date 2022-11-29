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На турнире ММА в Хабаровске боец из Средней Азии кинулся на судью, а потом его группа поддержки попыталась устроить массовую драку

На турнире ММА в Хабаровске боец из Средней Азии кинулся на судью, а потом его группа поддержки попыталась устроить массовую драку

Автор:
29 ноября 2022 15:47
Сообщество : Жить в России
Метки: боец   группа поддержки   драка   мма   нарушение   октагон   правила   рефери   судья   хабаровск   
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Как заявили организаторы соревнований: «Это из-за языкового барьера». Спортсмен не понял, что ему говорят.

В Хабаровске проходил турнир «Strelka». Собралось много неплохих бойцов и они мерялись силами в октагоне. Правила у соревнований довольно щадящие: лежачего бить нельзя, удушающие запрещены.

Такой вот ММА в облегчённом варианте. Но одна из схваток чуть не закончилась массовым побоищем.

Отобек Музаев бился со Станиславом Балашкиным. В какой-то момент Музаев взял  соперника на удушающий, судья стал их разнимать потому что такой приём запрещён. Ну а в ответ Музаев попытался его ударить. Следом подключилась и его группа поддержки.

Как заявил один из организаторов турнира Юрий Кожайкин, всё обошлось парой ссадин. Серьёзно никто не пострадал. К тому же он указал, что действия рефери адекватные - потому что у Музаева это второе нарушение, первое просто не попало в запись.

«Второе нарушение — уже на видео. Он схватил на удушающий. Рефери говорил, это слышно, — тот не реагировал. А то, что за рингом, — все вылезли, но с организаторами никто не дрался. Просто потолкались, покричали, на этом все и закончилось».

«Проблема в языковом барьере бывает. Они не предупреждают, что не понимают язык. Потом, нарушая правила, говорят: «Не наша вина». Хотя мы, оглашая правила, спрашиваем: «Всем все понятно?». Всем все понятно. Переводчик нужен? Переводчик не нужен. Хотя, оказывается, нужен. Но это не к нам претензия — мы же не можем каждому индивидуально подсказать».

По его словам, участие этого бойца в турнире закончено.

«Он занимается у более профессионального промоушена — пусть там и выступает. Я не думаю, что они там позволят так себя вести».

А соперник Музаева Станислав Балашкин прокомментировал это так:

«Все это произошло из-за того, что группа поддержки моего соперника подумала, что рефери позволяет себе лишнее в тот момент, когда оттаскивал моего соперника от меня. Рефери сказал моему сопернику отпустить меня из удушающего, но тот продолжал душить, так как не понимал правила. По итогу рефери применил силу, в чем был прав, и после этого поддержка моего соперника побежала к клетке и они начали буянить и пытаться зайти в клетку. Но организаторы все это предотвращали и пытались держать все под контролем».

Чтобы в будущем таких инцидентов не было, организаторы решили сократить число бойцов из Средней Азии и больше не пускать к октагону такую большую группу поддержки.

Источник:

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Метки: боец   группа поддержки   драка   мма   нарушение   октагон   правила   рефери   судья   хабаровск   
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17  комментариев
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40k
jonnyD Час назад
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1k
WR 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Vovan Petroff 4 минуты назад
Моя твоя не понимаеть. Твоя бегить, моя стреляеть.
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51k
Олег 11 минут назад
в турнире, где дерутся безмозглые обезьяны, самая тупая обезьяна набросилась на рефери....почему я не удивлён? Если-б это была интеллектуальная викторина- иное дело
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93
twincam Полчаса назад
обезьяны против гопников.
это нормально.
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
на работе с такими обычный диалог:
- Все понял?
- Да, все понял.
- Объясни как понял.
- Я не понял.
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2k
Sergey Nekrasov 39 минут назад
Когда надо, обезьяны понимают Русский без всяких проблем.
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11k
Ivan 40 минут назад
На турнире ММА в Хабаровске боец из Средней Азии кинулся на судью, а потом его группа поддержки попыталась устроить массовую дракуПосмотреть
На турнире ММА в Хабаровске боец из Средней Азии кинулся на судью, а потом его группа поддержки попыталась устроить массовую драку
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377
cfhfwby 42 минуты назад
Чурки, впрочем, как и все другие народы, смелые, когда их шайка больше оппонентской шайки.
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8k
Лещ 42 минуты назад
Обычно в цирке есть пистолет, чтобы пристрелить неподконтрольного зверя. Странно, что в этом цирке его нет....
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28k
Григорий 43 минуты назад
Конечно он не понимает, глупый такой, ему про правила не говорили. Зачем рефери на ринге он знать не знает. Больше сюда его не пустят, на несколько других турниров тоже, и будет он пытаться промышлять бандитизмом, после чего его скрутят и отправят на несколько лет смотреть лес.
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359
Давид Григорий 8 минут назад
Откуда в Узбекистане лес?
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3k
Трям 44 минуты назад
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−20
Sata33 Час назад
горячий народ )
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401
Andrey Sata33 19 минут назад
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August

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