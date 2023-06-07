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15 обманок зрения, которые появились сами по себе без малейшего использования фотошопа

15 обманок зрения, которые появились сами по себе без малейшего использования фотошопа

Автор:
07 июня 2023 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   забавно   кадр   люди   подборка   показалось   фото   
1504
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Вы всегда доверяете тому, что видите собственными глазами? Если ваш ответ положительный, значит вам никогда не приходилось сталкиваться со зрительными иллюзиями, которые могли бы ввести вас в заблуждение и сбить с толку.

Порой подходящий ракурс, перспектива, игра света и тени создают удивительные вещи, которых не существует в реальной жизни (по крайней мере, в этом измерении уж точно). Тут тебе и бестелесные животные, и летающие предметы, и смешные люди-мутанты. Однако стоит на это безумие посмотреть хотя бы дважды, всё сразу становится на свои места. Вот так чудеса!

Итак, ниже представлены любопытные обманки, которые получились сами по себе без капли фотошопа!


Моя собака просто лежит на бордюре

×
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Ноги от ушей в буквальном смысле


Маленькие ножки Леонардо Ди Каприо 


Доставщик без головы. Почти всадник без головы


Это новая фаза эволюции человека. Мы слишком часто склоняемся над нашим телефоном.


Беременная девушка?


Причудится же такое


Ехал я тут как-то вечером в маршрутке, музыка играет, и тут вижу в окно такое явление. Не сразу разобрался, но поначалу даже испугался!


Отражение бильярдного стола в этом баре идеально сочетается с интерьером автомобиля снаружи

Настоящий трансформер, а не машина!


Коты — это жидкость


Это просто нога и рука, а вы что подумали?


Луна в земле? Это обыкновенный люк


Вы подумали, что колесо украли? Нет!

Раза с третьего только разглядела, что на переднем колесе красиво глина налипла.


Гигантский нос


Посмотрите, какой замечательный слоник. Стоп, что?


Каноэ, плавающее в воздухе


Руль отражается в окне и похож на другую планету

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Метки: животные   забавно   кадр   люди   подборка   показалось   фото   
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1  комментарий
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wwwoffka 1 47 минут назад
Немедленно верните то про что я подумал!
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