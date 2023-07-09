Турнир метателей коровьего навоза прошел в Пермском крае

13 лет назад в Пермском крае одно из сел учредило ежегодный мега-турнир "Веселый коровяк". Правда из-за пандемии 2 года это мероприятие не проводили, но как только ограничение сняли, то жители решили продолжить веселую традицию. Да и никакие санкции этому соревнованию не страшны - спортивные снаряды отечественного производителя и всегда под рукой.

Ну а теперь о главном. Суть самого спортивного состязания - как можно дальше закинуть коровью какашку голыми руками. Но не стоит морщить нос и говорить "Фи!". Какашки не свежие, а заготавливаются еще с зимы, высушиваются на солнце до состояния твердой плоской лепешки.