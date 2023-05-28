Неспортивное поведение: украинку освистали за отказ пожать руку белорусской сопернице

На турнире Roland Garros белорусская спорсменка Арина Соболенко в первом круге победила украинку мартю Костюк. Игра продолжалась один час 11 минут и закончилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Соболенко.





Досада Костюк вполне объяснима, а вот её дальнейшее поведение не оценили даже толерантные французы. Украинка не стала пожимать руку сопернице, отправившись сначала к судье, а потом - на скамейку за своими вещами. Такое подчёркнутое пренебрежение спортивными традициями не понравилось болельщикам, и теннисистку освистали с трибун.



