Украинские шахматистки отказались от турнира в Дели из-за участия в нём россиянок

Анна и Мария Музычук не захотели принимать участие в турнире вместе с россиянками и снялись соревнований серии Гран-при в Дели - информация об этом появилась на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). И хотя официальная причина не называется, украинские СМИ связывают это решение с допуском к состязаниям российских спортсменок.