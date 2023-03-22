Украинские шахматистки отказались от турнира в Дели из-за участия в нём россиянок

Две спортсменки из Незалэжной не смогли отделить спорт от политики.
Анна и Мария Музычук не захотели принимать участие в турнире вместе с россиянками и снялись соревнований серии Гран-при в Дели - информация об этом появилась на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). И хотя официальная причина не называется, украинские СМИ связывают это решение с допуском к состязаниям российских спортсменок.
28 февраля Федерацию шахмат России приняли в состав Азиатской шахматной федерации, поэтому на международных турнирах наши спортсмены выступать будут. В частности, в Дели РФ представят две россиянки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно. А снявшихся с турнира украинок заменят на грузинскую шахматистку Нино Бациашвили и индианку Вайшали Рамешбабу.
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«На нас вылили столько грязи». Украинские шахматистки снова отказались идти против России
Чемпионки мира Анна и Мария Музычук не поддержали отстранение россиян и белорусов.
https://championat-com.turbopages.org/turbo/championat.com/s/other/article-4659207-na-nas-vylili-stolko-gryazi-ukrainskie-shahmatistki-syostry-muzychuk-snova-otkazalis-pojti-protiv-rossii.htmlhttps://championat-com.turbopages.org/turbo/championat.com/s/other/article-4659207-na-nas-vylili-stolko-gryazi-ukrainskie-shahmatistki-syostry-muzychuk-snova-otkazalis-pojti-protiv-rossii.html
Санду (по не проверенным источникам)
P.S.Рэп-кал!)
Вчера видела в магазине женщину с ребёнком, у ребёнка нет одной руки и ноги теперь. Как к ним пришёл русский мир.
Вы бы на месте родителей смогли бы отделить там что-то?
И давайте уже перестанем верить в сказки, что люди на выборах могут что-то решить.
Все уже проголосовали за сохранение СССР, и что?
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Сёстры Анна и Мария Музычук отказались ставить подписи под документом с требованием полного отстранения шахматистов из России и Белоруссии. У нас их поступок восприняли как проявление поддержки российских спортсменов и воплощение адекватности. Многие любители спорта и эксперты успели выразить украинским чемпионкам благодарность и назвать их поступок подвигом…
Но выводы оказались преждевременными. В попытке объясниться и смягчить народный гнев у себя на родине шахматистки объявили, что их неправильно поняли.
Оказывается, предлагаемые в отношении россиян меры напротив показались им слишком мягкими. Прогонять Россию надо оттуда, откуда авторы письма и не планировали, а отдельных российских шахматистов следует привлечь к уголовной ответственности.
Как же мы ошибались, записав сестёр-шахматисток с Украины в друзья России!