16 привычных вещиц, которым по разным обстоятельствам изменили вид, форму и цвет

Мы привыкаем к виду определённых вещей. Например, мы точно знаем, что радуга разноцветная, бананы жёлтые, а жирафы пятнистые. Но иногда жизнь преподносит сюрпризы, раз за разом доказывая нам, что в мире даже привычные штуковины и явления могут удивительным образом трансформироваться. Порой они делают это настолько радикально, что узнать их, не присмотревшись, удаётся с трудом.
Для истинных почитателей чёрного оттенка и эстетов.
Это обычное куриное яйцо. Изменение его цвета, вероятно, связано с рационом птицы. Наиболее распространенными веществами, которые делают яйцо зелёным, являются желуди, хлопковое масло и некоторые травы/добавки.
На вкус как обычный ананас, но только без кислинки!
Красные радуги появляются, когда солнце находится за горизонтом. Некоторые цвета рассеиваются и становятся не видны человеческому глазу.
Называется скамейка для друзей. Суть идеи заключается в том, что вы станете другом любого, с кем сядете рядом.
Выглядит миленько. Теперь смотрится не столь страшно.
Те, кто пробовал эти бананы, говорят, что по вкусу они напоминают ванильное мороженое и имеют крайне нежную консистенцию.
Такой огнетушитель явно помогает сэкономить немало пространства.
Хрустальный пирог — минимум калорий. Также он похож на какой-то особый продукт питания из видеоигры.
Источник:
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а хотя нет, кофе вот уже заставили...