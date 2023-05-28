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Неспортивное поведение: украинку освистали за отказ пожать руку белорусской сопернице

Неспортивное поведение: украинку освистали за отказ пожать руку белорусской сопернице

Автор:
28 мая 2023 21:11
Сообщество : Спорт
Метки: Roland Garros   Арина Соболенко   Марта Костюк   Победа   Спорт   видео   освистали   спорт вне политики   теннис   турнир   
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Украинка Марта Костюк проиграла белорусске и повела себя, мягко говоря, некрасиво, за и что и удостоилась однозначной реакции зрителей.

На турнире Roland Garros белорусская спорсменка Арина Соболенко в первом круге победила украинку мартю Костюк. Игра продолжалась один час 11 минут и закончилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Соболенко.


Досада Костюк вполне объяснима, а вот её дальнейшее поведение не оценили даже толерантные французы. Украинка не стала пожимать руку сопернице, отправившись сначала к судье, а потом - на скамейку за своими вещами. Такое подчёркнутое пренебрежение спортивными традициями не понравилось болельщикам, и теннисистку освистали с трибун.


Сама Костюк неоднократно заявляла, что не уважает своих российских и белорусских соперников. В принципе, ей всё равно, с кем играть (лишь бы выигрывать), но относиться с уважением к спортсменам из этих стран она не собирается. По-видимому, отказ пожимать руку - следствие этой принципиальной позиции.


Впрочем, Арина Соболенко на Костюк не в обиде. Она же выиграла, а всё остальное не так и важно. К тому же, теннисистка считает, что спорт все-таки должен оставаться вне политики, хотя, как мы видим, на деле выходит наоборот.

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Метки: Roland Garros   Арина Соболенко   Марта Костюк   Победа   Спорт   видео   освистали   спорт вне политики   теннис   турнир   
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21  комментарий
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13k
Shtoppi 2 часа назад
у каклов окончательно мозги протухли от пропаганды и прочего фентезийного бреда, которым их нацистский режим накачивает. типа они исключительные и пр. мифотворчество.
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5k
Кистень 7 минут назад
Укропское быдло всегда останется укропским быдлом.
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18k
Bill 19 минут назад
Объясните кто-нибудь, кто это вообще смотрит и сколько стоит билет?
Я бы не стал тратить на это больше $20. Там на трибунах сидит максимум 100 человек. Итого, сборы - $2000. Вычтем налоги, работу персонала, аренду помещения.
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3k
Aleks 19 минут назад
Есть сферы, в которых действуют свои правила, спорт одна из них.
И это открытое неуважение к спортивному этикету. Показала себя тупой обезьяной, без проблесков .
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31k
Ashabad Полчаса назад
Национализм - это сифилис нации.
Он возникает из-за низменных желаний.
Если его не лечить, то он поражает быстро мозг, уродует своего носителя и даёт уродливое потомство.
Есть в национализме что-то от кольца Ородруина. Самому себе националист очень нравится, но окружающие видят в нём злобного уродца.
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11k
Dmitry Полчаса назад
Короче, повела себя как мудила. Ожидаемо.
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326
устал я от вас Полчаса назад
Ожидать иного от хохлопов? ))) С этим окраинским дерьмом вообще никаких дел иметь нельзя, не в спорте не в бизнесе да и в любой другой сфере кроме войны.
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238
Алишер Алиевич ИбрагимоFF 37 минут назад
Обычное хохлобыдло
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2k
taxcop 40 минут назад
Хохломрази просрали свои мозги, сейчас просерают свою страну!
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19k
anpetrof 45 минут назад
Укропизм головного мозга неизлечим обычными средствами. Только гильотина помогает...
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7k
Кружок 53 минуты назад
хохлотварь
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2k
Руслан 54 минуты назад
Хохлизм головного мозга. Скоро за это начнут давать в чубатую харю даже на толерантном Западе.
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3k
Pioner76 58 минут назад
Какол он везде должен показать, что он тупой.
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3k
Мочи свиней! Час назад
Культура хохдядей. Врождённые зависть и злоба.
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7k
КремлеКот Час назад
Если она такая принципиальная, сразу бы отказалась играть.
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