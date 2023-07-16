В Финляндии прошёл турнир по скачкам на воображаемых лошадях

У них ещё и чемпионат по переноске жён имеется.
У финнов своя атмосфера - они очень любят проводить чемпионаты. Например, у них есть соревнования: по метанию мобильного телефона, сапога, по болотному футболу, по ношению жён, по игре на воображаемой гитаре и на воображаемой лошади.
Изобретательные люди.
Причём к этим необычным чемпионатам, финны относятся весьма ответственно. У них есть регламент, отборочный тур и рекорды. Традиции тоже есть, тот же чемпионат по метанию сапога проводится вот уже 40 лет. Мужики запускают на орбиту обувь 43 размера, а женщины - 38-го.
Футбол на болоте - отдельная песня. Соревнования посещают до 30 000 зрителей и смотрят, как 250-300 команд со всего мира отчаянно катаются в грязи.
Публика хочет увидеть «финское безумие» во всей красе и насладиться прекрасной непринужденной и веселой атмосферой, царящей на болоте, - сообщают из Финляндии.
Финны любят бросать мобильные телефоны. Рекордсмен этого «спорта», в 2012 году метнул мобильник на 101,46 метра.
Не стоит забывать и чемпионат по ношению жён. Можно таскать свою супругу или прихватить чужую - без разницы. Как указано в правилах турнира:
Жена может быть своя, соседа или невеста; однако она должна быть старше 17 лет и весить не менее 49 кг.
Взвалив жёнушку на плечи, мужики покряхтывают и преодолевают дистанцию с препятствиями. Всего же, женщину нужно протащить 253,5 метра.
Это соревнование имеет исторические корни, – рассказывает секретарь отдела культуры общины Сонкаярви Ээро Питкянен. – В 17–18 веках в наших местах промышляли разбойники, которые не только таскали на спинах награбленное, но иногда крали из деревень женщин и уносили их в свои убежища.
В 1986 году местная власть вспомнила об этом историческом прошлом и провела первые состязания.
А для тех, кто не в силах бежать с дамой на плечах, есть чемпионат по игре на воображаемой гитарке:
Или по скачкам на воображаемой лошади:
Источник:
Как же скучно мы живём…
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Да нормально мы живем...
А чем плохо что дети скачут не лошадках на палочке? Хорошее занятие спортом.
Конечно сейчас это превратили в бизнес. Хобихорс стоит от 5 000 руб, а раньше дети сами делали куклу. Сами шили, сами разрисовывали, надевали амуницию, которую сами же делали.
Все ж лучше чем курить, пить в подворотне, а потом приставать к прохожим. Или вообще портить вещи, показывая свою удаль.
Это кому-нибудь вредит?
Нет.
Метание телефона, в чем-нибудь, принципиально, отличается от традиционного метания диска или ядра?
Да ничем, по сути.
Взять что-то и кинуть подальше.
В лошадку играют?
Да и пусть.
Вон, балет есть, там чего только не выкаблучивают.
Жён таскать, так вообще. Спорт в семью.
Мужик тренируется, жена не жиреет.
По финнам - человек эволюционирует в лошадь.