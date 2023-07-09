Турнир метателей коровьего навоза прошел в Пермском крае

Начинаем это воскресенье с новостей из мира спорта.
13 лет назад в Пермском крае одно из сел учредило ежегодный мега-турнир "Веселый коровяк". Правда из-за пандемии 2 года это мероприятие не проводили, но как только ограничение сняли, то жители решили продолжить веселую традицию. Да и никакие санкции этому соревнованию не страшны - спортивные снаряды отечественного производителя и всегда под рукой.
Ну а теперь о главном. Суть самого спортивного состязания - как можно дальше закинуть коровью какашку голыми руками. Но не стоит морщить нос и говорить "Фи!". Какашки не свежие, а заготавливаются еще с зимы, высушиваются на солнце до состояния твердой плоской лепешки.
Кстати, игры с высушенным коровьем навозом практикуют не только в Пермском крае, но и в заокеанской Оклахоме. Там фермеры также устраивают турниры по метанию навозных дисков.
Есть и забавные приметы. К примеру, если лепешка улетела в толпу зрителей, то это к деньгам.
В прошлом году одна из участниц случайно снарядом подбила дрон, снимавший мероприятие на видео.
Кроме метания кизяка, были костюмированные танцы, парный забег на 6-метровых лыжах, катание девушек на садовых тачках и заезды на самодельных самокатах по полю. Это вам не в городе по асфальту рассекать, тут уметь надо!
И о рекордах, в этом году победитель швырнул лепешку аж на 57 метров! Рекорд 2022 года - 48,5 метров.
Источник:
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ЗЫ: Феофан вспомнился, который скучал в лесу
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"Случайно", как же..
Вот где настоящие снайпера, куда там ихним банкам с огурцами!
но с ярмарки много не налайкаешь и говносрачь не разведешь.
хотя, кого что привлекает...