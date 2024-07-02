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Правоохранители по старому видео нашли и задержали эксгибициониста-мигранта, снявшего штаны в детском ролике с танцами

Правоохранители по старому видео нашли и задержали эксгибициониста-мигранта, снявшего штаны в детском ролике с танцами

Автор:
02 июля 2024 13:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   геленджик   дети   задержание   мигрант   полиция   эксгибицинист   
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"Удивительный мужик" родом из Узбекистана, похоже, был слегка обескуражен профессионализму российских полицейских.

Около полугода назад в сети выложили видео с танцующими и дурачащимися подростками. 25 июня преподаватель одной из учениц, мелькавших в ролике, просматривая соцсети своих 11-летних воспитанников, обратила внимание на задний план - там в кадр попал взрослый мужик, который приспустил штаны и показывал свой детородный орган.


Внимательная учительница заявила об этом безобразии в полицию, и правоохранители, изучив видео, установили, что ролик снимался в коммунальной квартире Санкт-Петербурга, а потом установили личность похотливого мужичка, засветившегося в кадре. Им оказался 46-летний неработающий гражданин Узбекистана, ныне проживающий в Геленджике.


Извращенца нашли и задержали полицейские из Краснодарского края.


Мужичок, с трудом подбирая слова, пояснил, что в тот день он спал, затем встал, чтобы пойти на кухню или в туалет, а тут в коридоре - они, дети. Видимо, поддавшись настроению, мигрант не совладал с собой и засветил своё мужское достоинство. Говорит что во всём виновата водка.


1 июля мужчине было предъявлено процессуальное обвинение (ст.91 УПК РФ)., он был арестован.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   геленджик   дети   задержание   мигрант   полиция   эксгибицинист   
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2  комментария
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Ультратрахуил 2 часа назад
Из пушки им выстрелить в сторону родины!
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88
Вячеслав 2 часа назад
Товарищ Сталин советует...
Товарищ Сталин советует...Посмотреть
Товарищ Сталин советует...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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