Правоохранители по старому видео нашли и задержали эксгибициониста-мигранта, снявшего штаны в детском ролике с танцами

Извращенца нашли и задержали полицейские из Краснодарского края.

Мужичок, с трудом подбирая слова, пояснил, что в тот день он спал, затем встал, чтобы пойти на кухню или в туалет, а тут в коридоре - они, дети. Видимо, поддавшись настроению, мигрант не совладал с собой и засветил своё мужское достоинство. Говорит что во всём виновата водка.

1 июля мужчине было предъявлено процессуальное обвинение (ст.91 УПК РФ)., он был арестован.