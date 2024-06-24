"Кто будет кормить мою собаку?": мысли людей, которые думали, что вот-вот умрут

Жизнь — это удивительное путешествие, наполненное моментами радости, любви и бесконечных возможностей. Но иногда люди оказываются на волосок от смерти. Именно в такие моменты происходит переосмысление. О чём же чаще всего думают? Ответы от пользователей в этом посте.