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В Финляндии прошёл турнир по скачкам на воображаемых лошадях

В Финляндии прошёл турнир по скачкам на воображаемых лошадях

Автор:
16 июля 2023 19:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Спорт   воображение   лошадь   скачки   турнир   финляндия   чемпионат   
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У них ещё и чемпионат по переноске жён имеется.

У финнов своя атмосфера - они очень любят проводить чемпионаты. Например, у них есть соревнования: по метанию мобильного телефона, сапога, по болотному футболу, по ношению жён, по игре на воображаемой гитаре и на воображаемой лошади.

Изобретательные люди.

Причём к этим необычным чемпионатам, финны относятся весьма ответственно. У них есть регламент, отборочный тур и рекорды. Традиции тоже есть, тот же чемпионат по метанию сапога проводится вот уже 40 лет. Мужики запускают на орбиту обувь 43 размера, а женщины - 38-го.

Футбол на болоте - отдельная песня. Соревнования посещают до 30 000 зрителей и смотрят, как 250-300 команд со всего мира отчаянно катаются в грязи.

Публика хочет увидеть «финское безумие» во всей красе и насладиться прекрасной непринужденной и веселой атмосферой, царящей на болоте, - сообщают из Финляндии.

Финны любят бросать мобильные телефоны. Рекордсмен этого «спорта», в 2012 году метнул мобильник на 101,46 метра.

Не стоит забывать и чемпионат по ношению жён. Можно таскать свою супругу или прихватить чужую - без разницы. Как указано в правилах турнира:

Жена может быть своя, соседа или невеста; однако она должна быть старше 17 лет и весить не менее 49 кг.

Взвалив жёнушку на плечи, мужики покряхтывают и преодолевают дистанцию с препятствиями. Всего же, женщину нужно протащить 253,5 метра.

Это соревнование имеет исторические корни, – рассказывает секретарь отдела культуры общины Сонкаярви Ээро Питкянен. – В 17–18 веках в наших местах промышляли разбойники, которые не только таскали на спинах награбленное, но иногда крали из деревень женщин и уносили их в свои убежища.

В 1986 году местная власть вспомнила об этом историческом прошлом и провела первые состязания.

А для тех, кто не в силах бежать с дамой на плечах, есть чемпионат по игре на воображаемой гитарке:

Или по скачкам на воображаемой лошади:

Как же скучно мы живём…

Источник:

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Метки: Видео   Спорт   воображение   лошадь   скачки   турнир   финляндия   чемпионат   
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7  комментариев
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5k
Fishki_surfer Час назад
>>> Как же скучно мы живём…

Да нормально мы живем...
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22k
Вероника 3 минуты назад
Мы все в детстве на таких скакали.))
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
А чем плохо метнуть телефон? Почему бы не попробовать жену, невесту пронести на расстояние, да еще и на время? Прикольно же.
А чем плохо что дети скачут не лошадках на палочке? Хорошее занятие спортом.
Конечно сейчас это превратили в бизнес. Хобихорс стоит от 5 000 руб, а раньше дети сами делали куклу. Сами шили, сами разрисовывали, надевали амуницию, которую сами же делали.
Все ж лучше чем курить, пить в подворотне, а потом приставать к прохожим. Или вообще портить вещи, показывая свою удаль.
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49k
turyst 38 минут назад
Ну не знаю, почему это негатив вызывает у некоторых.

Это кому-нибудь вредит?
Нет.

Метание телефона, в чем-нибудь, принципиально, отличается от традиционного метания диска или ядра?

Да ничем, по сути.
Взять что-то и кинуть подальше.

В лошадку играют?
Да и пусть.
Вон, балет есть, там чего только не выкаблучивают.

Жён таскать, так вообще. Спорт в семью.

Мужик тренируется, жена не жиреет.
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661
Звёздный князь Час назад
По Дарвину - обезьяна эволюционировала в человека.
По финнам - человек эволюционирует в лошадь.
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661
Звёздный князь Час назад
Цитата: "Финны любят бросать..." Ну, если любят, то может пусть бросят хренью заниматься и начнут уже что-то полезное для людей делать?
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5k
Трям Час назад
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