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16 привычных вещиц, которым по разным обстоятельствам изменили вид, форму и цвет

16 привычных вещиц, которым по разным обстоятельствам изменили вид, форму и цвет

Автор:
15 июня 2024 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   забавно   изменение   подборка   форма   фото   
1132
17

Мы привыкаем к виду определённых вещей. Например, мы точно знаем, что радуга разноцветная, бананы жёлтые, а жирафы пятнистые. Но иногда жизнь преподносит сюрпризы, раз за разом доказывая нам, что в мире даже привычные штуковины и явления могут удивительным образом трансформироваться. Порой они делают это настолько радикально, что узнать их, не присмотревшись, удаётся с трудом.

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Для истинных почитателей чёрного оттенка и эстетов.

Это обычное куриное яйцо. Изменение его цвета, вероятно, связано с рационом птицы. Наиболее распространенными веществами, которые делают яйцо зелёным, являются желуди, хлопковое масло и некоторые травы/добавки.

На вкус как обычный ананас, но только без кислинки!

Красные радуги появляются, когда солнце находится за горизонтом. Некоторые цвета рассеиваются и становятся не видны человеческому глазу.

Называется скамейка для друзей. Суть идеи заключается в том, что вы станете другом любого, с кем сядете рядом.

Выглядит миленько. Теперь смотрится не столь страшно.

Те, кто пробовал эти бананы, говорят, что по вкусу они напоминают ванильное мороженое и имеют крайне нежную консистенцию.

Такой огнетушитель явно помогает сэкономить немало пространства.

Хрустальный пирог — минимум калорий. Также он похож на какой-то особый продукт питания из видеоигры.

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Метки: Вещи   забавно   изменение   подборка   форма   фото   
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4  комментария
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7k
hhwost Полчаса назад
хорошо, что хоть пол не поменяли.
а хотя нет, кофе вот уже заставили...
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10k
Роман 6 минут назад
Пфф современный синий экран смерти еще постараться увидеть нужно. Вот настоящий страшный экран и видели мы его раньше часто ))
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2k
Gadova 10 минут назад
Красных радуг не бывает, это гало
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746
Шурман 37 минут назад
У нас тоже самое в яблосторе , с утра еду яблоко белое как стемнеет яблоко красное .
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3636 постов (3468 в горячем)

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