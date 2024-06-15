16 привычных вещиц, которым по разным обстоятельствам изменили вид, форму и цвет

Мы привыкаем к виду определённых вещей. Например, мы точно знаем, что радуга разноцветная, бананы жёлтые, а жирафы пятнистые. Но иногда жизнь преподносит сюрпризы, раз за разом доказывая нам, что в мире даже привычные штуковины и явления могут удивительным образом трансформироваться. Порой они делают это настолько радикально, что узнать их, не присмотревшись, удаётся с трудом.