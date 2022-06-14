18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не стоит

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Осторожно, смотреть голодными не рекомендуется.
Кажется, некоторые предметы так и хотят сыграть с нами в «Съедобное-несъедобное». Иначе зачем некоторые вещи притворяются едой и выглядят очень даже аппетитно? Камни притворяются то хлебом, то картошкой, и даже змея умело маскируется под банан. Мы собрали для вас примеры подобных штук.
Всё понятно, это лапша
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Это резиновая лента.
Кусок лосося?
Кристальная курочка
Два банана
Это же сахарная вата!
Знаменитая каменная речная картошка
Сканчик клубничного мороженого
Клубничка, которая сломает зуб
Какая булочка с сахарной пудрой!
Жевательные конфетки с йогуртом?
Так выглядят цветы хойи.
Макарошки выросли
Жареная курочка?
Плесень пытается показаться яйцом
Суши
Аппетитное мороженое
Это эпоксидная смола.
Чесночный хлебушек прямиком из моря
Орео, встроенное в машину
Захотел лапши — свяжи
Источник:
АНТИФИШКИ
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