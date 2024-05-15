В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от потопа клоунами

Сотрудника аппарата губернатора Омской области Степана Огорелкова, который ранее назвал клоунами жителей пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района, уволили из правительства. Информацию об увольнении неумного чиновника подтвердили в аппарате главы региона.

Напомним, что несколько дней назад занимавший пост советника протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения опубликовал на свей странице во "ВКонтакте" петицию местных жителей, которые требовали проверить и наказать районных чиновников, ответственных за ситуацию на севере Омской области. Петицию жителей Огорелков сопроводил текстом, в котором грубо оскорбил пострадавших от паводка людей.