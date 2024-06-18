14 обычных объектов, которые превратились в редкие благодаря нестандартному размеру

Люди охотно делятся фотографиями больших предметов, повстречать которые в реальной жизни удаётся лишь одному из сотен людей.
Тахикардия через 3, 2…
Может этот парень просто маленького роста?
Никогда в жизни я не встречал гвоздя такого огромного размера. Он используется для крепления резинового парковочного бордюра к асфальту. Всё прошло на удивление легко.
Кажется, водитель очень рад, когда удаётся найти место, где его припарковать.
Я отправлюсь за картошкой фри прямо сейчас!
Явно сделано для того, чтобы было трудно «забыть» вернуть ключ.
Тебе нужно взять ещё один, разрезать его пополам и сфотографировать, дружище. Давай, мы хотим посмотреть, что внутри.
Это королева всех бубликов!
Мы не можем продать вам 2 кг клубники, потому что тогда ягоду придётся разрезать.
Источник:
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