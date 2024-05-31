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«Результата никогда не будет»: воронежский чиновник заявил, что не хочет жить в городе, которым управляет

«Результата никогда не будет»: воронежский чиновник заявил, что не хочет жить в городе, которым управляет

Автор:
31 мая 2024 16:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Воронежкая область   Семилуки   глава   депутат   чиновник   
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Но заявил, что администрация не собирается «скрывать недостатки».

Глава Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков. Он дал интервью и рассказал о том, почему не переезжает жить в город, которым управляет. Вместо этого, снимает квартиру в под Воронежем.

По словам чиновника, первая причина - это его сын. Семилукские учителя узнают, чей отпрыск учится у них и избалуют парня.

У меня большие опасения, что из него могут сделать не того человека, которого я бы хотел видеть.

А вторая причина - отсутствие политической стабильности. Люди, принимающие решения, кучкуются по группам и каждый пытается тянуть одеяло в свою сторону. Швырков думает, что если переедет в славный город Семилуки, то попадёт в самый эпицентр разборок этих «интересантов».

Таким образом я буду противопоставлять себя другим. Это недопустимая ситуация. В районе я хотел бы видеть себя медиатором.

Ну а несколько дней назад, жена новосибирского депутата, курирующего культуру, назвала свой город Мухосранском. И пожаловалась, что жить в Новосибирске ей очень непросто.

А когда люди стали возмущаться, владелица нескольких бизнесов в Новосибирске заявила, что её не так поняли. Да и вообще, сам факт появления ролика в сети - это какая-то провокация. В это почему-то мало кто поверил.


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Метки: Видео   Воронежкая область   Семилуки   глава   депутат   чиновник   
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10  комментариев
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386
Corkscrew Час назад
Давно не секрет, что 99,9% чиновников, сидя на своих постах преследуют исключительно интересы свои и приближенных, а совсем не народа.
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15k
Иван Иваныч 2 минуты назад
Язык твой - враг твой!
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159
aleksey090 15 минут назад
ппц я думал это лошадь, а это не она ахаха
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865
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Комментарий к фото
Вообще не удивлён такому отношению к Новосибирску - я знаю каким был "Город учёных", я вижу, каким он стал сейчас. И это [мат], который власти решать не собираются совершенно.
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4k
Колян Час назад
Почему-то хочется смачно харкнуть ему в рожу!
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1k
DuckTales 2 часа назад
"Семилукские учителя узнают, чей отпрыск учится у них и избалуют парня." А типа они не знают ... Ага
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August
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  • 2997 постов (2949 в горячем)

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