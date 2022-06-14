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18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не стоит

18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не стоит

Автор:
14 июня 2022 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Еда   вещи   забавно   подборка   показалось   съедобно   фото   
1181
19

Осторожно, смотреть голодными не рекомендуется.

Кажется, некоторые предметы так и хотят сыграть с нами в «Съедобное-несъедобное». Иначе зачем некоторые вещи притворяются едой и выглядят очень даже аппетитно? Камни притворяются то хлебом, то картошкой, и даже змея умело маскируется под банан. Мы собрали для вас примеры подобных штук.


Всё понятно, это лапша

×
×

Это резиновая лента.


Кусок лосося?

Кристальная курочка

Два банана

Это же сахарная вата!

Знаменитая каменная речная картошка

Сканчик клубничного мороженого

Клубничка, которая сломает зуб

Какая булочка с сахарной пудрой!

Жевательные конфетки с йогуртом?

Так выглядят цветы хойи.


Макарошки выросли

Жареная курочка?

Плесень пытается показаться яйцом

Суши

Аппетитное мороженое

Это эпоксидная смола.


Чесночный хлебушек прямиком из моря

Орео, встроенное в машину

Захотел лапши — свяжи

Источник:

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Метки: Еда   вещи   забавно   подборка   показалось   съедобно   фото   
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2  комментария
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−63
Колобок 40 минут назад
Чёт мне ничего не показалось съедобным.
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149
al-lav Полчаса назад
Что это за фигня была?
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