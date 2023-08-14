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"Вызвал уборщицу": честные истории про клининг

"Вызвал уборщицу": честные истории про клининг

Автор:
14 августа 2023 12:47
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   истории из жизни   клининг   клининговая служба   уборка   уборщица   фото   
3558
15

В жизни у многих рано или поздно наступает момент, когда необходимо вызвать клининг. Удовольствие не самое дешёвое, но зато не нужно тратить своё время и силы на уборку. Перед вами истории от пользователей, которые вызвали на дом уборку, что при это случилось и какие были чувства.

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А вы когда-нибудь пользовались услугами клининга?

Источник:

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Метки: интересно   истории   истории из жизни   клининг   клининговая служба   уборка   уборщица   фото   
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10  комментариев
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Уборка vs. Клиниг
Консультанты vs. Консалтинг
Идиоты vs. Блогеры

Русский очень красивый язык, англицизмам бой
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29k
Aqueronte 16 минут назад
Не представляю как я пущу чужих людей у себя убирать. Все мои вещи кто-то трогать будут, фу.
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5k
alex 36 минут назад
дерьмо
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59k
Александр 38 минут назад
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446
дядя Ваня 39 минут назад
Я вот очень неплохо зарабатываю. Дома чисто, но есть всякие места, которые я всегда откладываю на потом. Например стены в ванной (оказывается они прям очень пыльные), внутренняя и внешняя поверхность шкафов (особенно кухня), плинтуса, труднодоступные уголки и так далее. Давно хочу позвать клининг, останавливает не цена вопроса, а насколько именно такие нестандартные и неочевидные места будут убраны, потому что простые стандартные и очевидные я прекрасно убираю сам.
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371
guess Час назад
Эх, до чего народ докатился, лень уже в собственной квартире прибраться, и ведь всё для ленивых жоп придумано, роботы-пылесосы, посудомоечные и стиральные машины, так нет же, нужно ещё [мат] на дом вызвать.
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8k
Дмитрий Час назад
Интересно! Что именно последняя дама попросила убрать?
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Отличная услуга и точно нужная. Если человек работает, зачем ему ещё утруждать себя домашними делами? Это равносильно заказать доставку еды или вещей, вызвать такси.
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Спелая кукурузинка

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