Бывший мэр Рио-де-Жанейро принял участие в заседании, сидя на унитазе

Осознание неловкости момента так долго не посещало чиновника, что лидеру сессии Пабло Мелло, который отчаянно пытался сквозь смех продолжать свою повестку дня, пришлось деликатно просить Сезара выключить камеру.

Уже постфактум его пресс-служба объяснила, мол, шеф внезапно почувствовал себя настолько плохо, что не отдавал себе отчета в том, что общается с коллегами из туалета.

Получил ли Майя выговор и как его туалетный стрим сказался на карьере, неизвестно. В местных СМИ об этом умолчали.

