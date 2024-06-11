15 примеров безумного дизайна, которые были вдохновлены телом человека

Оказывается, части тела могут выступать в качестве некой «музы». Ниже вы можете увидеть несколько фото различных предметов мебели, аксессуаров и декораций, которые обзавелись собственными руками, ногами, глазами и даже зубами.
Такая лампа точно не даст уснуть по ночам. Вы будете на неё смотреть и опасаться, чтобы она ненароком не ожила.
Самое удивительное, что кто-то подумал, что это хорошая идея — сделать подобную вазу. Кстати, стоимость этого чуда составляет 695 долларов.
Сделать на пальцах пальцы с маникюром — это же гениально и сверхбезумно!
Вероятно, это подставка для блока, которая позволяет ему лучше охлаждаться и не забиваться лишней пылью.
Испугался и засмеялся.
Открыт новый лавкрафтовский страх.
Теперь я знаю, что съедает мои расходы.
Угадай, кто?
Источник:
- 17 дизайнерских решений, которые пленят своей продуманностью и пользой
- 16 крыш домов, дизайн и исполнение которых выглядит как феерия абсурда
- 17 странных дизайнерских решений, чьи авторы вложили в работу столько креатива, что немного перестарались
- 18 сумасшедших дизайнов очков, создатели которых дали волю своему творчеству
- 16 дерзких и интересных реклам, которые вышли на новый уровень