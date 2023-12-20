«Они понесут ответственность»: двукратный чемпион мира Николай Валуев обвинил организаторов уральского турнира по боксу в смерти 14-летнего мальчика

16 и 17 декабря в Первоуральске состоялся турнир по боксу. Среди спортсменов был и 14-летний Тимофей. Подросток пробился в финал и там случилась трагедия.

Сначала мальчик пропустил несколько ударов в голову, затем - в печень. Его стало мотать из стороны в сторону и он осел на канаты, потом на судью и потерял сознание.

Парню оказали первую помощь: массаж сердца и искусственное дыхание. Реанимировать его пытались и прибывшие работники скорой - безуспешно. Подросток умер по дороге в больницу.