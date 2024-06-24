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"Кто будет кормить мою собаку?": мысли людей, которые думали, что вот-вот умрут

"Кто будет кормить мою собаку?": мысли людей, которые думали, что вот-вот умрут

Автор:
24 июня 2024 07:30
Сообщество : Истории
Метки: интересно   истории из жизни   ощущения после смерти   предсмертное   смерть   фото   
1639
12

Жизнь — это удивительное путешествие, наполненное моментами радости, любви и бесконечных возможностей. Но иногда люди оказываются на волосок от смерти. Именно в такие моменты происходит переосмысление. О чём же чаще всего думают? Ответы от пользователей в этом посте.

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Метки: интересно   истории из жизни   ощущения после смерти   предсмертное   смерть   фото   
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6  комментариев
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80k
Viktor 37 минут назад
За пункт №2, про собаку, было у меня в жизни две собаки (ягдтерьер), прожили долгие, хорошие жизни (15 и 16 лет) и так как жизнь подходит к завершающей стадии, если так можно выразиться и сколько она будет длится эта стадия, никто не знает, то на вопрос жены про ещё одну собаку, ответил категорическим отказом!
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1k
Olufsen 3 минуты назад
небольшая переделка в милой африканской деревушке
4 пулевых ранения и живот взрезали мачете в двух местах снизу вверх
когда в реанимации, после 8 часовой операции, сознание пробивалось скозь наркотическую блокаду была единственная мысль
"только бы выжить"
никаких тунелей и воспоминаний о прожитом не было
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7k
Mixalych 19 минут назад
Лет в 25 вылетел с дороги в поле на огромной скорости и кувыркался так, что выкинуло через боковое стекло. Жизнь перед глазами не пробегала, но четко представил свои похороны и реакцию родных и близких. Увидел грустные и потускневшие глаза своего отца и мне стало больно и ппц как стыдно за свое безрассудство
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11k
Dabus 23 минуты назад
Есть такой момент, когда ты сидишь перед кабинетом томографии и ждёшь подтвердиться какой-то плохой но не совсем ещё понятный диагноз или нет. И вот тогда, к тебе внезапно приходит очень трезвое и чёткое осознание, что возможно тебе сейчас скажут что тебе осталось год или три, и что по сути это будет означать что твоя долгая и "бесконечная" как ты всегда считал жизнь - буквально, заканчивается прямо почти вот сейчас. И самая главная мысль которая приходит после этого осознания - это то как ты много всего не успел сделать в жизни (хотел научится чему-то, хотел съездить куда-то, обещал близким помочь в чём-то), и главное ... что ты это всё уже и не успеешь сделать никогда. А потом ты внезапно начинаешь вспоминать сколько времени ты потратил реально впустую: на онлайн-игры, ну бухалово, на какие-то разборки и ссоры вместо нормальных отношений ... на всю эту чушь, вместо того что бы заниматься всем чем только мог бы, любить кого-то, ездить куда попало по миру, учить какие-то языки которые всегда хотел ... и только тогда ты понимаешь смысл слов: "живи здесь и сейчас".

А через несколько часов ... когда результаты приходят и диагнозы не подтверждаются, ты выдыхаешь ... и с мыслью "обошлось" и лёгким тремором от только что пронёсшейся через тебя бури мыслей, рассуждений и воспоминаний ... возвращаешься в свою обычную мирную жизнь, с политиками, курсом золота и нефти, с какими-то дрязгами и интригами между коллегами, разборками в семье или отношениях, и с вечно отложенными планами куда-то поехать и что нибудь выучить ...
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3k
Александр 23 минуты назад
Подавился сильно.После нескольких попыток,просто лёг на лавку и подумал "ну всё ... пи@дец".Больше мыслей не было.Уже в конце,когда всё в тумане было и в глазах почернело предпринял последнюю попытку.Удачно ).
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1752 поста (1707 в горячем)

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