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17 фотографий из серии «показалось»

17 фотографий из серии «показалось»

Автор:
31 мая 2024 09:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   кадр   подборка   показалось   удачно   фото   
1319
19

Иногда сама перспектива и положение объектов на снимке способно сломать мозг и ввести в заблуждение.

×

Сфинксы — особенная порода кошек. Одни их обожают, другие считают мерзкими. А у нас есть целая подборка фотографий, которая доказывает, что при всей своей забавности они далеко не самые фотогеничные существа.

Присмотритесь!

Это напоминает историю о синоптике, который во время карантина вёл прогноз погоды вместе со своей кошкой. И она стала самой настоящей звездой эфира.

На самом деле нож длиннее, чем кажется на фото. Он просто воткнулся в круглое отверстие в левом углу коробки (такое же, как в правом). Вот и вся магия!


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Метки: забавно   кадр   подборка   показалось   удачно   фото   
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Robin Hood 2 минуты назад
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1567 постов (1528 в горячем)

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