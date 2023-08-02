«Сиди — не сиди, всё равно. Хоть посиней там»: украинская спортсменка Ольга Харлан оскорбила россиянку и на её сторону встал Международный олимпийский комитет

Это окончательно развязало ей руки.
Недавно проходил международный турнир по фехтованию. В поединке сошлись украинка Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова. Харлан вышла победительницей, но наотрез отказалась пожимать руку Анне - хотя это обязательная процедура после боя. Так что Смирнова ещё 50 минут ждала рукопожатия соперницы. Но не дождалась.
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Поэтому Харлан дисквалифицировали. А её поступок вызвал бурные споры.
Я не знала новости, потому что после того, как профехтовала, пошла в свой бокс и уже готовилась к следующему бою. Я максимально не смотрю в свой телефон, когда на соревнованиях, чтобы не отвлекаться. И когда пошли какие-то посты <…> Только, наверное, благодаря вам и нашим СМИ стала видеть, что она сидит ещё на дорожке.
Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли, - заявила украинская спортсменка.
Впрочем, такой демарш никак не отразился на дальнейших выступлениях Харлан. Вскоре с неё сняли дисквалификацию и разрешили вернуться на турнир. Но это её уже не помогло - украинка проиграла спортсменке из Южной Кореи и осталась без призовых мест. Но и тут её не оставили без поддержки.
За Харлан тут же вступился глава Международного олимпийского комитета Томас Бах:
Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительное квотное место на Олимпийские игры в Париже в случае, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшийся период.
Так что Харлан при любых раскладах едет на парижскую Олимпиаду-2024. Когда она услышала об этом, дала ещё более жёсткий комментарий о своём отказе пожать руку Анне Смирновой:
Я уже разминалась, а она ещё сидела. Я разминалась перед следующим боем, потому что не хотела обращать на это внимание. Это твоя проблема, хочешь — сиди, не сиди, все равно, хоть посиней там.
Ради Ольги Харлан поменяли правила турниров по фехтованию: отменили рукопожатия и ввели приветствия на расстоянии.
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Но по факту. Было в южном парке лет 6 назад: гимн можно слушать не вставая не сидя не приклоняя колено, а КАК УГОДНО СЛУШАЙТЕ!!!
"Истинная гордость своей страны"
Хохлы: Да мы уже победили! Прибалты: да мы тоже отсосали!
Хохлы: Дак мы ещё и в жопу дали! Так что всю олимпиаду победили!
Если бы не хохлушка, то по другому унизили.
Следующий шаг - выдавать боевое оружие на поединки.