"Вызвал уборщицу": честные истории про клининг

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В жизни у многих рано или поздно наступает момент, когда необходимо вызвать клининг. Удовольствие не самое дешёвое, но зато не нужно тратить своё время и силы на уборку. Перед вами истории от пользователей, которые вызвали на дом уборку, что при это случилось и какие были чувства.
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А вы когда-нибудь пользовались услугами клининга?
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Ну, или очень долго, уборка на весь день растянется, вместо того, чтобы с детьми погулять, например, или закупить продукты на неделю...
Я - "за" помощников!.. Если, конечно, денег на них хватает и они хорошо убирают.