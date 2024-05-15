В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от потопа клоунами

Сотруднику аппарата губернатора не понравилось, что жители решили жаловаться на бездействие и халатность чиновников и решил их оскорбить.
Сотрудника аппарата губернатора Омской области Степана Огорелкова, который ранее назвал клоунами жителей пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района, уволили из правительства. Информацию об увольнении неумного чиновника подтвердили в аппарате главы региона.
Напомним, что несколько дней назад занимавший пост советника протокольного отдела управления организационного и протокольного обеспечения опубликовал на свей странице во "ВКонтакте" петицию местных жителей, которые требовали проверить и наказать районных чиновников, ответственных за ситуацию на севере Омской области. Петицию жителей Огорелков сопроводил текстом, в котором грубо оскорбил пострадавших от паводка людей.
"Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить", — написал он в сторис.
Ситуация с паводком в Усть-Ишимском районе тем временем остаётся напряжённой. Там затоплены 512 домов, 795 приусадебных участков и пять участков дорог, сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день из затопленного района эвакуировали 1862 человека, включая 654 ребёнка. Более двухсот человек расположились в пунктах временного размещения, остальные нашли временный кров у родственников и знакомых.
Источник:
- «Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от паводка жителей
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А может мозгов то и не было ??? Но Как тогда они туда попадают (намазано им там что ли???)
И вопрос- вот почему большинство залезшие во власть такие вот уроды ??
Ведь наверняка не стали ими а были такими всегда
И кто ж их туда тянет ? Наверное такие же уроды которые уже там сидят
А вот что вы скажете насчет РАСПОЛОЖЕНИЯ "утопленных" деревень, сел и т.д.?
Все, АБСОЛЮТНО ВСЕ они расположены В ПОЙМАХ РЕК.
Вот у нас село на пригорке, внизу пойма, шириной километров 5 а длиной... насколько горизонт позволяет. Но одна улица "внизу" в пойме. Нет, её не затопляет, в смысле каждый год, но за свою жизнь я помню, как их затопило в 70-х, вода стояла выше пола до полуметра в домах.
За СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЕТ река образовала пойму, петляя, разливаясь... и пойма имеет четко видимые границы. Но мля, на памяти людей не затопляло, 20, пусть даже 50 лет... а на 51-й год затопит. У нас тогда вода стояла сразу за огородом внизу после спуска крутого. Льдины там плавали. Больше до такой степени на моей памяти не было.
10 лет воды не было - ВСЕ, МОЖНО СТРОИТСЯ!!!
Потом обвиняют чиновников... Чиновник весну не отменит... и обильный снег зимой тоже... и одномоментное таяние резкое (что наиболее всего влияет на уровень, как я заметил за свою жизнь).
Не, ну в некоторых случаях, запущенных, да, виновны, если они дамбой защищены, а она поломалась.
Но мля... В РОССИИ... СТРОИТЬ ДАМБЫ... Мы че, в Голландии живем? У нас жесточайший дефицит земли? Как в Японии, где частный дом (видел как то в журнале) по площади как гараж, а в высоту - 5, ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ по одной комнате!
Кто тут клоун понятно сразу.