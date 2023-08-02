«Сиди — не сиди, всё равно. Хоть посиней там»: украинская спортсменка Ольга Харлан оскорбила россиянку и на её сторону встал Международный олимпийский комитет

Я не знала новости, потому что после того, как профехтовала, пошла в свой бокс и уже готовилась к следующему бою. Я максимально не смотрю в свой телефон, когда на соревнованиях, чтобы не отвлекаться. И когда пошли какие-то посты <…> Только, наверное, благодаря вам и нашим СМИ стала видеть, что она сидит ещё на дорожке.

Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли, - заявила украинская спортсменка.