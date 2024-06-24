"Кто будет кормить мою собаку?": мысли людей, которые думали, что вот-вот умрут

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Жизнь — это удивительное путешествие, наполненное моментами радости, любви и бесконечных возможностей. Но иногда люди оказываются на волосок от смерти. Именно в такие моменты происходит переосмысление. О чём же чаще всего думают? Ответы от пользователей в этом посте.
1. Пользователи, которые пережили клиническую смерть или были близки к тому, чтобы попрощаться с миром, поделились своими ощущениями
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"только бы выжить"
никаких тунелей и воспоминаний о прожитом не было
А через несколько часов ... когда результаты приходят и диагнозы не подтверждаются, ты выдыхаешь ... и с мыслью "обошлось" и лёгким тремором от только что пронёсшейся через тебя бури мыслей, рассуждений и воспоминаний ... возвращаешься в свою обычную мирную жизнь, с политиками, курсом золота и нефти, с какими-то дрязгами и интригами между коллегами, разборками в семье или отношениях, и с вечно отложенными планами куда-то поехать и что нибудь выучить ...