«Что я только что увидел?»: 18 фото, которые вводят в заблуждение

Удачное фото не всегда сделано на профессиональную камеру. Порой для того, чтобы ваш снимок набрал сотни просмотров, даже необязательно быть фотографом с золотыми руками. Иногда спуск затвора камеры просто происходит в удачный момент, да и сама перспектива кадра подчас даёт весьма неожиданный, но при этом забавный результат
Это багаж, который может идти сам по себе.
Вам ведь тоже понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что пёс просто сидит на руках у своей хозяйки?
Мне показалось, что рука появилась из-под земли, как в «Ночь живых мертвецов»!
Это серьёзно сбивает с толку!
Мне кажется, или эта собака тебя ненавидит?
Поначалу я подумал: «О, молния, наверное, это удобно».
Это сбивает с толку, но это чертовски мило.
Это будто фотография того времени, когда супергерой был совсем юным.
Хозяйка держит щенка в руках, а его заботливая мама наблюдает, чтобы всё было в порядке.
Чья это девушка? Парня, который фотографируется с ней или парня поодаль, который придерживает её за плечо?
А как вам женщина, которая фотографирует на выключенный телефон?
Мне потребовалась целая вечность, чтобы понять, что здесь происходит.
Это самый пушистый крокодил, которого я когда-либо видела.
Я бы примерил этот кошачий шарф.
Эта девушка была бы незаменима, играй она в баскетбол. Ну а если отбросить шутки в сторону, то перспектива на этом фото сделала его действительно смешным.
Он однозначно мог бы работать иллюзионистом в цирке.
Парень на заднем фоне выглядит растерянным.
Раскрою секрет — это человек с завернутым плюшевым мишкой-пингвином на коленях.
Ребёнок, кажется, очень обеспокоен тем, что происходит на экране смартфона.
Источник:
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