FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9613 постов • 874 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
14 обычных объектов, которые превратились в редкие благодаря нестандартному размеру

14 обычных объектов, которые превратились в редкие благодаря нестандартному размеру

Автор:
18 июня 2024 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Размер   забавно   подборка   удивительно   фото   
1416
15

Люди охотно делятся фотографиями больших предметов, повстречать которые в реальной жизни удаётся лишь одному из сотен людей.

×

Тахикардия через 3, 2…

Может этот парень просто маленького роста?

Никогда в жизни я не встречал гвоздя такого огромного размера. Он используется для крепления резинового парковочного бордюра к асфальту. Всё прошло на удивление легко.

Кажется, водитель очень рад, когда удаётся найти место, где его припарковать.

Я отправлюсь за картошкой фри прямо сейчас!

Явно сделано для того, чтобы было трудно «забыть» вернуть ключ.

Тебе нужно взять ещё один, разрезать его пополам и сфотографировать, дружище. Давай, мы хотим посмотреть, что внутри.

Это королева всех бубликов!

Мы не можем продать вам 2 кг клубники, потому что тогда ягоду придётся разрезать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Размер   забавно   подборка   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
371
И Ш Час назад
Мой дядя.... Это тётя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3533 поста (3340 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

804950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Люди из стали. Виктор Пономарёв
Люди из стали. Виктор Пономарёв
«Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из Костромы обвинил коллег в «геноциде русского народа»
«Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из Костромы обвинил коллег в...
Набирающие популярность в сообществах
Самое одинокое растение в мире ищет пару с помощью искусственного интеллекта
Самое одинокое растение в мире ищет пару с помощью искусственного интеллекта
Как правильно варить спагетти
Как правильно варить спагетти
Эту встречу с людьми Станислав запомнит надолго
Эту встречу с людьми Станислав запомнит надолго
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#факты#позитив#собака#дети#кино#Китай#конфликт
#в мире#люди#новости#забавно#США#Япония#Россия#машина#сарказм#Пёс
#животные#интересно#история#Москва#кошка#кот#задержание#рыба#Германия#полиция
Эту встречу с людьми Станислав запомнит надолго Эту встречу с людьми Станислав запомнит надолго Эти люди начали коллекционировать такие вещи, о которых многие бы даже не подумали Эти люди начали коллекционировать такие вещи, о которых многие бы даже не подумали 17 случаев, когда гениальные идеи довели удобство привычных вещей до максимума 17 случаев, когда гениальные идеи довели удобство привычных вещей до максимума 16 больших вещей, способных изменить представление об их привычных размерах 16 больших вещей, способных изменить представление об их привычных размерах 14 бесподобно интересных открытий, которые были сделаны людьми абсолютно спонтанно 14 бесподобно интересных открытий, которые были сделаны людьми абсолютно спонтанно 14 раз люди были поражены размером чего-либо 14 раз люди были поражены размером чего-либо

На что жалуетесь?

Вернуться