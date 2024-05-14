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В Башкирии задержали замруководителя Управления дорожного хозяйства республики

В Башкирии задержали замруководителя Управления дорожного хозяйства республики

Автор:
14 мая 2024 19:10
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   Видео   дороги   контракты   коррупция   следствие   чиновник   
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Задержания высокопоставленных чиновников происходят практически каждодневно и уже превратились в рутину. Но коррупционеры всё не заканчиваются и не заканчиваются.

Сегодня днём в Уфе силовики задержали на хлебном рабочем месте заместителя директора Управления дорожного хозяйства Башкирии Ильшата Ишмуратова. Как и большинство чиновников его ранга он не мелочился и брал взятки в особо крупном размере.


Во всяком случае так считает следствие, по версии которого, 40-летний Ишмуратов в период с 2021 по 2024 год получал взятки от компании-контрагента за содействие в заключении выгодных госконтрактов. Следствие считает, что за три года в качестве благодарности за жирные контракты и беспрепятственной приёмке выполненных работ он получил не менее 2,9 млн рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил Ильшата Ишмуратова в СИЗО на 2 месяца.

Добавим, что 8 мая суд арестовал экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова. С должности его сняли 7 мая — сразу после задержания. Бывшему министру тоже вменяется получение взятки в особо крупном размере.

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Метки: Башкирия   Видео   дороги   контракты   коррупция   следствие   чиновник   
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23  комментария
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9k
Ntvl Час назад
интересно, чего так резво взялись за взяточников? каждый день новости о задержаниях. А раньше, годами, чё не замечали что-ли? или фсб норму не выполнило за пятилетку?
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1k
Андрей Еделькин 8 минут назад
На дорогах 2,9млн это копейки
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5k
Максим Макашев 10 минут назад
В России ТРИ БЕДЫ:
1. Дураки
2. Дороги
3 Дураки на дорогах
ИМХО началось "терапевтическо-хирургическое лечение" этих бед
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68
FullPolarFox 13 минут назад
Пора смертную вводить, с конфискацией.
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387
Влад FullPolarFox Минуту назад
Для этого надо СССР вернуть..При капитализме нельзя частную собственность отбирать.
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802
buba 17 минут назад
"Следствие считает, что за три года в качестве благодарности за жирные контракты и беспрепятственной приёмке выполненных работ он получил не менее 2,9 млн рублей." во первых считает, а не доказало, во вторых..... бл@ это же копейки по меркам взяток.... лям в год..... это даже не сотка в месяц...... что за позрищще?! клоуны... нашли козла отпущения.... а настоящие взяточники , которые рубят бабло из бюджета сидят на своих местах и не паряться.....
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70k
doker 22 минуты назад
Украинский шпион..., наверное.
Если не "шпионов" арестовывать - у нас руководить некому.
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36k
Teodor 23 минуты назад
"Но коррупционеры всё не заканчиваются и не заканчиваются"
А из отрубленной головы новая вырастает...
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6k
Руслан Полчаса назад
Рецепт прост. Расстреливать надо. А лучше вешать. Всё имущество вора и его родственников конфисковать. Тогда станет меньше коррупционеров.
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148k
parallax 38 минут назад
И не закончатся. Даже отстрел таковых в Китае, не прекращает их существование.
Главное постоянными отловами держать их численность на минимуме, чтобы экономика страны от них не сильно страдала.
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19k
Алекс 41 минуту назад
Ссылка coub.com
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12k
Дмитрий 41 минуту назад
Дорожники-это золотая жила для всех правоохранительных структур! Это лярды ежегодно выделяемых денег! Это колоссальные возможности для воровства этих денег! Можно только пожелать правоохранителям всех уровней ширить ряды дорожников в своих проверках и уголовных делах!
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9k
Allmaster Час назад
При всей нелюбви к видосам, такие я согласен смотреть хоть днями ))
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Burzum
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