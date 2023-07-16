В Финляндии прошёл турнир по скачкам на воображаемых лошадях

Не стоит забывать и чемпионат по ношению жён. Можно таскать свою супругу или прихватить чужую - без разницы. Как указано в правилах турнира:

Жена может быть своя, соседа или невеста; однако она должна быть старше 17 лет и весить не менее 49 кг.

Взвалив жёнушку на плечи, мужики покряхтывают и преодолевают дистанцию с препятствиями. Всего же, женщину нужно протащить 253,5 метра.