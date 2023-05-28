Неспортивное поведение: украинку освистали за отказ пожать руку белорусской сопернице

Украинка Марта Костюк проиграла белорусске и повела себя, мягко говоря, некрасиво, за и что и удостоилась однозначной реакции зрителей.
На турнире Roland Garros белорусская спорсменка Арина Соболенко в первом круге победила украинку мартю Костюк. Игра продолжалась один час 11 минут и закончилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Соболенко.
Досада Костюк вполне объяснима, а вот её дальнейшее поведение не оценили даже толерантные французы. Украинка не стала пожимать руку сопернице, отправившись сначала к судье, а потом - на скамейку за своими вещами. Такое подчёркнутое пренебрежение спортивными традициями не понравилось болельщикам, и теннисистку освистали с трибун.
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Сама Костюк неоднократно заявляла, что не уважает своих российских и белорусских соперников. В принципе, ей всё равно, с кем играть (лишь бы выигрывать), но относиться с уважением к спортсменам из этих стран она не собирается. По-видимому, отказ пожимать руку - следствие этой принципиальной позиции.
Впрочем, Арина Соболенко на Костюк не в обиде. Она же выиграла, а всё остальное не так и важно. К тому же, теннисистка считает, что спорт все-таки должен оставаться вне политики, хотя, как мы видим, на деле выходит наоборот.
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Я бы не стал тратить на это больше $20. Там на трибунах сидит максимум 100 человек. Итого, сборы - $2000. Вычтем налоги, работу персонала, аренду помещения.
И это открытое неуважение к спортивному этикету. Показала себя тупой обезьяной, без проблесков .
Он возникает из-за низменных желаний.
Если его не лечить, то он поражает быстро мозг, уродует своего носителя и даёт уродливое потомство.
Есть в национализме что-то от кольца Ородруина. Самому себе националист очень нравится, но окружающие видят в нём злобного уродца.