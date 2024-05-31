17 фотографий из серии «показалось»

Иногда сама перспектива и положение объектов на снимке способно сломать мозг и ввести в заблуждение.
Сфинксы — особенная порода кошек. Одни их обожают, другие считают мерзкими. А у нас есть целая подборка фотографий, которая доказывает, что при всей своей забавности они далеко не самые фотогеничные существа.
Присмотритесь!
Это напоминает историю о синоптике, который во время карантина вёл прогноз погоды вместе со своей кошкой. И она стала самой настоящей звездой эфира.
На самом деле нож длиннее, чем кажется на фото. Он просто воткнулся в круглое отверстие в левом углу коробки (такое же, как в правом). Вот и вся магия!
Источник:
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