«Результата никогда не будет»: воронежский чиновник заявил, что не хочет жить в городе, которым управляет

Но заявил, что администрация не собирается «скрывать недостатки».
Глава Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков. Он дал интервью и рассказал о том, почему не переезжает жить в город, которым управляет. Вместо этого, снимает квартиру в под Воронежем.
По словам чиновника, первая причина - это его сын. Семилукские учителя узнают, чей отпрыск учится у них и избалуют парня.
У меня большие опасения, что из него могут сделать не того человека, которого я бы хотел видеть.
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А вторая причина - отсутствие политической стабильности. Люди, принимающие решения, кучкуются по группам и каждый пытается тянуть одеяло в свою сторону. Швырков думает, что если переедет в славный город Семилуки, то попадёт в самый эпицентр разборок этих «интересантов».
Таким образом я буду противопоставлять себя другим. Это недопустимая ситуация. В районе я хотел бы видеть себя медиатором.
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Ну а несколько дней назад, жена новосибирского депутата, курирующего культуру, назвала свой город Мухосранском. И пожаловалась, что жить в Новосибирске ей очень непросто.
А когда люди стали возмущаться, владелица нескольких бизнесов в Новосибирске заявила, что её не так поняли. Да и вообще, сам факт появления ролика в сети - это какая-то провокация. В это почему-то мало кто поверил.
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