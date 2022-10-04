Забавные отражения, которые готовы ввести в заблуждение кого угодно

Но на самом деле в воде просто отражается красный потолок. А выглядит это всё как нескончаемые лужи пролитой крови.

Иногда совсем безобидные вещи могут в наших фантазиях стать сущими кошмарами. Вот, например, несколько жутковатых, но безобидных фото, которые готовы испытать нервишки даже отчаянных храбрецов.

Закат в окнах дома