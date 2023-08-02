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«Сиди — не сиди, всё равно. Хоть посиней там»: украинская спортсменка Ольга Харлан оскорбила россиянку и на её сторону встал Международный олимпийский комитет

«Сиди — не сиди, всё равно. Хоть посиней там»: украинская спортсменка Ольга Харлан оскорбила россиянку и на её сторону встал Международный олимпийский комитет

Автор:
02 августа 2023 16:19
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   анна смирнова   ольга харлан   правила   регламент   рукопожатие   скандал   турнир   фехтование   чемпионат мира   
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Это окончательно развязало ей руки.

Недавно проходил международный турнир по фехтованию. В поединке сошлись украинка Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова. Харлан вышла победительницей, но наотрез отказалась пожимать руку Анне - хотя это обязательная процедура после боя. Так что Смирнова ещё 50 минут ждала рукопожатия соперницы. Но не дождалась.

Поэтому Харлан дисквалифицировали. А её поступок вызвал бурные споры.

Я не знала новости, потому что после того, как профехтовала, пошла в свой бокс и уже готовилась к следующему бою. Я максимально не смотрю в свой телефон, когда на соревнованиях, чтобы не отвлекаться. И когда пошли какие-то посты <…> Только, наверное, благодаря вам и нашим СМИ стала видеть, что она сидит ещё на дорожке.

Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли, - заявила украинская спортсменка.

Впрочем, такой демарш никак не отразился на дальнейших выступлениях Харлан. Вскоре с неё сняли дисквалификацию и разрешили вернуться на турнир. Но это её уже не помогло - украинка проиграла спортсменке из Южной Кореи и осталась без призовых мест. Но и тут её не оставили без поддержки.

За Харлан тут же вступился глава Международного олимпийского комитета Томас Бах:

Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительное квотное место на Олимпийские игры в Париже в случае, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшийся период.

Так что Харлан при любых раскладах едет на парижскую Олимпиаду-2024. Когда она услышала об этом, дала ещё более жёсткий комментарий о своём отказе пожать руку Анне Смирновой:

Я уже разминалась, а она ещё сидела. Я разминалась перед следующим боем, потому что не хотела обращать на это внимание. Это твоя проблема, хочешь — сиди, не сиди, все равно, хоть посиней там.

Ради Ольги Харлан поменяли правила турниров по фехтованию: отменили рукопожатия и ввели приветствия на расстоянии.

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Метки: Видео   анна смирнова   ольга харлан   правила   регламент   рукопожатие   скандал   турнир   фехтование   чемпионат мира   
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17  комментариев
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9k
МихА 42 минуты назад
фу пля.. прыщавая уродина
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1k
Николай Минуту назад
Если они еще и в большом спорте прям вообще охренеют!!!! то я как его не смотрел никогда, так и дальше не буду смотреть!!!
Но по факту. Было в южном парке лет 6 назад: гимн можно слушать не вставая не сидя не приклоняя колено, а КАК УГОДНО СЛУШАЙТЕ!!!
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21k
Axel 2 минуты назад
Уже все сказано)
"Истинная гордость своей страны"

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1k
Карл Карл 4 минуты назад
когда уже рас}{yярят эту украину к чертям собачьим, достали уже!!
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33k
koleos72 5 минут назад
Олимпийский комитет постановил, что надо отсосать, тогда выигрыш обеспечен!
Хохлы: Да мы уже победили! Прибалты: да мы тоже отсосали!
Хохлы: Дак мы ещё и в жопу дали! Так что всю олимпиаду победили!
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311
DrEris 8 минут назад
Вообще ее пожизненно дисквалифицировать надо, сердце у нее, пусть не врет нет у нее сердца фашистка сраная
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22k
BiZ 10 минут назад
приехали) и эти пиьары еще будут нас учить пытаться?)
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11k
Zемляк 10 минут назад
МОК - говна комок. Вылизали грязную жопу украине.
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3k
константин 18 минут назад
олимпийские игры уже давно не спорт ,политика!Какой смысл играть по чужим правилам которые ещё и меняются в зависимости от политической ситуации
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5k
MPEG-8 24 минуты назад
Нашим спортсменам так и надо, выступают без флага и гимна, готовы унижаться, а хотят уважение к себе.
Если бы не хохлушка, то по другому унизили.
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27k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
На Россию плюют все кому не лень.Нет флага,нет родины.А на нети суда нет.Ах да,забыл,спортсменка всю жизнь к этому шла.
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44
Knives22 Полчаса назад
Выступающим под нейтральным флагом нужно в лицо плевать вместо медалей, может хоть тогда что-то поймут.
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13k
кира 38 минут назад
Как похожа!!!
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5k
Fishki_surfer 40 минут назад
Рукопожатия отменили - хорошо.
Следующий шаг - выдавать боевое оружие на поединки.
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16k
Shtoppi 43 минуты назад
каклы свое по любому уже получат скоро, а следом и этот ношенный, радужный носок что зовется ес, полетит в топку вместе со всеми заразами, коих там расплодилось во множестве.
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1k
Максим Макашев 43 минуты назад
олимпийские П,И.Д.О.Р.Ы.
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