FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3204 поста • 434 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Украинские шахматистки отказались от турнира в Дели из-за участия в нём россиянок

Украинские шахматистки отказались от турнира в Дели из-за участия в нём россиянок

Автор:
22 марта 2023 11:02
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Спорт   дели   политика   снялись с соревнований   турнир   шахматы   
5621
2

Две спортсменки из Незалэжной не смогли отделить спорт от политики.

Анна и Мария Музычук не захотели принимать участие в турнире вместе с россиянками и снялись соревнований серии Гран-при в Дели - информация об этом появилась на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). И хотя официальная причина не называется, украинские СМИ связывают это решение с допуском к состязаниям российских спортсменок.


28 февраля Федерацию шахмат России приняли в состав Азиатской шахматной федерации, поэтому на международных турнирах наши спортсмены выступать будут. В частности, в Дели РФ представят две россиянки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно. А снявшихся с турнира украинок заменят на грузинскую шахматистку Нино Бациашвили и индианку Вайшали Рамешбабу.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Ynews   Спорт   дели   политика   снялись с соревнований   турнир   шахматы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
99  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Frank Borman 7 часов назад
Разве это плохо? Теперь на турнире не будет вонять свинячим дерьмом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
3k
Артур 22 минуты назад
А почему бы им не отказаться от жизни, так как на Земле живут россияне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
alexis Час назад
Да вынудили их.
«На нас вылили столько грязи». Украинские шахматистки снова отказались идти против России
Чемпионки мира Анна и Мария Музычук не поддержали отстранение россиян и белорусов.
https://championat-com.turbopages.org/turbo/championat.com/s/other/article-4659207-na-nas-vylili-stolko-gryazi-ukrainskie-shahmatistki-syostry-muzychuk-snova-otkazalis-pojti-protiv-rossii.htmlhttps://championat-com.turbopages.org/turbo/championat.com/s/other/article-4659207-na-nas-vylili-stolko-gryazi-ukrainskie-shahmatistki-syostry-muzychuk-snova-otkazalis-pojti-protiv-rossii.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
499
ZeroCross.ru Час назад
Володя, давайте не смешивать экономику и политику , а ? Ну давайте !!!
Санду (по не проверенным источникам)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
MPEG-8 Час назад
Сёстрам Музычук место в борделе, а не в Дели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Sergey 2 часа назад
А говорили что шахматисты умные. Похоже не все :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 2 часа назад
Ту всё зависит от уровня хохлацких шахматистов - если они объективно неприрекаемые лидеры и прям наверняка в медалях были бы. Это одно , и совсем другое если они середнячки и всё непонятно - тогда турнир не чего не теряет. Поясню. если наши художественные гимнастки не поедут на олимпиаду , то результат Олимпиады будет - Чемпионы но без лидеров , или там Лыжники или синхронистки или фигуристы - конечно чемпионы но нельзя сказать что САМЫЕ ЛУЧШИЕ В МИРЕ - Русских нет и победа не столь ценная . Украина не самая шахматная страна и думаю всем плевать на их команду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Antarez 2 часа назад
Вы себя на их месте представляли? Вы смогли бы отделить спорт от политики.
Вчера видела в магазине женщину с ребёнком, у ребёнка нет одной руки и ноги теперь. Как к ним пришёл русский мир.
Вы бы на месте родителей смогли бы отделить там что-то?
И давайте уже перестанем верить в сказки, что люди на выборах могут что-то решить.
Все уже проголосовали за сохранение СССР, и что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Максим 2 часа назад
И это ХОРОШО.. нечего этим свиньям делать среди нормальных людей в нормальной стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
Сергей Сергей 3 часа назад
Снялись, что бы не позориться и для привлечения спонсоров ВНА украину!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 3 часа назад
Сами они решили или сверху приказали, факт остаётся фактом: они считают нас врагами и не едут. Остаётся вопрос к наших чинушам от спорта: когда вы закончите балаган с оправданием поездки наших спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом? гордость то какую-то надо иметь. Те же западные СМИ создают инфо повод и втягивают общественность (нашу в том числе) в обсуждение. Иными словами - наброс г@вна на вентилятор. Откажитесь сами и сразу поток этого дерьма прекратится, потому что нечего будет обсуждать и тема для инсинуаций пропадёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
609
Александер 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
noname789 4 часа назад
Двум ссыкухам из 404й просто запретили , чтобы опять представился случай повыть и похрюкать для "всего мира"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Григорий 4 часа назад
Еще год назад эти свидомитки отличились. Вот цитата тех новостей
---
Сёстры Анна и Мария Музычук отказались ставить подписи под документом с требованием полного отстранения шахматистов из России и Белоруссии. У нас их поступок восприняли как проявление поддержки российских спортсменов и воплощение адекватности. Многие любители спорта и эксперты успели выразить украинским чемпионкам благодарность и назвать их поступок подвигом…

