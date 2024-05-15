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В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от потопа клоунами

В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от потопа клоунами

Автор:
15 мая 2024 15:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: МЧС   Омская область   наказание   оскорбление   паводок   увольнение   чиновник   
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Сотруднику аппарата губернатора не понравилось, что жители решили жаловаться на бездействие и халатность чиновников и решил их оскорбить.

Сотрудника аппарата губернатора Омской области Степана Огорелкова, который ранее назвал клоунами жителей пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района, уволили из правительства. Информацию об увольнении неумного чиновника подтвердили в аппарате главы региона.


Напомним, что несколько дней назад занимавший пост советника протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения опубликовал на свей странице во "ВКонтакте" петицию местных жителей, которые требовали проверить и наказать районных чиновников, ответственных за ситуацию на севере Омской области. Петицию жителей Огорелков сопроводил текстом, в котором грубо оскорбил пострадавших от паводка людей.



"Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить", — написал он в сторис.

Ситуация с паводком в Усть-Ишимском районе тем временем остаётся напряжённой. Там затоплены 512 домов, 795 приусадебных участков и пять участков дорог, сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день из затопленного района эвакуировали 1862 человека, включая 654 ребёнка. Более двухсот человек расположились в пунктах временного размещения, остальные нашли временный кров у родственников и знакомых.

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Метки: МЧС   Омская область   наказание   оскорбление   паводок   увольнение   чиновник   
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16  комментариев
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
а извинения с разбитым ипальником где ?
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9k
Alex 11 минут назад
Я бы на кол посадил еще гниду.
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893
zu4ara 14 минут назад
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2k
Александр Шевченко 15 минут назад
СтЭпан просто озвучил что говорит его начальник, как протокольгая служба. Там и так щас вой будет, как начнут считать компенсации ...
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466
Фрол 21 минуту назад
Аж на удивительно ,что эту быдлу уволили.
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8k
Евгений Д Полчаса назад
Почему так много уродов которым данная им власть мозги им сносит ??
А может мозгов то и не было ??? Но Как тогда они туда попадают (намазано им там что ли???)
И вопрос- вот почему большинство залезшие во власть такие вот уроды ??
Ведь наверняка не стали ими а были такими всегда
И кто ж их туда тянет ? Наверное такие же уроды которые уже там сидят
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18k
ron 38 минут назад
Зато стёпка многого добился - сразу стал известен на всю страну! М.у.дак, канеш, зато знаменитый! )))
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41k
АнтонПолднев Час назад
Их увольняй не увольняй ума не прибавляется. Треплют языком, как у себя на кухне. Да ещё на камеру
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33k
Владимир Час назад
Ожидаемо в принципе.
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12k
Дмитрий Час назад
СтЭпан!
Ссылка www.youtube.com
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6k
Денис Час назад
Нда уж.
Кто тут клоун понятно сразу.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2095 постов (2103 в горячем)
Лесник
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