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«Что я только что увидел?»: 18 фото, которые вводят в заблуждение

«Что я только что увидел?»: 18 фото, которые вводят в заблуждение

Автор:
26 июня 2024 08:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заблуждение   Что я только что увидел   забавно   подборка   показалось   фото   
1436
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Удачное фото не всегда сделано на профессиональную камеру. Порой для того, чтобы ваш снимок набрал сотни просмотров, даже необязательно быть фотографом с золотыми руками. Иногда спуск затвора камеры просто происходит в удачный момент, да и сама перспектива кадра подчас даёт весьма неожиданный, но при этом забавный результат

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Это багаж, который может идти сам по себе.

Вам ведь тоже понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что пёс просто сидит на руках у своей хозяйки?

Мне показалось, что рука появилась из-под земли, как в «Ночь живых мертвецов»!

Это серьёзно сбивает с толку!

Мне кажется, или эта собака тебя ненавидит?

Поначалу я подумал: «О, молния, наверное, это удобно».

Это сбивает с толку, но это чертовски мило.

Это будто фотография того времени, когда супергерой был совсем юным.

Хозяйка держит щенка в руках, а его заботливая мама наблюдает, чтобы всё было в порядке.

А как вам женщина, которая фотографирует на выключенный телефон?

Мне потребовалась целая вечность, чтобы понять, что здесь происходит.

Это самый пушистый крокодил, которого я когда-либо видела.

Я бы примерил этот кошачий шарф.

Эта девушка была бы незаменима, играй она в баскетбол. Ну а если отбросить шутки в сторону, то перспектива на этом фото сделала его действительно смешным.

Он однозначно мог бы работать иллюзионистом в цирке.

Парень на заднем фоне выглядит растерянным.

Раскрою секрет — это человек с завернутым плюшевым мишкой-пингвином на коленях.

Ребёнок, кажется, очень обеспокоен тем, что происходит на экране смартфона.

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Метки: Заблуждение   Что я только что увидел   забавно   подборка   показалось   фото   
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Круэлла
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