Но выводы оказались преждевременными. В попытке объясниться и смягчить народный гнев у себя на родине шахматистки объявили, что их неправильно поняли.

Оказывается, предлагаемые в отношении россиян меры напротив показались им слишком мягкими. Прогонять Россию надо оттуда, откуда авторы письма и не планировали, а отдельных российских шахматистов следует привлечь к уголовной ответственности.

Как же мы ошибались, записав сестёр-шахматисток с Украины в друзья России!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
Максим Эсфельд 4 часа назад
В хохляндии есть шахматисты ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ 4 часа назад
У них кастрюли вообще не варят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
taxcop 4 часа назад
Онизассали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Фомич 4 часа назад
Скорее не девчонки это решили, а дяденьки и тетеньки постарше, которых от слова "русские" в пот и трясучку бросает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Виктор 4 часа назад
Недолго " Музычка" играла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 4 часа назад
Говна меньше будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
Вася Васильев 4 часа назад
А вот и тренер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 30 комментариев (из 71)
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

119156



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Переобулась или поумнела?": популярная феминистка внезапно вышла замуж и рассердила фем-сообщество
"Переобулась или поумнела?": популярная феминистка внезапно вышла замуж и рассердила...
"Да кому ты нужна, королева?!": Лобода заявила, что её умоляли остаться в России за любые деньги, но ей не поверили
"Да кому ты нужна, королева?!": Лобода заявила, что её умоляли остаться в России за...
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
"Снова разоделись!": отечественные звёзды на гала-ужине в честь "ЖАРА Music Awards"
"Снова разоделись!": отечественные звёзды на гала-ужине в честь "ЖАРА Music Awards"
Видео с испытанием летающего автомобиля XPeng
Видео с испытанием летающего автомобиля XPeng
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное сходство

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#кино#аварии#люди#США#полиция#Приколы#красота
#Юмор#автомобили#интересное#факты#авто аварии#улыбнуло#история#животные#СССР#маразм
#интересно#позитив#машина#в мире#дтп#познавательно#фильм#забавно#шоу бизнес#роль
5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации 5 экстремальных случаев посадки самолетов в истории гражданской авиации Обратный штурм: на пропускном пункте в Грузии образовалась пробка из желающих въехать в РФ Обратный штурм: на пропускном пункте в Грузии образовалась пробка из желающих въехать в РФ Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США в 2021 году Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США в 2021 году Поплатилась за правду: Ирину Винер на два года отстранили от работы в Международной федерации гимнастики Поплатилась за правду: Ирину Винер на два года отстранили от работы в Международной федерации... ФСБ предотвратила покушение на основателя "Царьграда" Малофеева и показала видео минирования его авто ФСБ предотвратила покушение на основателя "Царьграда" Малофеева и показала видео минирования его... Украинский футболист снял российский флаг с флагштока в Турции и похвалился видео в соцсетях Украинский футболист снял российский флаг с флагштока в Турции и похвалился видео в соцсетях

На что жалуетесь?

Вернуться