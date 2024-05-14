В Башкирии задержали замруководителя Управления дорожного хозяйства республики

Задержания высокопоставленных чиновников происходят практически каждодневно и уже превратились в рутину. Но коррупционеры всё не заканчиваются и не заканчиваются.
Сегодня днём в Уфе силовики задержали на
хлебном рабочем месте заместителя директора Управления дорожного хозяйства Башкирии Ильшата Ишмуратова. Как и большинство чиновников его ранга он не мелочился и брал взятки в особо крупном размере.
Во всяком случае так считает следствие, по версии которого, 40-летний Ишмуратов в период с 2021 по 2024 год получал взятки от компании-контрагента за содействие в заключении выгодных госконтрактов. Следствие считает, что за три года в качестве благодарности за жирные контракты и беспрепятственной приёмке выполненных работ он получил не менее 2,9 млн рублей.
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В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил Ильшата Ишмуратова в СИЗО на 2 месяца.
Добавим, что 8 мая суд арестовал экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова. С должности его сняли 7 мая — сразу после задержания. Бывшему министру тоже вменяется получение взятки в особо крупном размере.
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1. Дураки
2. Дороги
3 Дураки на дорогах
ИМХО началось "терапевтическо-хирургическое лечение" этих бед
Если не "шпионов" арестовывать - у нас руководить некому.
А из отрубленной головы новая вырастает...
Главное постоянными отловами держать их численность на минимуме, чтобы экономика страны от них не сильно страдала.