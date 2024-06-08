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Бывший мэр Рио-де-Жанейро принял участие в заседании, сидя на унитазе

Бывший мэр Рио-де-Жанейро принял участие в заседании, сидя на унитазе

Автор:
08 июня 2024 08:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бразилия   Видео   Рио-де-Жанейро   туалет   унитаз   чиновник   
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Как часто вы попадаете в курьезные ситуации? Надеюсь, что не очень. А вот бывшему мэру Рио-де-Жанейро пришлось серьезно оконфузиться на заседании городского совета.

Сезар Майя, 78-лет от роду, трижды избирался мэром Рои-де-Жанейро. Выйдя на пенсию он не отправился на покой, а продолжил принимать активное участие в жизни родного города. 5 июня он по видеосвязи присоединился к своим коллегам во время онлайн-заседания мэрии по поводу вопросов культурного наследия.


Вот только локацию он выбрал крайне неудачную. Дабы не тратить время зря экс-мэр посетил туалет, прихватив с собой ноутбук, чтобы не отвлекаться от государственных дел. Поставил ноут на пол и совершенно не обратил внимание на то, что камера была включена. Так что все присутствующие на заседании увидели, как Майя сидит на унитазе со спущенными на щиколотках брюками.


Осознание неловкости момента так долго не посещало чиновника, что лидеру сессии Пабло Мелло, который отчаянно пытался сквозь смех продолжать свою повестку дня, пришлось деликатно просить Сезара выключить камеру.


Уже постфактум его пресс-служба объяснила, мол, шеф внезапно почувствовал себя настолько плохо, что не отдавал себе отчета в том, что общается с коллегами из туалета.


Получил ли Майя выговор и как его туалетный стрим сказался на карьере, неизвестно. В местных СМИ об этом умолчали.

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Метки: Бразилия   Видео   Рио-де-Жанейро   туалет   унитаз   чиновник   
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1  комментарий
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Шурман 2 часа назад
Может у него гастро проблемы ? , нас вот тут дочка наградила из школы притащила так мы за туалет войну устраивали :))) жена даже с ноутом ходила потому что пришлось телеворк брать :))))) . Пока этой херней болели 5 дней я всем запретил брать с собой телефоны и планшеты в туалет потом что хрен кого выгонишь :)
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