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Забавные отражения, которые готовы ввести в заблуждение кого угодно

Забавные отражения, которые готовы ввести в заблуждение кого угодно

Автор:
04 октября 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Заблуждение   в мире   забавно   отражения   подборка   фото   
1853
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Иногда больше красок и веселья в нашу жизнь добавляют самые незначительные мелочи. Например, удачные отражения различных вещей.

Они частенько умеют поднять настроение людям в серый будний день или стать настоящей пыткой для их глаз. Сегодня мы как раз собрали для вас несколько таких снимков, на которых отражения умело смогут и рассмешить, и ввести в заблуждение на какое-то время. Смотрим!


Небо проходит сквозь окна здания

×
×

Слежка

Отражение этой скалы в воде превращает её в морское чудовище

Отражение фейерверка на машине

Геометрическая головоломка для глаз

Призрак

Собачка с париком на голове

Девушка с книгой

Когда я собираюсь уходить из офиса поздно вечером, то картина в полный рост, которая стоит рядом с дверью, отражается в окне напротив. Это жутко пугает меня. Всё время.


Отличный причесон!

Как сцена из фильма ужасов: повсюду кровь

Но на самом деле в воде просто отражается красный потолок. А выглядит это всё как нескончаемые лужи пролитой крови.

Иногда совсем безобидные вещи могут в наших фантазиях стать сущими кошмарами. Вот, например, несколько жутковатых, но безобидных фото, которые готовы испытать нервишки даже отчаянных храбрецов.


Закат в окнах дома

Опасный грузовик

Многие отметили в комментариях, что шанс врезаться в этот транспорт на дороге очень велик!

Раздвоение кошачьей личности

Отражение пива дало огоньку костру на рождественской открытке

Залипательное отражение лампочек в кружке с кофе

Отражение зеркала в ванной создает впечатление, что у нас сейчас идёт кино под открытым небом

Моя мама нашла несколько палок, отражающихся в воде, которые выглядят как мультяшный рыбий скелет

Источник:

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Метки: Вещи   Заблуждение   в мире   забавно   отражения   подборка   фото   
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hairov 5 часов назад
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vadimbar 4 часа назад
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Запускайте Берлагу! 4 часа назад
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weiter 5 часов назад
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Александр 5 часов назад
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