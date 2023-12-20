«Они понесут ответственность»: двукратный чемпион мира Николай Валуев обвинил организаторов уральского турнира по боксу в смерти 14-летнего мальчика

Парень дошел до финала и погиб от страшной черепно-мозговой травмы.
16 и 17 декабря в Первоуральске состоялся турнир по боксу. Среди спортсменов был и 14-летний Тимофей. Подросток пробился в финал и там случилась трагедия.
Сначала мальчик пропустил несколько ударов в голову, затем - в печень. Его стало мотать из стороны в сторону и он осел на канаты, потом на судью и потерял сознание.
Парню оказали первую помощь: массаж сердца и искусственное дыхание. Реанимировать его пытались и прибывшие работники скорой - безуспешно. Подросток умер по дороге в больницу.
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Мы ревели всем залом. Пацан правда хороший, не курил, энергетики не пил. Был с юмором. У него не было таланта в боксе, было желание и упорство. Он пахал как не в себя. Мы все запомним его на всю жизнь. Отличный был парень, мы его все любили и любим, - сообщил знакомый погибшего.
После этого началось разбирательство, делом «О причинении смерти по неосторожности» занялись следователи и судмедэксперты. По предварительной версии, Тимофей погиб от закрытой черепно-мозговой травмы. А удары в печень были чувствительными, но не смертельными.
Случай прокомментировал двукратный чемпион мира и действующий депутат ГД Николай Валуев. По его словам, соперник к гибели парня никакого отношения не имеет. Даже и близко. А вина якобы лежит на организаторах турнира и медиках - Валуев считает, что в первую очередь нужно проверять результаты диспансеризации, которая была перед боями.
Если проходят соревнования с присуждением победы, там уже наступает необходимость соблюдать определённые правила.
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Все детали будут выяснять силовики. А то, что соревнования были нелегальными, подтвердил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев:
Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий.
Все, кто был свидетелем смерти юного боксёра, теперь задумались: надо ли вообще связываться с таким спортом?
Дети в шоке. Ревут даже те, кто не знал и не общался с Тимофеем. Я не знаю, как остальные, а мы теперь вряд ли будем заниматься этим спортом профессионально. Дети боятся теперь бить друг друга, а как без этого они будут побеждать, - рассказала мама одного из спортсменов.
Разбирательство по этому делу продолжается.
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Само собою не специально и не из подтишка.Нога зажила,парень жив и здоров был, через 7 месяцев вернулся к тренировкам.
Но виню я себя за это до сих пор.,а это ни разу не лишить жизни случайно.
Я к тому что страшно представить как перенесёт этот случай случайный виновник смерти парнишки....
конечно больше вопрос к медикам, кто допускал до соревнований и врачам кто "вел команду".