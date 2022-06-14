18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не стоит

Кажется, некоторые предметы так и хотят сыграть с нами в «Съедобное-несъедобное». Иначе зачем некоторые вещи притворяются едой и выглядят очень даже аппетитно? Камни притворяются то хлебом, то картошкой, и даже змея умело маскируется под банан. Мы собрали для вас примеры подобных штук.

Всё понятно, это лапша