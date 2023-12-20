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«Они понесут ответственность»: двукратный чемпион мира Николай Валуев обвинил организаторов уральского турнира по боксу в смерти 14-летнего мальчика

«Они понесут ответственность»: двукратный чемпион мира Николай Валуев обвинил организаторов уральского турнира по боксу в смерти 14-летнего мальчика

Автор:
20 декабря 2023 17:03
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Первоуральск   бокс   мальчик   николай валуев   подросток   смерть   соревнвания   трагедия   турнир   
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Парень дошел до финала и погиб от страшной черепно-мозговой травмы.

16 и 17 декабря в Первоуральске состоялся турнир по боксу. Среди спортсменов был и 14-летний Тимофей. Подросток пробился в финал и там случилась трагедия.

Сначала мальчик пропустил несколько ударов в голову, затем - в печень. Его стало мотать из стороны в сторону и он осел на канаты,  потом на судью и потерял сознание.

Парню оказали первую помощь: массаж сердца и искусственное дыхание. Реанимировать его пытались и прибывшие работники скорой - безуспешно. Подросток умер по дороге в больницу.

Мы ревели всем залом. Пацан правда хороший, не курил, энергетики не пил. Был с юмором. У него не было таланта в боксе, было желание и упорство. Он пахал как не в себя. Мы все запомним его на всю жизнь. Отличный был парень, мы его все любили и любим, - сообщил знакомый погибшего.

После этого началось разбирательство, делом «О причинении смерти по неосторожности» занялись следователи и судмедэксперты. По предварительной версии, Тимофей погиб от закрытой черепно-мозговой травмы. А удары в печень были чувствительными, но не смертельными.

Случай прокомментировал двукратный чемпион мира и действующий депутат ГД Николай Валуев. По его словам, соперник к гибели парня никакого отношения не имеет. Даже и близко. А вина якобы лежит на организаторах турнира и медиках - Валуев считает, что в первую очередь нужно проверять результаты диспансеризации, которая была перед боями.

Если проходят соревнования с присуждением победы, там уже наступает необходимость соблюдать определённые правила.

Все детали будут выяснять силовики. А то, что соревнования были нелегальными, подтвердил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев:

Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий.

Все, кто был свидетелем смерти юного боксёра, теперь задумались: надо ли вообще связываться с таким спортом?

Дети в шоке. Ревут даже те, кто не знал и не общался с Тимофеем. Я не знаю, как остальные, а мы теперь вряд ли будем заниматься этим спортом профессионально. Дети боятся теперь бить друг друга, а как без этого они будут побеждать, - рассказала мама одного из спортсменов.

Разбирательство по этому делу продолжается.

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Метки: Видео   Первоуральск   бокс   мальчик   николай валуев   подросток   смерть   соревнвания   трагедия   турнир   
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9  комментариев
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240
Cool_Romic Полчаса назад
А ещё второй парень всю жизнь себя корить будет.
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5k
foggen2 Минуту назад
Я когда то,в начале девяностых занимался карате и в спарринге сломал противнику ногу.
Само собою не специально и не из подтишка.Нога зажила,парень жив и здоров был, через 7 месяцев вернулся к тренировкам.
Но виню я себя за это до сих пор.,а это ни разу не лишить жизни случайно.
Я к тому что страшно представить как перенесёт этот случай случайный виновник смерти парнишки....
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4k
Руслан 4 минуты назад
Трагическая случайность, не более. Смерть в спорте явление не частое (к счастью), но регулярное. И на футбольном поле умирают, получают увечья, и на хоккейной площадке. От всего не предохранишься.
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2k
Николай 18 минут назад
И главное в шлемах были... Жесть(((
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7k
Бу 22 минуты назад
все умолачали - скорой реанимации рядом не было.
конечно больше вопрос к медикам, кто допускал до соревнований и врачам кто "вел команду".
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2k
khvatich 46 минут назад
Ave, Gloria, morituri te salutant
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209
ruslan d khvatich 42 минуты назад
Даже тогда это был спорт и ими дорожили )
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