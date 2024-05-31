«Результата никогда не будет»: воронежский чиновник заявил, что не хочет жить в городе, которым управляет

Глава Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков. Он дал интервью и рассказал о том, почему не переезжает жить в город, которым управляет. Вместо этого, снимает квартиру в под Воронежем.

По словам чиновника, первая причина - это его сын. Семилукские учителя узнают, чей отпрыск учится у них и избалуют парня.