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Турнир метателей коровьего навоза прошел в Пермском крае

Турнир метателей коровьего навоза прошел в Пермском крае

Автор:
09 июля 2023 07:56
Сообщество : Спорт
Метки: Веселый коровяк   Видео   метание снарядов   навоз   пермский край   турнир   
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Начинаем это воскресенье с новостей из мира спорта.

13 лет назад в Пермском крае одно из сел учредило ежегодный мега-турнир "Веселый коровяк". Правда из-за пандемии 2 года это мероприятие не проводили, но как только ограничение сняли, то жители решили продолжить веселую традицию. Да и никакие санкции этому соревнованию не страшны - спортивные снаряды отечественного производителя и всегда под рукой.


Ну а теперь о главном. Суть самого спортивного состязания - как можно дальше закинуть коровью какашку голыми руками. Но не стоит морщить нос и говорить "Фи!". Какашки не свежие, а заготавливаются еще с зимы, высушиваются на солнце до состояния твердой плоской лепешки.


Кстати, игры с высушенным коровьем навозом практикуют не только в Пермском крае, но и в заокеанской Оклахоме. Там фермеры также устраивают турниры по метанию навозных дисков.


Есть и забавные приметы. К примеру, если лепешка улетела в толпу зрителей, то это к деньгам.

В прошлом году одна из участниц случайно снарядом подбила дрон, снимавший мероприятие на видео.


Кроме метания кизяка, были костюмированные танцы, парный забег на 6-метровых лыжах, катание девушек на садовых тачках и заезды на самодельных самокатах по полю. Это вам не в городе по асфальту рассекать, тут уметь надо!


И о рекордах, в этом году победитель швырнул лепешку аж на 57 метров! Рекорд 2022 года - 48,5 метров. 

Источник:

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Метки: Веселый коровяк   Видео   метание снарядов   навоз   пермский край   турнир   
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31  комментарий
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15k
Мистер Фикс 9 часов назад
Какой-то дерьмовый спорт...
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4k
Alexbux1 54 минуты назад
как сказал Омар Хайям " Хороший тамада, и конкурсы интересные."
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17k
Михаил Гривин 3 часа назад
Это ж как должно быть скучно, что б устраивать оффлайновые говнометания. Проведите им интернет кто-нибудь наконец. А то что за достижение - 57 метров. Я вот прям отсюда могу метнуть говнеца в 15 000 километров от себя, одним пальцем даже могу (хотя и предпочитаю десятипальцевый метод метания)

ЗЫ: Феофан вспомнился, который скучал в лесу
Ссылка www.youtube.com
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41k
Сергей 5 часов назад
Ну и кто там суперговномёт?
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32k
koleos72 6 часов назад
Нужно просто навоз, пока свежий, закладывать в форму, чтобы получилось фрисби! Ну а кидать нужно на вентилятор!
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5k
S__D 7 часов назад
случайно снарядом подбила дрон, снимавший мероприятие
.
"Случайно", как же..
Вот где настоящие снайпера, куда там ихним банкам с огурцами!
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1k
том 8 часов назад
Метали бы что то своё, пермское, а так тупое подражание пиндостанским фермерам!:)
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2k
Хачик 8 часов назад
Тю! У нас на "фишках" такие соревнования через день!
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4k
Евгений 8 часов назад
Я знаю кого туда отправить надо, будет беспроигрышный вариант. В ленте новостей VK среди комментаторов есть настоящие мастера спорта международного класса по данной дисциплине
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10
Вася 8 часов назад
На повестке дня ,один вопрос. Соседний колхоз ,просит навоз. Дадим? - Нихрена,сами съедим
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2k
Бомбардир 8 часов назад
В среду поеду в Пермь. В командировку. Ни разу там не был. Страшно.
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243
dm.star2011 8 часов назад
надеюсь,что кроме метания дерьма там строили статуи из того же материала,а опосля жрали блины с лопаты. всё очень скрепненько,традиционно ,по нашему.
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5k
Старичок 8 часов назад
а это всего лишь была сельская ярмарка, на что указывает большой рекламниый плакат с последнего фото.
но с ярмарки много не налайкаешь и говносрачь не разведешь.
хотя, кого что привлекает...
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4k
Сидор Ковпак 8 часов назад
А можно еще устроить забег на выбывание по полю где до этого паслись коровы.
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14k
Александр 8 часов назад
Сомнительный вид спорта... Правда, в детстве, у бабушек/прабабушек в деревне, с местными пацанами тоже в "это" игрались, только, не на дальность, а на меткость, типа "салок". "Засада" была, когда схватишь лепёху, а она только сверху подсохшая!
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8k
Роман 9 часов назад
Да ладно прицепились. Народ развлекается, и не только лепехи там похоже кидают, а в принципе "тамада" веселый у них.
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17k
Алексей 9 часов назад
как скучно я живу......
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13k
gavrosh 9 часов назад
Надо свежее и на вентилятор!
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25k
Влад 9 часов назад
Ничего себе, 57метров. Интересно кто стоял на другом конце поля.
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13k
Kostick 9 часов назад
слово говномёт заиграло новыми красками))
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9k
Гомерчик 9 часов назад
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