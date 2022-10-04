Забавные отражения, которые готовы ввести в заблуждение кого угодно

Иногда больше красок и веселья в нашу жизнь добавляют самые незначительные мелочи. Например, удачные отражения различных вещей.
Они частенько умеют поднять настроение людям в серый будний день или стать настоящей пыткой для их глаз. Сегодня мы как раз собрали для вас несколько таких снимков, на которых отражения умело смогут и рассмешить, и ввести в заблуждение на какое-то время. Смотрим!
Небо проходит сквозь окна здания
Слежка
Отражение этой скалы в воде превращает её в морское чудовище
Отражение фейерверка на машине
Геометрическая головоломка для глаз
Призрак
Собачка с париком на голове
Девушка с книгой
Когда я собираюсь уходить из офиса поздно вечером, то картина в полный рост, которая стоит рядом с дверью, отражается в окне напротив. Это жутко пугает меня. Всё время.
Отличный причесон!
Как сцена из фильма ужасов: повсюду кровь
Но на самом деле в воде просто отражается красный потолок. А выглядит это всё как нескончаемые лужи пролитой крови.
Иногда совсем безобидные вещи могут в наших фантазиях стать сущими кошмарами. Вот, например, несколько жутковатых, но безобидных фото, которые готовы испытать нервишки даже отчаянных храбрецов.
Закат в окнах дома
Опасный грузовик
Многие отметили в комментариях, что шанс врезаться в этот транспорт на дороге очень велик!
Раздвоение кошачьей личности
Отражение пива дало огоньку костру на рождественской открытке
Залипательное отражение лампочек в кружке с кофе
Отражение зеркала в ванной создает впечатление, что у нас сейчас идёт кино под открытым небом
Моя мама нашла несколько палок, отражающихся в воде, которые выглядят как мультяшный рыбий скелет
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как и то, что это селфи.