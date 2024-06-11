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15 примеров безумного дизайна, которые были вдохновлены телом человека

15 примеров безумного дизайна, которые были вдохновлены телом человека

Автор:
11 июня 2024 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   забавно   креатив   подборка   тело человека   фантазия   фото   
1118
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Оказывается, части тела могут выступать в качестве некой «музы». Ниже вы можете увидеть несколько фото различных предметов мебели, аксессуаров и декораций, которые обзавелись собственными руками, ногами, глазами и даже зубами.

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Такая лампа точно не даст уснуть по ночам. Вы будете на неё смотреть и опасаться, чтобы она ненароком не ожила.

Самое удивительное, что кто-то подумал, что это хорошая идея — сделать подобную вазу. Кстати, стоимость этого чуда составляет 695 долларов.

Сделать на пальцах пальцы с маникюром — это же гениально и сверхбезумно!

Вероятно, это подставка для блока, которая позволяет ему лучше охлаждаться и не забиваться лишней пылью.

Испугался и засмеялся.

Открыт новый лавкрафтовский страх.

Теперь я знаю, что съедает мои расходы.

Угадай, кто?

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Метки: дизайн   забавно   креатив   подборка   тело человека   фантазия   фото   
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Yus Час назад
Ну и мерзость
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4195 постов (4005 в горячем)
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