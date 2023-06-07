15 обманок зрения, которые появились сами по себе без малейшего использования фотошопа

Порой подходящий ракурс, перспектива, игра света и тени создают удивительные вещи, которых не существует в реальной жизни (по крайней мере, в этом измерении уж точно). Тут тебе и бестелесные животные, и летающие предметы, и смешные люди-мутанты. Однако стоит на это безумие посмотреть хотя бы дважды, всё сразу становится на свои места. Вот так чудеса!

Итак, ниже представлены любопытные обманки, которые получились сами по себе без капли фотошопа!

Моя собака просто лежит на бордюре