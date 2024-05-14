В Башкирии задержали замруководителя Управления дорожного хозяйства республики

Сегодня днём в Уфе силовики задержали на хлебном рабочем месте заместителя директора Управления дорожного хозяйства Башкирии Ильшата Ишмуратова. Как и большинство чиновников его ранга он не мелочился и брал взятки в особо крупном размере.

Во всяком случае так считает следствие, по версии которого, 40-летний Ишмуратов в период с 2021 по 2024 год получал взятки от компании-контрагента за содействие в заключении выгодных госконтрактов. Следствие считает, что за три года в качестве благодарности за жирные контракты и беспрепятственной приёмке выполненных работ он получил не менее 2,9 млн рублей.